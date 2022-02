PRIMERA NOCHE DEL FESTIVAL DEL CHAMAME, PASADA POR AGUA

El programa comenzò con Mario Suárez, dándole continuidad la presentación del Chango Spasiuk, que invito a músicos entrerrianos a subir al escenario para rendir un homenaje musical a Abelardo Dimotta, quien hubiera cumplido 100 años.

Fue cuando, con una platea que se regocijaba por la excelencia del misionero, comenzaron las primeras gotas, para hacerse luego más intensas. Cuando ya Spasiuk dejaba el escenario, un inconveniente técnico, producido por la lluvia, dejó son sonido al escenario, pero la insistencia del publico hizo que “el chango” y otros músicos siguieran tocando igualmente.

Luego de la obligada pausa la actividad continuó, con Patricia Gómez y Marcelo Dellamea, y tambien el Quinteto Cocomarola.

La lluvia no paro, por los que los organizadores resolvieron que sería Monchito Merlo y su conjunto quienes cerrarían la primera noche festivalera. Los más amantes de “monchito”, algunos con trajes de lluvia, y muchos otros no, no dudaron en bancarlo en el escenario, y a pesar de que la lluvia era cada vez mayor cantaron y bailaron con muchas de las canciones del reconocido repertorio del músico. .