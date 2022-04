Bordet lanzó el plan de apoyo tecnológico y empresarial con una inversión de 120 millones de pesos

Será mediante el desarrollo de proyectos de investigación e innovación empresarial y productivo con una inversión de 120 millones de pesos.



“Poder integrar la investigación, la ciencia y la tecnología en apoyo de quien emprende y de quien produce es el cometido que tenemos, y ese camino vamos a estar desarrollando nuestros proyectos”, dijo Bordet durante el lanzamiento de estas iniciativas que se solventan de manera conjunta entre los gobiernos nacional y provincial.



“El camino que hemos decidido llevar adelante en conjunto con el gobierno nacional y las universidades lo vamos a profundizar construyendo políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno que nadie discuta y que no digan en el futuro que el apoyo a la ciencia y la tecnología es un gasto cuando claramente es una inversión", remarcó Bordet.



Entre Ríos busca mejorar la competitividad de las empresas a través de la promoción de la innovación tecnológica y para ello el gobernador, junto al presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, abrió este miércoles en Paraná la convocatoria para los nuevos proyectos de innovación tecnológica empresarial. Se financiará a investigadores con un fondo de 25 millones de pesos, aportados por la Agencia Nacional, y el desarrollo de proyectos orientados a las empresas productivas e innovadoras entrerrianas con un fondo de 120 millones de pesos aportados de manera conjunta por la provincia y la Nación.



El plan fue lanzado durante un acto concretado en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, donde también estuvieron el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el secretario de Ciencia y Técnica de la provincia, Jorge Gerard; la diputada nacional, Carolina Gaillard, empresarios, académicos, consejo consultivo, referentes de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVTs) y demás funcionarios.



Con estas iniciativas, además de empleo de calidad, se busca generar productos y servicios intensivos en conocimiento y tecnología con potencial de internacionalización, para los cuales se destinarán 120 millones de pesos, 40 aportados por la provincia y 80 por la Nación.



Esto resulta del acuerdo entre el gobierno provincial y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en el marco de la convocatoria para Proyectos de Innovación tecnológica empresarial para la adjudicación de Aportes No Reembolsables.



Apoyo a la ciencia y la tecnología



Durante la actividad, el gobernador destacó la importancia y la visión que tiene la provincia de "lo que debe ser la ciencia, la tecnología y la innovación, la que compartimos también con el presidente Alberto Fernández en el hecho de poder asignar los recursos", indicó el mandatario.





Y remarcó: "Podemos decir discursos muy lindos, tener buenas ideas, pero hace falta también disponer de recursos, y en este sentido se lo hace de manera ensamblada, es decir teniendo una relación muy estrecha con las políticas públicas y también en la asignación de los recursos. Por eso estos convenios que se han firmado que tienen un desembolso total de 120 millones de pesos, de los cuales 80 financia la Nación y 40 dispone la provincia".





Indicó además que estas acciones se llevan adelante "desde el convencimiento", y apuntó: "Entendemos que una provincia como Entre Ríos, que tiene múltiples capacidades productivas, a través de sus distintas cadenas de valor para producir alimentos, para poder generar valor agregado y para ir desarrollando todo lo que tiene que ver con industria y el apoyo a los sistemas productivos, el espíritu emprendedor que existe en todo el territorio de la provincia y nuestras universidades con las que trabajamos permanentemente en cooperación para la formación de técnicos, investigadores y científicos, reuniendo todos los actores para poder desarrollar la ciencia y la tecnología y generar proyectos que vayan aplicados directamente a nuestros sistemas productivos, con todo ello en este tiempo y un mundo que nos somete a desafíos muy grandes, vamos a lograr dos cosas: una ésa la producción de alimentos, y Entre Ríos tiene todas las capacidades para producirlos, pero a eso hay que agregarle el conocimiento que es quizás el principal capital humano que una persona puede tener", describió Bordet.





Significó luego que "eso es lo que nos demandan las sociedades del futuro, y aseguró: "No habrá sociedades sin conocimiento y tampoco habrá sistemas productivos que no estén basados en un fuerte soporte del conocimiento científico. Entonces, poder integrar la investigación, la ciencia y la tecnología en apoyo de quien emprende y de quien produce es el cometido que tenemos y ese camino vamos a estar desarrollando nuestros proyectos", indicó el mandatario.





