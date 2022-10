Bordet:“La agenda de los entrerrianos es la agenda de nuestra gestión”

El encuentro contó con la presencia del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, el presidente de la FAM, e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la vicegobernadora, Laura Stratta, el presidente de la Liga de intendentes e intendentas justicialistas, Lucas Larrarte, y los intendentes de Gualeguaychú y de Concordia, Martín Piaggio y Enrique Cresto, junto a presidentes municipales de otras localidades entrerrianas.



En ese marco, el mandatario entrerriano llamó a abocarse “en cómo solucionar los problemas, como reducimos la inflación, bajamos la pobreza en la Argentina, y en cómo mejoramos las condiciones para que a cada familia el salario le pueda rendir a fin de mes”. Contó que por la mañana estuvo reunido con el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y que “ese fue uno de los temas que conversamos”.



Además valoró la presencia de Lammens en la provincia, y el trabajo con los ministros y ministras del gobierno nacional, entre los que destacó al ministro de Economía, Sergio Massa.



“Desde la gestión provincial siempre estamos en conversación con el gobierno nacional y trabajando en conjunto para generar más obras públicas, o promover el turismo, que es lo que nos permite llegar a fin de semana largo como este con casi el 100 por ciento de reservas hoteleras en Entre Ríos”, resaltó el mandatario y acotó: “porque la agenda de los entrerrianos es la agenda de nuestra gestión”.



· Los intendentes y la democracia



Por otra parte, Bordet resaltó que “tener hoy la sesión de la FAM en Gualeguaychú significa reforzar los vínculos que genera el municipalismo en la Argentina”.



“Fui intendente de mi ciudad, Concordia, durante ocho años y fue una experiencia que me marcó para siempre, estar día a día con el vecino”, graficó. “El intendente es quien más representa a la democracia, porque es a quien el vecino va, y es la autoridad que tiene a mano para reclamar, pedir que se gestione, generar el vínculo que se necesita con un estamento de gobierno”, indicó.



“El intendente es quien pone el cuerpo, las ideas, su presencia permanentemente. Tras haber sido intendente, haber participado de la FAM, estar aquí hoy es un gusto”, subrayó.



· Una provincia en orden



En otra línea, el mandatario se refirió al impulso a la obra pública en el presupuesto de la provincia para 2023, y confirmó que su gestión no contempla endeudamiento para el año que viene.



“Hace dos años que no tomamos deuda, y el presupuesto 2023 tampoco va a contar con autorizaciones de endeudamiento”, expresó y recordó que “tenemos una provincia ordenada fiscal y financieramente, y esto nos permite desarrollar más obras y también atender las necesidades sanitarias, la contención social, que requiere la población”, detalló.



· Salarios por encima de la inflación



Por último, Bordet ratificó el rumbo trazado en paritarias y aclaró que “me comprometí públicamente a que los salarios de los trabajadores estatales de Entre Ríos estarán por encima de la inflación. Lo venimos cumpliendo. Hicimos un importante aumento salarial para los haberes de septiembre, del 20 por ciento. Estamos en un acumulado del 70 por ciento, muy por arriba de lo que es la inflación acumulada en estos ocho meses, conocido el índice de agosto”, describió.



“Igualmente, con el estimativo de septiembre, seguiremos por delante de la inflación y cerraremos a fin de año una pauta salarial acorde a la recuperación del salario que necesitan nuestros trabajadores”, anticipó.



· Distinciones



Durante el acto, el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, entregó un reconocimiento al mandatario entrerriano por su gestión como intendente de Concordia, y otra para Elvio Bordet, el padre del gobernador, quien fuera intendente de la Capital del Citrus en 1987.



· Presencias



Además de los intendentes de las provincias que componen la Región Centro, participaron autoridades municipales de Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Mendoza y Neuquén. También fueron parte del encuentro legisladores y legisladoras nacionales, provinciales y municipales, y funcionarios y funcionarias nacionales y provinciales.(APFDigital)