Se desarrolló una jornada de trabajo en torno a la preservación de tierras fiscales y bienes inmuebles sin dueño

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió el encuentro que se realizó en la Escuela de Oficiales de Policía de Paraná del cual participaron más de 200 personas, entre legisladores, intendentes, presidentes comunales y de juntas de gobierno y equipos técnicos. En la jornada se abordaron las diferentes acciones y herramientas que tienen los estados para preservar las tierras fiscales y se avanzó sobre lineamientos para la conformación de un proyecto.







“Es una jornada de trabajo que hemos planificado desde el gobierno provincial, con intervención de intendentes, presidentes de comunas, de juntas y legisladores ya que nos preocupa resguardar las tierras fiscales. Aquellas tierras que son de dominio privado y público del Estado y las que no tienen dueño”, explicó la titular de la cartera de Gobierno y Justicia.







En este sentido, detalló: “De acuerdo a lo que dice el Código Civil estas tierras que no tienen dueño pertenecen al Estado y nos ocurre en muchas localidades que hay intrusamientos, que los bordes costeros o ribereños son ocupados o los comercializan. Creemos que todo esto requiere una mirada más atenta y un poder de policía de parte del Estado mucho más activo”.







Romero destacó, además, que el Estado entrerriano “ha hecho muchas cosas en este sentido y también los Estados locales”. No obstante, subrayó: “Lo que vamos a tratar en esta oportunidad es qué tipos de medidas podemos hacer para fortalecer estas políticas. El Estado tiene que planificar qué objetivos tiene sobre esas tierras sin dueño o de dominio público, es algo que se viene haciendo y por lo que debemos continuar trabajando”.







El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes remarcó: “La historia del despojo de bienes de la Provincia es muy larga y triste. Los bienes que tenemos en nuestro territorio son muy importantes, Entre Ríos está arriba del acuífero guaraní, el reservorio de agua dulce más grande y eso hay que cuidarlo”. Asimismo el fiscal destacó la jornada de trabajo realizada: "Esta acción de hoy no tengo memoria que se haya hecho, es un planteo general, una puesta en la opinión pública y los funcionarios, que resulta crucial para los intereses de la Argentina”.









Asimismo, mencionó los mecanismos que se tienen que deben llevar adelante para denunciar la ocupación de una tierra fiscal o sin dueño y detalló: “Cuando ocurre que un intendente detecta que se está ocupando un inmueble tiene que avisar inmediatamente a la fiscalía de Estado y se activa una serie de mecanismos internos que permiten frenar estas acciones, como por ejemplo solicitar a Catastro que no apruebe la mensura”.







El intendente de Paraná, Adán Bahl, acompañó la apertura de la jornada y mencionó: "Celebro enormemente esta iniciativa del Gobierno Provincial, del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se hace eco de una necesidad que tenemos los Municipios de contar con normas claras y un respaldo sólido cuando nos toca actuar en defensa de las tierras fiscales, que son patrimonio de todos y deben ajustarse a bien público."







“Es clave una política de defensa y de recuperación de terrenos públicos usurpados. Las tierras del Estado o los inmuebles sin dueños significan plazas, calles, edificios públicos o espacios con una función social, viviendas. Tenemos el deber de preservarlos y darle la mejor utilidad”, subrayó.







Las disertaciones estuvieron a cargo de la titular de la cartera de Gobierno y Justicia, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana, el director de la Unidad Fiscal de Inmuebles, Martín Rettore y la directora General de Planificación Urbana, Liliana Lukasch Liebau.



Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social y titular de la Compañía Entrerriana de Tierras, Marisa Paira, la senadora Nancy Miranda, el senador Juan Carlos Kloss, las diputadas Carina Ramos y Vanesa Castillo y los diputados Julián Maneiro y Mariano Rebord.