Destacan que Entre Ríos es la provincia que más obras viales hizo en todo el país

La obra es parte de un proyecto que transformará integralmente la zona sur de la ciudad a través de obras viales en otras arterias que vincularán el nuevo hospital De la Baxada y hospital Militar con rutas nacional y provincial, así como también la instalación de luminarias led, el parque lineal sur y a construcción del Centro Distribuidor Sur que brindará solución definitiva al problema del abastecimiento de agua potable a miles de familias.



"Trabajar con planificación como se ha hecho en Paraná, empieza a mostrar sus resultados. Hoy hay una ciudad completamente diferente. Paraná está posicionada como una gran capital de provincia”, subrayó Bordet.



En ese marco, el mandatario agradeció a Gustavo Arrieta por su presencia y por el financiamiento de Vialidad Nacional. Además explicó que “cuando Beto (Adán Bahl) o cualquier intendente de la provincia, pide una obra, está pidiendo algo para sus vecinos, para brindar beneficios a su comunidad”.



“La verdad que comparto plenamente la alegría, en este caso con Beto - Bahl- , porque son obras que empezamos cuando nos sentamos al comienzo de gestión en 2020 y que en ese momento parecía dificilísimo, porque la obra vial nacional en las provincias se había paralizado, no existía más”, recordó.



“Parecía utópico poder plantear tantas obras que se necesitaban, porque había un atraso muy grande en esta ciudad que no es ni más ni menos que la capital de la provincia”, rememoró Bordet y agregó: “entonces nos pusimos a trabajar y en ese trabajo fecundo de muchos equipos, de idas y vueltas encontramos en Gustavo Arrieta, las características que todo funcionario debe tener. Porque más allá de ser dedicado al trabajo, más allá de conocer y tener las capacidades técnicas, tiene lo que es más importante para cualquier funcionario que es la palabra. Gustavo -Arrieta-, siempre cumplió con la palabra que comprometió”, valoró.



“Falta mucho todavía, pero es muchísimo lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Esta obra en particular es una obra que transforma y vincula la ciudad de Paraná", apuntó el mandatario.



De la ceremonia, que se desarrolló en este miércoles en la rotonda de Avenida Ejército, Frente al Hospital Militar, también participaron la vicegobernadora Laura Stratta; la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff; el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch; las ministras de Gobierno, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velázquez; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, legisladores y legisladoras.



La provincia que más obras viales hizo



A su turno, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta recordó que “al poquito tiempo de haber asumido nos visitó el gobernador Bordet, con el intendente Bahl, con Alicia Benítez, después vino Daniel Koch, con todo con todo su equipo y planteaba claramente la necesidad”. Añadió que después de algunos años de postergaciones, el periodo 2015-2019 no había sido bueno para la obra vial de las provincias. Ellos fueron a defender los intereses de Entre Ríos y que era importante poner el eje en la recuperación de la traza vial de Paraná y en una visión estratégica de la ciudad capital”.



Valoró que “estas obras tienen que ver con el desarrollo, con la posibilidad de que cada uno de los vecinos vivan mejor, los 20 o 25 minutos que se van a ahorrar por día suman un montón de días a fin de año y tiene que ver con el tiempo que le damos a nuestras familias, es calidad de vida”. Y resaltó: “están construyendo en Paraná, una capital que todos miramos y tiene dimensión humana, es decir poder ponerse en el lugar del vecino y la vecina, tener desafíos en el corto, mediano y largo plazo e ir alcanzando las metas como esta avenida”.



Arrieta destacó: “Desde Vialidad Nacional hemos acompañado porque ha habido una decisión del presidente y la vicepresidenta pero, aparte, porque Entre Ríos tenía los proyectos y ha tenido los mejores equipos. Es la provincia que en todo el país hizo más obra viales en estos tres años”.



Nuevos servicios para la sociedad paranaense



Por su parte, el intendente de Paraná, Adan Bahl, se refirió a la importancia de la obra y recordó que “hasta hace poco tiempo, esta zona era un baldío, un basural”. “Trabajando junto a Nación y Provincia, en menos de dos años, logramos transformarla en una de las arterias más importantes de Paraná, que no sólo conecta a los nuevos barrios del sur con el centro, sino que vincula a los tres hospitales más importantes de la ciudad”, valoró.



“Tiene un impacto real en la vida diaria, porque significa nuevos servicios, menos horas arriba del auto y un menor gasto en combustible para miles de vecinos. Es una obra que cambia para siempre el Sur de Paraná, que resuelve problemas existentes, pero que además nos permite planificar hacia adelante la ciudad”, aseguró el intendente de la capital entrerriana.



En ese marco, indicó que “para hacer esto se necesita un equipo de profesionales comprometidos con lo público, empresas conscientes del compromiso y trabajadores que llevaron adelante el trabajo bajo tremendas condiciones climáticas. A todos les expresamos nuestro agradecimiento”.



“Pero también más allá de lo operativo, se necesita la decisión política del gobierno nacional y provincial de que las obras lleguen a todos los municipios. Ese pensamiento y esa sensibilidad es la que ha hecho posible esta obra y otras tan o más importantes que esta que hay en ejecución o terminadas por toda la ciudad”, afirmó el intendente Bahl.



Detalles de una obra clave



El tránsito ya fue habilitado en el marco de la obra integral que incluye ensanche y repavimentación, luces LED, árboles y desagües pluviales, entre otras tareas. Las mejoras transformaron ese sector de la ciudad y fueron gestionadas por la Municipalidad junto al Gobierno provincial, con financiamiento de Vialidad Nacional.



La obra integral incluye:



- Ensanche de avenida Ejército, que pasa de 8 a 14 metros.

- Construcción de dos vías de ida y dos de regreso más una completa para estacionar.

- Incorporación de luces LED, árboles y desagües pluviales.

- Instalación de señalización vial, medidas de seguridad y tendido de servicios.

- Vinculación de los nosocomios más importantes de Paraná (Hospital de la Baxada, Hospital Militar y Hospital San Martín).

-Tratamiento de los excedentes hídricos

-Conectividad vial: para que desde el Este y el Oeste se pueda llegar fácilmente al Sur de la ciudad. Este eje incluye obras en calles y avenidas como Larralde, Zanni, la nueva Circunvalación y el proyecto para recuperar el tránsito pesado tramos de Caputto, Newbery, Balbín y Bordón, entre otras.