Por último, el gobernador transmitió a los representantes de los diferentes sectores que "el camino que hemos decidido llevar adelante en conjunto con el gobierno nacional y las universidades lo vamos a profundizar construyendo políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, que nadie discuta y que no digan en el futuro que el apoyo a la ciencia y la tecnología es un gasto cuando claramente es una inversión. Esto es lo que tenemos que internalizar y entender independientemente de quien está en el gobierno. Esto lo hacemos con mucho convencimiento, con mucha energía y también con mucho agradecimiento porque si no tuviéramos un respaldo como el que tenemos del Ministerio de la Nación todo sería mucho más complejo y difícil como algunas veces nos ha tocado pasar", completó Bordet.





Un paso adelante



En tanto, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, expresó: "Venimos a invitarlos a dar un paso adelante en un plan que pone el foco en la ciencia y la tecnología”, dijo y precisó que se trata "de un plan integral, porque tiene un vector vinculado a la investigación que ocurre en la universidades de la provincia, en los institutos de ciencia y tecnología; y que también contempla potenciar la capacidad productiva a partir del conocimiento".



Afirmó que con esta acción “estamos cumpliendo con una misión central que tiene esta Agencia, que es un engranaje importante que tiene el Estado nacional para promover la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación".



Además, sostuvo que "esta misión tiene que ver con la federalización, con fundar una nuevo modelo de desarrollo productivo, no sólo acompañando y potenciando lo que en cada provincia se decida, sino también conociendo y reconociendo las iniciativas que desde cada rincón del país se están poniendo en marcha".



"También tenemos la misión y el deseo de nacionalizar las buenas ideas que están ocurriendo; y en Entre Ríos encontramos muchas oportunidades para hacerlo, así que es un trabajo de ida y vuelta", subrayó luego.



En ese marco, anunció que, en materia de investigación, se va a poner en marcha para la provincia “un programa especial de apoyo a los grupos de investigación, con una inversión de Nación de 25 millones de pesos, que estará orientado al fortalecimiento de las capacidades locales". Indicó que ese monto “se va a complementar con un acompañamiento de las universidades y va a dar lugar a nuevos proyectos de investigación”.



"Es muy importante este paso porque entre el 2016 y el 2019 la provincia contó con 11 proyectos de investigación; hoy en este acto vamos a poner en marcha 12 proyectos más que se suman a los que ya aprobamos en 2020, 2021 y a comienzos de 2022”, acotó.



Detalló que actualmente en la provincia, con financiamiento de la Agencia se están desarrollando 29 proyectos que se suman a estos 12. “De seguir así vamos a completar estos cuatro años con 50 proyectos de investigación que ponen en perspectiva los 11 que tuvimos en la etapa anterior. Este es un cambio muy importante porque ahí se está estructurando el trabajo de más de 300 investigadores en esta provincia, que tienen la oportunidad de contar con un presupuesto, con una supervisión, con un apoyo, con una articulación”.



En materia productiva, destacó que "estamos apostando a dar un salto en las capacidades de la industria, del agro, de los servicios de la provincia, con una inversión inédita. El gobernador ha decidido avanzar con 40 millones de pesos y lo estamos reforzando con otros 80 millones. Son 120 millones que se ponen a disposición para aliviar el riesgo, el costo, el esfuerzo de desarrollar tecnología en Entre Ríos. Seguramente serán entre 12 y 15 proyectos productivos que traerán a la provincia nuevo equipamiento, nuevos proceso, nuevos productos, que van a poner en valor el trabajo que se hace en esta provincia para generar alimentos, un mejor salud, mejores condiciones en una economía que tiene que ser cada vez más verde para acompañar con protagonismo la transición energética para estar a tono con esa transición digital".



"En todo eso se va a estar trabajando desde Entre Ríos, aportando nuevos empleos, nuevas divisas y valor agregado”, subrayó y aseguró que esta “es una etapa nueva en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Entre Ríos y en el trabajo entre esta Agencia y ésta gobernación”.



Trabajo conjunto



El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, Juan José Bahillo, dijo que la puesta en marcha de esos programas "es la consecuencia de un trabajo conjunto que venimos llevando adelante desde el primer día de la segunda gestión", y recordó que durante la primera gestión del gobernador Bordet "hubo políticas hacia ciencia y técnica", pero faltaba "el apoyo y acompañamiento, y por sobre todas las cosas contenido y presupuesto de políticas del gobierno nacional". "A partir de diciembre de 2019 hay una fuerte inversión en ciencia y técnica, en el desarrollo del conocimiento y de programas que nos permiten articular con los gobiernos provinciales y municipales todas estas herramientas que en definitiva están al servicio de los sectores productivos", resaltó.





