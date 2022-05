Bordet dispuso un nuevo plan de obras viales, educativas y de saneamiento por 3.000 millones de pesos

Lo hizo al informar sobre las inversiones en obras públicas que se definieron este jueves por más de 3.000 millones de pesos con fondos provinciales.



“Detrás de las cifras hay ciudades, hay comunas, hay juntas de gobierno y hay gestión en articulación con nuestros funcionarios y ministros provinciales y con el gobierno nacional para dar respuestas a los vecinos de cada una de las ciudades”, remarcó el gobernador.



En el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, Bordet firmó contratos de adjudicación de obras educativas, convenios para construir viviendas y obras de infraestructura, y entregó aportes y subsidios a municipios, comunas, juntas de gobierno e instituciones, por más de 3.000 millones de pesos.



“Es en una jornada con intendentes y legisladores porque hoy estamos licitando, adjudicando y firmando el inicio de obras públicas en distintas localidades de la provincia. Si sumamos todo el paquete de hoy se superan los tres mil millones de pesos. Y agregado esto a la obra vial de Viale que firmamos días pasados por dos mil millones, en esta semana la provincia, con fondos íntegramente del Tesoro Provincial, está licitando, adjudicando y comenzando obras por más de cinco mil millones de pesos”, dijo el mandatario.



En tal sentido, el mandatario remarcó: “Es un gran esfuerzo que se realiza, primero para satisfacer las necesidades obra pública en distintos municipios y comunas de Entre Ríos, y segundo para darle mejor calidad de vida a todos los vecinos que viven en estas ciudades. Pero por otro lado para generar empleo porque son obras que insumen trabajadores de la construcción donde actualmente los niveles de empleo superan largamente los índices de prepandemia de 2019”.



A todo ello, Bordet recordó la reunión que mantuvo esta semana en Buenos Aires con el administrador de Vialidad Nacional, Arrieta, y apuntó que se está pronto a licitar la obra quizás más importante de la provincia en materia vial de los últimos años que esta toda la repavimentación de las rutas 1 y 2 que unen La Paz, con Feliciano, Chajarí, Villa del Rosario y la ruta 28 que conecta con la provincia de Corrientes. “Son casi 9.500 millones de pesos para esta obras que también van a generar mano de obra en toda la zona del norte entrerriano porque es una obra que, por su extensión, se licita en cuatro tramos en simultáneo”, remarcó Bordet.



Acompañaron al gobernador y la vicegobernadora el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano, y los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard, y de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el intendente de Paraná, Adán Bahl, y de otras ciudades entrerrianas; y autoridades provinciales y municipales, legisladores y representantes de instituciones.



Articulación

Durante su discurso en el acto, el gobernador agradeció y destacó el trabajo articulado con intendentes, como así también con el gobierno nacional. “Quiere agradecerle a todos y cada uno por estar hoy en la ciudad de Paraná participando de varias acciones de gobierno en distintos frentes que van consolidando básicamente la obra pública en todo el territorio de la provincia”, dijo el gobernador y puso de relieve que el monto en las adjudicaciones y licitaciones para obras “superan ampliamente los tres mil millones de pesos y financian integrante con fondos del Tesoro Provincial”.



Se refirió asimismo a las demás obras que están comenzando, como la ruta 32, por otros dos mil millones de pesos, financiada por la provincia, y la publicación realizada este jueves para la obra hidráulica en la ciudad de Galarza, que contempla pavimento y que evitará inundaciones, por casi 750 millones de pesos; como así también la repavimentación de las rutas del norte entrerriano por más de 9.500 millones de pesos financiados por Vialidad Nacional.



Adelantó también que este jueves se estará firmando con el intendente Adán Bahl y con el Enohsa una obra para el centro distribuidor de agua de Paraná por otros 1.380 millones de pesos, entre otros trabajos.



Y agregó: "Estar aquí hoy significa renovar y fortalecer ese compromiso de trabajo en conjunto, pensando en el beneficio mutuo que, en definitiva, redunda en los vecinos y que atraviesa a todos los municipios, comunas y juntas, independientemente del partido político al cual pertenezcan. Estamos para trabajar, este es un año de gestión y estamos para seguir gestionando para ir logrando alcanzar los objetivos que nos vamos proponiendo", subrayó el mandatario.



En ese marco, afirmó que "en todos los departamentos tenemos obras y hay familias que viven del trabajo que generan estas obras. Por eso es importante poder trabajar de esta manera, convocando a cada uno de quienes tienen representatividad, tanto presidentes comunales como legisladores, que también están permanentemente gestionado para sus localidades y nos acercan las inquietudes".



