La provincia avanza con un plan de obras para el sistema de salud y prepara la campaña de invierno

“Fue una reunión de monitoreo de la situación y de gestión. El gobernador siempre sigue muy atento no solamente el tema sanitario y epidemiológico que atraviesa la provincia, sino también de gestión. Y esto concretamente hicimos: un repaso del plan de obras y de equipamiento que se va a inaugurar y a entregar en los próximos meses”, explicó Velázquez al término del encuentro que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones.



En ese sentido, analizaron la situación de “las cuatro regiones sanitarias”, contó Velázquez, y reveló que “el gobernador, particularmente, pudo repasar la hoja de ruta que trazamos para el fortalecimiento de la red de servicios de salud, la agenda de las concreciones y de los desafíos que tenemos en materia sanitaria”.



La titular de la cartera sanitaria también se refirió a la “ardua tarea que hubo que afrontar en tiempos de pandemia” y sostuvo que “siempre decimos que trabajar y actuar en contexto de pandemia no interrumpió el camino definido, y que tenemos los equipos para seguir trabajando en un modelo de atención para la red de servicios de salud que trasciende lo episódico, y la reparación del daño, para abocarse a la atención de las líneas de cuidado para todos los ciclos de vida”.



Informó, además, que en este momento también se avanza para poder concretar todas las intervenciones quirúrgicas que fueron pospuestas en la pandemia, y que se abordan los emergentes y las enfermedades crónicas no trasmisibles, “que también forman parte de la agenda sanitaria de la provincia”, subrayó la ministra.



Por último, se refirió a las campañas de vacunación, y dijo que “se trabaja mediante el plan rector donde, además de la vacunación contra el Covid, se refuerza el calendario del plan nacional de vacunación y la vacuna antigripal”.



En esa línea, se prepara también la campaña de invierno en la cual “estamos con todos los equipos planificando y organizando y atendiendo el refuncionamiento de los servicios de salud para seguir con la vigilancia epidemiológica muy atenta para las atenciones respiratorias abreviadas y diferenciadas en cada sector, y con otros determinantes que inciden en el proceso de salud-enfermedad y estrategias de cuidado”, completó la ministra Velázquez.