Luego sostuvo que "esto también es posible por la decisión política, por la inversión presupuestaria de los distintos niveles de gobierno y por el insumo, el recurso humano y el compromiso que tenemos de nuestras entidades, de nuestros productores, de nuestras pymes, de las tres universidades, de todo lo que es el ámbito del conocimiento en la provincia".





"Hemos avanzado en otros programas, como por ejemplo Argentina contra el hambre, tenemos por primera vez en la provincia 82 becas doctorales y pos doctorales asignadas para el desarrollo de la investigación y el conocimiento de los más de 15 sectores productivos que tiene Entre Ríos, también se desarrolla en Oro Verde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, donde participan cuatro entidades, y tenemos pensado este tipo de proyecto para el desarrollo de otros sectores estratégicos de nuestra economía, gracias a la inversión y al acompañamiento que tenemos del gobierno nacional y el compromiso del gobierno provincial de trabajar en este sentido", señaló.





Finalmente, Bahillo comentó que "por primera vez, porque tenemos política, presupuesto y hacemos del diálogo una herramienta fundamental del trabajo, en el equipo que nos acompaña cuando recibimos a los sectores casi siempre hay un funcionario de ciencia y técnica sentado en esa mesa porque le ofrecemos a los sectores productivos todas las herramientas y los programas que tenemos para mejorar los procesos productivos, ayudarlos en innovación tecnológica y en el desarrollo de nuevos mercados, para todo aquello que nos permita ser más eficientes, más productivos, pero también generar inclusión laboral con perspectiva de género".



Datos de la convocatoria



Se trata de un fondo compuesto por aportes provinciales y nacionales por un monto de 120.000.000 de pesos destinado a financiar propuestas innovadoras que promuevan la generación de empleos de calidad en el ámbito provincial, brindando nuevos productos o servicios intensivos en conocimiento y tecnología, con potencial de internacionalización. Esta convocatoria se lleva adelante desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos y la mencionada Agencia de la Nación.



En ese marco, se presentaron los Programas de Financiamiento de la Innovación para Empresas (ANR empresas); y los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (Picto) – Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader)



Propósito



Con el apoyo al sector productivo en el financiamiento de proyectos de innovación, y el fortalecimiento a instituciones en su asociación con el sector productivo, se contribuye al desarrollo del Sistema Nacional de Innovación (SIN) para mejorar la competitividad de las empresas a través de la promoción de la innovación tecnológica.



Para ello, se brinda asistencia a la ejecución de proyectos de innovación a través de la promoción de la realización de los proyectos; el asesoramiento y asistencia técnica a los interesados en la formulación de los proyectos; la evaluación técnica, económica y financiera de las solicitudes de apoyo económico; el financiamiento de proyectos con evaluación favorable; la supervisión y evaluación del desempeño de los proyectos financiados; la habilitación de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT).





Detalles



De los 120 millones que se destinarán a los proyectos, la Agencia Nacional de I+D+i destinará 80.000.000 de pesos, y la Secretaría Provincial 40.000.000 de pesos.



Serán elegibles los proyectos que tengan como meta mejorar las estructuras productivas y la capacidad de las empresas del sector agroindustrial, la producción de maquinaria para la agroindustria, aquellas que realicen actividades de Economía del Conocimiento y la producción primaria.



El plazo máximo de ejecución será de 12 meses con la posibilidad excepcional de prorrogar el plazo hasta seis meses vencido el plazo inicial, y el monto máximo del beneficio será de hasta 10.000.000 pesos por proyecto.





Taller



En el marco de esta actividad, también se hizo un taller de presentación de las líneas de financiamiento en la que participaron empresarios, investigadores y personal UVTs.



Por un lado, estuvo la presentación de la línea de financiamiento de innovación empresarial en la que estuvieron empresarios, cámaras empresariales y personal de las Unidades de Vinculación Tecnológicas. Y por el otro, la presentación de Picto Uader y UNER en la que estuvieron instituciones académicas y personal UVTs.