En el territorio

Indicó que esto no es fruto de la casualidad, sino de recorrer la provincia y ver las necesidades en el lugar. “Siempre sostengo que no es lo mismo cuando viene un legislador o un presidente comunal y plantea la necesidad de una obra, que cuando vamos y conocemos, vemos quienes son los beneficiarios y cuál es la importancia de la obra. Esa mecánica está en el territorio y vamos a seguir sosteniéndola porque es lo que nos hace fortalecer estos compromisos. Hay varios lugares que todavía nos falta ir pero vamos a estar", sostuvo el mandatario y acotó que "siempre nos hacemos el tiempo para ir y cada vez que vamos es con la disponibilidad para escuchar los reclamos de quienes tienen responsabilidades institucionales, pero también de entidades intermedias, de cooperadoras, de cuerpos de bomberos, de bibliotecas, de organizaciones sin fines de lucros, que realizan una tarea invalorable y al que les agradezco porque esto nos ayuda a todos. Si nos ayudamos mutuamente, vamos a tener sin dudas los mejores resultados", remarcó Bordet.





Transformación



En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario expresó: "Queremos fortalecer la institucionalidad de nuestras estructuras administrativas en la provincia. Cuando culminamos la gestión anterior sancionamos la ley de comunas y la reglamentamos, lo cual era una deuda pendiente. A partir de esa ley, 53 juntas pasaron a ser comunas, y conversamos con la ministra de Gobierno para que este año podamos transformar más de 20 juntas en comunas", dijo y destacó "la importancia que tiene presupuestariamente ese cambio de estatus jurídico, ya que multiplica exponencialmente el ingreso prespuestario".



Agregó que también está prevista la creación de más de 10 municipios que son hoy comunas. "En esto también estaremos trabajando para darle más partida presupuestaria porque si no es muy engorrosa la gestión que tiene que realizar una junta con las estructuras provinciales. El hecho de ser comunas a municipios y de juntas a comunas favorece y beneficia la autonomía y la autarquía, y esto es algo que queremos comprometer y trabajar".



Finalmente, Bordet renovó "el compromiso de trabajar desde el conjunto, hacerlo con nuestros legisladores y legisladoras, nuestros intendentes e intendentas. Esta es la tarea que nos convoca y seguiremos trabajando para lograr que Entre Ríos pueda tener un crecimiento armónico en todo el territorio y que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro provincia puedan acceder a una mejor calidad de vida".



La inversión



El monto total de las inversiones realizadas a través de los convenios, los contratos, los aportes y los subsidios concretados este jueves alcanzan en total 3.063.771.565 pesos.



Ello surge de las firmas de contratos con empresas adjudicadas de obras en jardines de infantes, escuelas, desagües pluviales y viviendas por un total de 1.830 millones de pesos; otros 1.076 millones de pesos corresponden a las aperturas de licitaciones de escuelas y viviendas; y 120 millones de pesos para aportar el 70 por ciento que se compromete con los municipios para obras de pavimento urbano e infraestructura.



Asimismo, se entregaron aportes por 36.411.959 pesos en el marco de los programas del Ministerio de Gobierno y Justicia, destinados a fortalecer las gestiones de las juntas, comunas, municipios e instituciones de toda la provincia.



Firma de contratos de obras



En la oportunidad se firmaron los contratos para iniciar las obras respectivas en diferentes localidades de los departamentos Concordia, Colón, Paraná, Federación, La Paz y Tala según este detalle:



Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI) en Los Charrúas, departamento Concordia, se firmó con la empresa: Incar S.A., por un monto de 151.420.656,21 pesos.



UENI de la escuela Juan José Paso, en Colón, con la empresa Peterson, por un monto de 145.968.865,66 pesos.



UENI en el Barrio Procrear, de Paraná, firmado con la empresa Peterson, por un monto 141.570.797,56 pesos.



UENI en Seguí, departamento Paraná, con la empresa GLG S.A., por un monto 86.156.060,15 pesos.



Ampliación y reparación de la escuela N° 82, Dr. Emilio J. Gouchón, en Colón, con la empresa Peterson, por un monto de 140.793.996 pesos.



Obra de saneamiento desagües pluviales en zona oeste en Porteiro de Flores, Federación, segunda etapa, con la empresa, CODI SRL, por un monto 74.868.520,11 pesos.



Construcción de gimnasio en la escuela N° 16, Profesor Gerardo Victorín, de Concordia, con la empresa Incar por 167.496.933,32 pesos.



Obra en la escuela N° 200, Soldados de Malvinas, de Paraná, por 11.702.917,12 pesos.



Obra en la escuela N° 96, José M. Estrada, Paraná, por 10.900.078 pesos.



Obra en la escuela N°03, Carolina Tobar García, de Paraná, monto, $3.212.014,15.



Obra 60 viviendas, en La Paz. Empresa: MC Construcciones, por 352.132.314,89 pesos, e infraestructura por 69.182.625,89 pesos.



