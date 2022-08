Bordet le respondió a la Mesa de Enlace: “Jamás invisibilizamos al campo”

“Jamás hemos invisibilizado al campo, sería faltarle el respeto a un sector importante de la economía entrerriana”, sostuvo Bordet al responder a la Mesa de Enlace Provincial, que afirmó que “la disolución del Ministerio de Producción degradaría la agenda de los sectores productivos entrerrianos a un tercer escalón dentro de la esfera de gobierno”.



“Personalmente me he ocupado y atiendo toda la problema del sector”, aseveró, al tiempo que consideró que “lo importante no es un organigrama, sino que haya políticas acticas a favor del campo: las hay y las vamos a sostener porque mantuvimos el equipo de trabajo” que se desempañaba con el ahora funcionario nacional Juan José Bahilllo.



“Hay un gran equipo para trabajar en favor del campo, de la industria, del comercio y de todas las economías regionales. Jamás invsibilizamos a nadie en Entre Ríos”-



“Siempre se reclama que no hay que ampliar el Estado. Nosotros no tenemos intención de crear más estructuras, lo que sí queremos es consolidar el equipo que tenemos y poder resolver los problemas como lo hemos venido haciendo”, enfatizó.



Luego destacó que “Entre Ríos ahora tiene un adicional muy importante: que tenemos a un entrerriano ocupando un lugar importante en la esfera nacional”. (APFDigital)