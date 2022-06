Se presentó la lista con la que Cañete busca un nuevo mandato en el Iosper

El actual presidente de la prestadora de salud explicó que la propuesta con la que se presentarán “tiene un programa ambicioso pero realista, que permitirá consolidar el crecimiento de la Obra Social, defendiendo el carácter solidario. “Hay muestra de que cumplimos”, aseveró.



El desafío de la próxima gestión en Iosper “es continuar manteniendo el servicio como hasta ahora y hacer la administración mucho más efectiva para poder contar con los recursos suficientes para poder cubrir las prestaciones impuestas por las Leyes especiales, medicamentos de altos costos y las nuevas tecnologías” dijo Cañete.



Además, adelantó que “está el proyecto del Centro de Rehabilitación (en calle Buenos Aires en Paraná), la construcción del sanatorio propio en la costa del Uruguay y el hogar de tránsito en Puigari, para los afiliados del resto de la provincia”. También, aseveró que si es reelecto Director Obrero defenderá “el sistema solidario y, fundamentalmente, un Iosper para todos los afiliados, sin importar el aporte de cada uno”.



• Crecimiento, consolidación y autoridad



En ocho años como presidente del Directorio Obrero del Iosper “cuatro fueron con superávit”, contó Cañete, quien destacó que durante su mandato los números de la Obra Social “fueron transparentes, ya que todos los meses se informa las erogaciones que se hacen a los prestadores”.



En ese marco, aseguró que “la excelente gestión realizada permite que haya superávit financiero y eso permite asumir compromisos para achicar los plazos de los prestadores a tal punto que no se debe absolutamente nada al 23/5; se incorporaron prestaciones que no se encuentran en el Programa Médico Obligatorio (PMO); se cubrieron medicamentos de uso compasivo de altísimo costo; se sumaron prácticas sin necesidad de auditoría médica; y se agregaron sin costo las prácticas de pet/ct; spet y Radio neurocirugía”. Asimismo, subrayó que en su gestión se concretó la construcción del centro de última tecnología en Oro Verde que es el Centro Medicina Nuclear de Entre Ríos (Cemener), “donde se brinda cobertura a los afiliados de Iosper en muchas prestaciones a costo cero; se brindó cobertura en todo el territorio provincial a los afiliados de extraña jurisdicción; se normalizó el servicio para los Veteranos de Malvinas; y se incorporaron nuevos prestadores en Rosario, Córdoba y Buenos Aires”.



Por otro lado, recordó que desde lo edilicio, “se abrieron delegaciones en municipios, donde los afiliados no tenían”, y aseguró que laboralmente se mejoraron los salarios de los trabajadores.



"Solo hoy hay un conflicto que es el generado por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que tiene cortados los servicios, no con Iosper sino con todas las obras sociales de la provincia”, dijo Cañete.



Más allá de los números, el dirigente gremial destacó que durante la pandemia, “se mantuvieron los servicios y fue la única entidad pública (además del Ministerio de Salud) que dejó sus puertas abiertas con atención al público, es decir, nunca se dejó de atender a los afiliados”.



Además de Cañete y García, estuvieron presentes en el encuentro Mario Brnusak, secretario General de AJER, y Fuad Sosa, titular de Apler. (APFDigital)