Obra 28 viviendas, Rosario del Tala, empresa, Hornus, por 154.189.826,88 pesos y 35.738.751,15 pesos en infraestructura.



Obra 42 viviendas, Rosario del Tala, empresa Quaranta, por 231.979.635,10 pesos y 53.165.644,92 pesos en infraestructura.



Convenios con municipios



En la ocasión también se firmaron convenios con cuatro municipios para encarar obras de pavimento e infraestructura mediante el programa (70/30) mediante el cual se aporta el 70 por ciento del total. El detalle es el siguiente:



Municipalidad de Larroque: obra de pavimentación de hormigón armando de calles. Monto: 26.001.601,31 pesos (el 70 por ciento es 18.201.120,91 pesos).





Municipalidad de Crespo: obra de alojamiento deportivo. Monto: 18.246.596,59 pesos (el 70 por ciento es 2.772.617,61 pesos).



Municipalidad de La Paz: obra de pavimentación de la pista del Cartódromo del Auto Club. Monto: 74.388.569,31 pesos (el 70 por ciento es 52.071.998 pesos).



Municipalidad de Viale: obra de pavimento en calles de la ciudad. Monto: 53.909.940 pesos (el 70 por ciento es 37.736.958 pesos).





Licitación de viviendas



También en el acto se procedió a la apertura de los sobres de licitaciones para construir viviendas a través del Programa Casa Propia, del IAPV, en San Salvador y Concordia.

El detalle es el siguiente:



San Salvador, 48 viviendas. Presupuesto: 281.982.648,42 pesos. Presupuesto infraestructura: 56.396.259,68 pesos.



Concordia, 73 viviendas. Presupuesto: 369.929.519,11 pesos. Presupuesto infraestructura: 73.985.903,82 pesos.



Concordia, 34 viviendas. Presupuesto: 172.296.117,19 pesos. Presupuesto infraestructura: 34.459.223,44.





Obras en escuelas



Asimismo se realizó la apertura de los cotejos para obras menores en escuelas en localidades de los departamentos Uruguay, Colón, Concordia, Paraná, Federal, Gualeguaychú y Feliciano. El detalle es el siguiente:



Escuela Nº 29, Antonio Ruiz, de Colonia los Ceibos, departamento Uruguay, por 9.994.186,08 pesos.



Escuela Nº 8, Juan Pascual Pringles, Villa Mantero, departamento Uruguay, 9.929.922,53 pesos.



Escuela Nº 16, Pueblo Cazes, Pueblo Cazes, departamento Colón, por 9.424.006,74 pesos.



Escuela Nº 51, Profesor Felipe Gardel, Concordia por 2.987.358,82 pesos.



Escuela Nº 63, Yapeyú Quebracho, departamento Paraná, por 9.914.476,85 pesos.



Escuela Nº 190, Obispo Gelbert y Crespo, de Paraná, por un monto de 1.845.109,33 pesos.



Escuela Nº 9 Congreso de Tucumán, de Colonia Santa Lucía, departamento Federal, por 9.110.150,05 pesos.



Escuela Nº 27, Rafael Obligado, Zona Banderas, en el departamento Federal, por 4.884.042,46 pesos.



Escuela Nº 3, Américo del Prado, de Conscripto Bernardi, en el departamento Federal, por 6.783.802,55 pesos.



Escuela Nº 4, Fragata Sarmiento, de Federal, por 9.309.638,66 pesos.



Escuela Nº 17. Dr. Francisco Troise, Costa Uruguay Sur, en el departamento Gualeguaychú, por 3.813.199,36 pesos.



Escuela Nº 12, El profeta de La Pampa, de Rincón de Mesa, en el departamento Feliciano, por 9.051.709,14 pesos.



Aportes y subsidios



Asimismo se entregaron aportes por 36.411.959 pesos en el marco de los programas del Ministerio de Gobierno y Justicia destinados a fortalecer las gestiones de las juntas, comunas, municipios e instituciones de toda la provincia.



En esta oportunidad, 49 instituciones recibieron aportes no reintegrables por un total de 6.311.291 pesos con el objeto de adquirir equipamientos, materiales, indumentaria y herramientas de trabajo que fortalecen la labor de las Asociaciones entrerrianas



A través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) se entregaron aportes a cinco municipios y cuatro comunas por un total de 5.100.000 pesos para la adquisición de cámaras y equipamientos de videovigilancia en la línea de fortalecimiento de tecnología aplicada a la seguridad en el territorio.



En esta entrega también destinamos fondos a 27 juntas de gobierno y 11 comunas en el marco de los programas Juntas a la Obra, que financia pequeñas obras de infraestructura y Mil Evitas, que se asigna para mejoramiento de viviendas de familias con alto grado de vulnerabilidad, por un total de 25.000.668 pesos.