Entre Ríos es la primera provincia en capacitar jóvenes para la economía del conocimiento

“Cada uno tenemos algo para aportar en torno a un objetivo común, que es poder lograr empleo, arraigo, desarrollo del conocimiento y, fundamentalmente, que nuestros jóvenes puedan realizarse en nuestra provincia, seguir estudiando en nuestras universidades y trabajar en nuestras empresas. Esta es la tarea que tenemos por delante para seguir trabajando", expresó Bordet durante el acto.



Junto con la vicegobernadora Laura Stratta y el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, el mandatario provincial llevó a cabo la presentación del Programa de Formación en Programación para el Fortalecimiento Empresarial y la Inserción Laboral en la provincia de Entre Ríos.



Se firmó un convenio entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia y la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional para la implementación de dicho programa. Se invertirán 90 millones de pesos con el objetivo de promover la capacitación intraempresarial de hasta 250 jóvenes entrerrianos en empresas afines al régimen de economía del conocimiento.



En ese contexto, Bordet puso en valor “la decisión de un gobierno nacional que apoya a los provincias en un eje muy claro que es la economía del conocimiento".



"La sociedad del conocimiento es un concepto que empecé a escuchar cuando era estudiante, a mediados de los 80”, contó el mandatario provincial, y destacó que desde aquel momento “se dieron transformaciones asombrosas, que modificaron los hábitos, las conductas y el trabajo fundamentalmente”.



Sin embargo advirtió que “lo que va a venir va a ser mucho más vertiginoso, más rápido”, y que “tampoco podemos imaginar cabalmente cómo van a ser las futuras décadas”. “Lo que sí está claro es que esta revolución tecnológica del conocimiento que estamos atravesando exige a cada persona la acumulación de conocimiento para la oferta en el mercado laboral”.



“Va a haber un mercado laboral diferente al que conocemos. Para eso tenemos que prepararnos y buscar las herramientas y los instrumentos desde el Estado que generen esas oportunidades”.



Además recordó que "en Paraná estamos acompañando la creación del distrito del conocimiento; y que trabajamos también con todas las entidades de la provincia para generar oportunidades", dijo y mencionó el acuerdo con la Unión Industrial de Entre Ríos para financiar el primer empleo en ese sector y el trabajo conjunto con las universidades.



Participaron también los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; y de Concordia, Enrique Cresto; el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Jorge Gerard; la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandon; el decano de la UTN, Alejandro Carrere; autoridades de la UNER; integrantes del Polo Tecnológico de Paraná; de la Mesa de la Economía del Conocimiento de Gualeguaychú; y de la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay; demás funcionarios.



Entre Ríos lidera a nivel nacional



A su turno, el secretario de Economía del Conocimiento de Nación, Ariel Sujarchuk, definió al programa como "muy original" e indicó que "Entre Ríos está liderando a nivel federal un programa que vincula la formación académica y la inserción laboral. En ese caso, lo hace de las dos maneras, y además lo hace con una universidad pública de alto prestigio como es la Universidad Tecnológica Nacional".



Entre Ríos “fue la provincia que tiene la iniciativa, presenta una propuesta muy original que se incorpora a las empresas, que financia una parte del trayecto formativo en el lugar, en la empresa. De esta manera, todos aquellos que terminen cobrarán una beca por mes, recibirán la capacitación y finalizado este trayecto educativo, se incorporarán plenamente a la actividad laboral", detalló Sujarchuk.



Dicho esto, precisó que el programa "cumple con todos los requisitos para que empiece a ser la economía del conocimiento en la provincia de Entre Ríos un eje de mirada a nivel nacional. Esto permitirá que 250 jóvenes accedan a este programa que está, primero, organizado por la provincia con financiamiento nacional”.



