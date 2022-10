Bordet propone dar el debate y buscar consensos para la creación de una nueva Universidad en Entre Ríos

El encuentro se desarrolló este martes en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Participaron las diputadas nacionales Blanca Osuna y Carolina Gaillard, los diputados Marcelo Casaretto y Tomás Ledesma, y el senador Nacional, Edgardo Kueider.



En ese marco, Osuna expuso el proyecto de su autoría para crear la Universidad Nacional Juan Larentino Ortíz sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



Al respecto, el mandatario entrerriano volvió a manifestar su “fuerte compromiso” con la UADER, y propuso “dar un debate que tenga como objetivo mejorar la calidad educativa y jerarquice nuestra universidad”.



Durante el encuentro, Bordet dejó de lado “la cuestión presupuestaria”, y sostuvo que el proyecto ofrece "la posibilidad de tener una mayor jerarquización”, de la Universidad provincial. “Pero hay que dar un debate, hablar con todos los sectores, generar consensos y ponernos de acuerdo. Esto es lo que conversamos hoy con los legisladores”, aclaró.



“No hay que tenerle miedo a la discusión sobre sí o no a la nacionalización. Hay que hacer lo que sea mejor, y garantizarle a los 25.000 alumnos, al cuerpo docente y no docente la posibilidad de seguir con una universidad que resuelve los problemas de educación de muchas personas”, continuó.



En esa línea, Bordet remarcó que “si la Uader no estuviera habría jóvenes que se irían a otras provincias a estudiar o, lo que es peor, la mayoría no podría seguir ninguna carrera terciaria o universitaria”. “Creo que esto es lo que hay que priorizar”, enfatizó.





Un encuentro de intercambio



Por su parte, Osuna explicó “es un proyecto que venimos trabajando con intenso intercambio con distintos sectores y actores de la realidad educativa de la provincia”.



“Todos coincidíamos en la fuerte voluntad de jerarquizar la formación docente de la provincia de Entre Ríos”, resaltó la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación.



Además, subrayó que “Entre Ríos tiene una importantísima tradición histórica a nivel país en cuanto a la formación educativa. Más allá que (la Facultad de) Humanidades tiene otras carreras, creo que es puesta contundente a darle valor a lo que es la formación en educación en la provincia de Entre Ríos”.



En ese marco, la legisladora se refirió a los beneficios que traería la nacionalización de la Facultad y explicó: “En primer lugar, sin duda alguna, pondría equilibrio en una realidad que es notable: que la provincia de Entre Ríos tiene un conjunto de estudiantes universitarios que en muchos casos están formándose en la Uader, pero que al mismo tiempo es la responsabilidad del gobierno Nacional el acompañar, financiar y articular todo lo que hace a la formación superior universitaria”.



“El hecho de que nacionalicemos esta Facultad de Humanidades, en realidad lo que hace es aportar a la provincia en cuanto a formación, estructuración y reestructuración de diversas carreras”, afirmó y acotó: "En cuanto a la realidad de trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes y por supuesto a los estudiantes, la titulación de una Universidad Nacional, obviamente, que tiene una jerarquía. Estamos hablando de un respaldo no únicamente en reconocimiento de carreras, sino en la certificación y en el acompañamiento que una institución de nivel nacional puede tener sumando a las que ya existen en la provincia de Entre Ríos”, precisó la legisladora.



Asimismo, valoró que con esta decisión habrá un “mayor compromiso de la Nación respecto a la formación de educación superior universitaria en la provincia”.



Tras ello, comentó que “como legisladores y legisladoras que hemos estado conversando y trabajando este tema lo que vemos, es también, una iniciativa que va surgiendo del interior de la propia Casa de Estudios y eso nos parece bueno”, aclaró Osuna.



“Entramos en una etapa en la que hay que tener mucho intercambio y mucho trabajo común. El texto y el proyecto de Ley es simple y en realidad queda mucha tarea por hacer todavía”, puntualizó.