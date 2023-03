Bordet avanzó con el senador Kueider sobre proyectos de ley que contemplan beneficios para Entre Ríos

Los proyectos de ley sobre la tarifa eléctrica diferenciada y de provincialización de la represa de Salto Grande, que se tratan en el Senado Nacional, fueron los temas centrales abordados por el gobernador y el senador Kueider.



“Dialogamos con el gobernador, fundamentalmente sobre el trabajo que venimos llevando adelante en el Congreso de la Nación vinculado a la ley para reducir la tarifa eléctrica en la República Argentina y fundamentalmente la tarifa diferencial para Entre Ríos por ser una provincia generadora de electricidad que produce energía barata y sin embargo pagamos la energía cara, a diferencia de Buenos Aires que produce energía muy cara y termina pagándola más barata", dijo el senador nacional.



Indicó que el proyecto de ley respectivo se viene trabajando ya desde el mes de noviembre con el gobernador y con referentes de Enersa, de Salto Grande, de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Secretaría de Energía de la provincia, el EPRE y otros profesionales que colaboraron en su redacción, y que actualmente tiene tratamiento en el Congreso Nacional. "Creemos que esto es estratégico para avanzar y resolver uno de los reclamos históricos de la provincia de Entre Ríos en el tema energético", remarcó Kueider.



Y agregó: "Paralelamente a eso, también estamos impulsado el proyecto de ley de provincialización de la represa de Salto Grande para que pase a manos de la provincia y sea la provincia quien la administre dado que el recurso natural, el río Uruguay, pertenece a la provincia por la reforma constitucional del año 1994, que los ríos pasaron a ser propiedad de los Estados provinciales”.



Dijo además que es también “un derecho histórico que tenemos sobre esta represa, que ha causado su construcción mucho daño, tanto ecológico como a la gente con el traslado de una ciudad como Federación que ha pagado muy caro su construcción y se le han prometido beneficios como la energía barata que es lo que menos tienen hoy”, explicó y sumó: “Tampoco se están cumpliendo los objetivos de riego, ni de facilitar la navegabilidad del río Uruguay. Hay muchas cuestiones pendientes con Salto Grande que ameritan que planteemos ante el gobierno nacional la transferencia definitiva a la provincia de Entre Ríos", aseguró el legislador entrerriano.



Asimismo apuntó que existe "un amplio apoyo" del proyecto y comentó: "Yo vengo recorriendo la provincia, me reuní con distintas instituciones, como la Feder, la Federación de Cooperativas Eléctricas, comerciantes, asamblea de vecinos, con concejales e intendentes, con mucha gente y con senadores nacionales de otras provincias y otros partidos políticos, y la verdad que hay un amplio consenso de avanzar en esto".



En este marco, valoró que "hay una coincidencia amplia sobre que este es uno de los principales problemas de todos los argentinos y que no tienen en Buenos Aires donde no aparece este problema de la tarifa porque pagan barata la tarifa eléctrica y el interior del país termina financiando la tarifa barata de Buenos Aires. A eso le queremos poner punto final. El proyecto de ley está en tratamiento, tenemos un amplio consenso, hay discusión y veremos como consensuamos todos los puntos para llegar a un proyecto consensuado que salga del Senado de la Nación y que luego pase a Diputados para seguir el tratamiento".