Bordet encabezó la firma del dragado del río Uruguay y destacó el impulso a la producción y las exportaciones

“Esto brinda previsibilidad a nuestra oferta exportable para poder seguir incrementado la política portuaria”, resaltó Bordet en referencia al contrato para realizar el dragado y sostenerlo a 23 pies por los próximos tres años. La firma se concretó este viernes en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en Paysandú, Uruguay.



Asimismo, mencionó la necesidad de seguir peticionando para llegar a los 34 pies “que nos permita salir directo a ultramar desde nuestros puertos y los uruguayos”, como así también realizar un dragado para barcazas que conecta aguas arriba en la zona de Salto y Concordia.



“Estar hoy aquí en Paysandú para esta firma es ratificar un compromiso de trabajo en la región que venimos llevando adelante y que va dando sus frutos”, aseguró el mandatario entrerriano que compartió el acto con el presidente y el vicepresidente de la CARU, Mario Ayala Barrios y José Eduardo Lauritto, respectivamente, y otras autoridades de ese organismo, intendentes de ciudades entrerrianas y uruguayas de esa región, legisladores, concejales y representantes de la empresa adjudicataria, entre otros.



"Esta es una tarea que nos hemos propuesto hace mucho tiempo y es lo que nos motivó a estar hoy aquí celebrando este contrato de inicio de obra, pero también a seguir comprometiéndonos para ir un poco más allá e ir logrando esta integración entre dos pueblos hermanos que tiene que perdurar por muchas generaciones", aseguró Bordet.



El acto de la firma de contrato entre la CARU y la empresa belga Jan De Nul se concretó en la sede del organismo binacional ubicado en Paysandú, donde también estuvieron el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens, y el presidente de la CTM Delegación Argentina, Luis Benedetto.



El contrato que se firmó en la fecha prevé el dragado y mantenimiento del río Uruguay desde el kilómetro cero a el 187,1, a 23 pies de navegación y 25 pies de profundidad, incluyendo el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay, y entre el kilómetro 187,1 y el 207,8, a la altura del puerto de Paysandú, a 17 pies de navegación y 19 pies de navegación. El plazo de los trabajos es de tres años.



Nuevos desafíos



El gobernador destacó la importancia de poder seguir sosteniendo este dragado que "fue gestado hace 12 años en que comenzamos con el Comité para la Hidrovía”, hoy Comité de Cuenca. “Parecía muy lejano lograr el cometido y sin embargo pudimos hacerlo", dijo Bordet y agregó: "Pero también el desafío y la vocación que tenemos todos quienes estamos integrando este Comité de Cuenca, quienes participamos de la vida activa, política, social y económica de la cuenca del río Uruguay, es poder llevar el dragado a 34 pies, que es clave"



Destacó el beneficio comercial que posee esta navegación y aseguró que la posibilidad de salir con carga completa a cualquier puerto del mundo es sumamente necesario. "Estamos haciendo y seguiremos haciendo todas las gestiones necesarias para llevar adelante esta obra que es darle una perspectiva y una trazabilidad a toda la política que tienen en materia de exportaciones ambos países".



El mandatario agradeció además a las cancillerías de Uruguay y Argentina "que han escuchado este reclamo y han llevado adelante este proceso de licitación internacional", como así también la labor de la CARU.



Mencionó otros desafíos que se tienen a futuro en este ámbito, como el puente entre Bella Unión y Monte Caseros "que es algo que impulsa el desarrollo de toda la región y nos conecta", dijo.



"Los puentes no están para cortarse, los puentes están para unirnos y profundizar la integración que siempre nos caracterizó a la provincia de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay, históricamente desde la época del General Artigas”, expresó.



Política pública



A su turno, el vicepresidente de la CARU, José Eduardo Lauritto, agradeció las presencias y el acompañamiento en esta tarea y recordó hechos históricos que refieren a la CARU.



"Este trabajo que lleva años ha continuado sin distinguir quienes han estado aquí, y al cabo de los años hay una política pública que se ha sostenido", dijo tras agradecer también al personal involucrado en la tramitación del llamado a licitación internacional en la que participan cuatro empresas de cinco nacionalidades.



"No solo firmamos el contrato que permite continuar el dragado, sino que comenzó a trabajar el grupo que elaborará el estudio hidrosedimentológico y ambiental, y a actualizar los socioeconómico y técnico que tiene que ver con el dragado a 10 pies de profundidad hasta la ciudad de Concordia y Salto. Eso está con la posibilidad de ser incluidos en el presupuesto", informó.



Mencionó también que el miércoles se sabrá si se aprueba lo que tienen que ver con la señalización de ese sector, e indicó que también se elaborará un estudio previo para una eventual profundización a 34 pies hasta el puerto de Concepción del Uruguay.



Finalmente mencionó el apoyo del gobernador Bordet para avanzar con el puente entre Monte Caseros y Bella Unión, gracias a lo cual los presidentes de Uruguay y de Argentina definieron su prioridad.



Potenciar la región



En tanto, el presidente de la CARU, Mario Ayala Barrios, dio la bienvenida a las autoridades y expresó: "Hace 20 años nuestros países manifestaron la decisión de fortalecer el modo de transporte por el río Uruguay, mejorar su navegabilidad y permitir un aprovechamiento óptimo del mismo con menores costos y mayores beneficios para el comercio exterior de ambos países". También hizo referencia a tareas ejecutadas a lo largo de estos años con ese fin.



Entre los logros obtenidos, mencionó el fin de la obra del sistema de peaje automático; la licitación pública internacional para la inspección principal de los puentes General Artigas y Libertador General San Martín, la firma de un préstamo no reembolsable con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta 950.000 dólares para la actualización de estudios del proyecto del puente Bella Unión-Monte Caseros, y el comienzo de los estudios de la profundización hasta 34 pies del canal de navegación del kilómetro 0 al puerto de Fray Bentos y de Concepción del Uruguay.



"Son 20 años de este proceso que consolida una política de Estado y que le dan certeza a la navegabilidad del río Uruguay, condición imprescindible para que los operadores privados puedan desarrollar esta vía navegable, la puedan utilizar, y que en definitiva se cumpla el objetivo de los gobiernos que es potenciar, a través de la navegabilidad, las economías regionales de esta zona".