Precisó que se trata de "un sector que tiene perspectiva federal, inclusión de género y por discapacidad” y, a la vez, “beneficia la posibilidad de vivir en tu pueblo, junto a tu familia, tu gente, abrir la laptop, trabajar para cualquier parte del mundo, cerrarla e ir a comer con tus amigos de toda la vida. En este sentido, la política pública que lleva el gobernador Bordet y toda la provincia es un ejemplo que vemos desde la Nación y que venimos a apoyar en este caso".



Explicó que "la economía del conocimiento está creciendo en todo el mundo de manera agigantada. Los ciudadanos de hoy somos protagonistas de una revolución digital, así como lo fue la revolución industrial; esto va a modificar sustancialmente todas las actividades".



"Hay cámaras hoy que están manejadas por robots, hay inteligencia artificial, viene la licitación del 5G, el internet de las cosas, para lo cual vamos a necesitar muchos programadores, nuevos diseñadores, nuevos especialistas en lo que hace al campo audiovisual también, que se ha desarrollado muchísimo. Por eso el mundo necesita esos profesionales y Argentina tiene el talento", subrayó.



Y agregó: "Lo mejor que tiene nuestro país es nuestra gente y eso está en cada rincón. Hay 50 empresas que está desarrollando Entre Ríos. Esto no se puede llevar adelante si no es con la iniciativa del Estado empujando. Que cada cluster se desarrolle en una pequeña ciudad consolida, arraiga, pero además da una proyección de futuro enorme, empleos de calidad, con buenos ingresos, dentro de tu habitat".



Formar recursos humanos



En la oportunidad, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Jorge Gerard, dio la bienvenida a los presentes y agradeció el acompañamiento "en esta jornada que vamos a dar inicio a un programa de formación de jóvenes que tienen relación directa con las empresas del software" y acotó que esa iniciativa "está pensada a partir de un requerimiento que nos hiciera el Polo Tecnológico Paraná", puesto que necesitaban recursos humanos para poder crecer.



Tras mencionar que rápidamente el gobernador Bordet dio su apoyo para el emprendimiento del programa, el funcionario indicó que "analizamos una experiencia muy rica de la provincia de Córdoba, que tiene participación empresaria en la formación". "No se trata de un proyecto académico, sino que está dirigido básicamente a formar recursos humanos para el empleo y por eso la participación empresaria es tan importante", acotó.



"Convocamos a la Universidad Tecnológica Nacional, a la cual agradecemos mucho su comprensión de este requerimiento y la conformación de este programa que hoy vamos a iniciar", añadió Gerard.



"Apostamos a la formación de recursos humanos para que nuestras empresas puedan innovar, desarrollarse, ser competitivas y vamos a seguir trabajando juntos. Acaba de crearse el Consejo Federal de Economía del Conocimiento, seguramente tendremos un espacio dentro de la provincia para poder coordinar nuestra participación en ese conejo, que es muy promisorio, por lo que contaremos con nueva herramientas para seguir apoyando al sector empresario de toda la provincia y fortaleciendo nuestro sistema científico provincial".



Alcanzar los sueños profesionales



Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó: “Celebro la decisión del gobernador de lanzar este Programa. Es una de las tantas acciones que forman parte del plan que viene trabajando junto al sector privado y académico para promover el desarrollo de la Economía del Conocimiento en Entre Ríos”.



“Creemos que desarrollar este rubro, es nuestra responsabilidad con los jóvenes. La Economía del Conocimiento es trabajo y oportunidades. Significa que los chicos que egresan de nuestras facultades, o los que se capacitan y forman en programas como estos, van a tener posibilidades. Posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida en su lugar, en su provincia, al lado de sus afectos. Es garantizarles a nuestros hijos la oportunidad de elegir quedarse acá y aun así, alcanzar todos sus sueños profesionales”, concluyó.



Destinatarios



Los destinatarios serán pymes radicadas en Entre Ríos que actúen en el ámbito de actividades de Economía del Conocimiento, y los beneficiarios serán jóvenes egresadas/os del nivel medio, de entre 18 y 24 años, con domicilio en Entre Ríos y que se inscriban en el Programa para realizar la capacitación en programación y prácticas laboras en MiPymes destinatarias.