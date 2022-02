RICARDO FERREYRA Y LAS CUERDAS DEL PLATA FUE EL GANADOR DEL CERTAMEN DE LOS NUEVOS VALORES DE FEDERAL

Ante una multitud que no dejo espacio libre el predio de la ex cancha Unión, en el inicio del Certamen de los Nuevos Valores Federal 2022, y luego de la presentación de realizada por los animadores del espectáculo, Hugo Gomez, Daiana Luna y Antonio Silveyra, el espectáculo comenzó con la presentación de un invitado especial, Franco Giaquinto y su conjunto.

El escenario Abelardo Dimota dio el marco especial para la competencia de los conjuntos ganadores en diferentes sub sedes, y que llegaron a Federal con las expectativas de conseguir ser elegido como el ganador y poder presentarse el domingo en la noche de cierre del Festival nacional del Chamamé de Federal.

Los jurados fueron el acordeonista Santiago Ríos, Franco Giaquinto y Anibal “peca” Luna.

Los participantes fueron:

• Nahuel Borra y su conjunto, ganador de la Sede General Ramírez.

• Ariel Buchhanner, ganador de la sub sede Concordia.

• Hermanos Cabrera ganadores Sub Sede Corrientes Capital.

• Ricardo Ferreyra y las Cuerdas del Plata. Ganador Sub Sede Comuna Antelo.

• Feliciano Irundy ganador del Pre Federal en el Certamen de los Nuevos Valores

• Enzo Demartini ganador de la Sub Sede San Benito

Mientras los jurados deliberaban para determinar quién había sido el ganador, subió al escenario El Negrito Smith y su conjunto.

Los locutores volvieron al escenario para informar que debía volver al escenario dos de los conjuntos participantes, Feliciano Irundy y Ricardo Ferreyra y las Cuerdas del Plata; quienes tuvieron la oportunidad de interpretar una nueva canción; definiéndose que serían los santafecinos, de Villa Constitución, quienes se quedarían con el Certamen de los Nuevos Valores en la Edición 2022.

Al escenario subieron entonces, además del jurado, el presidente de la comisión organizadora del Festival, y presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, y el Secretario Municipal de Cultura, Turismo y Deportes, Xavier Cáceres, quienes hicieron entrega de los diplomas a los ganadores y recordatorios a los jurados. (Federal al Día)