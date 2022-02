Bordet:“Voy a seguir gestionando para que Salto Grande sea de los entrerrianos”

Fue en marco del encuentro de trabajo que mantuvo este martes en la sede de la Delegación Argentina de Salto Grande con el secretario de Energía, Darío Martínez, por videoconferencia, y presencialmente con el subsecretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, con quien además recorrió el Complejo Hidroeléctrico.



Definió al encuentro como "muy importante porque se avanza en una agenda en común. Venimos trabajando articuladamente, y poder hacerlo hoy en la represa en Entre Ríos es importante porque visualiza lo mucho que se está haciendo y la importancia de este complejo hidroeléctrico".



“Venimos planteando desde hace mucho tiempo que Salto Grande tiene que ser para los entrerrianos. Esto lo decimos siempre, a veces la oposición lo toma como un slogan de campaña pero yo lo vengo diciendo desde 1997 cuando nos reunimos aquí al pie de la represa de Salto Grande”, sostuvo el mandatario y acotó que “en ese momento cuando hice el discurso manifesté eso y 25 años después sigo sosteniendo lo mismo y voy a seguir gestionando para que Salto Grande sea de los entrerrianos”.



Habló de "la larga lucha", de las gestione hechas en torno a los excedentes y del acompañamiento de ex legislador Héctor Maya y delegados en sentido. "Hoy hemos avanzado muchísimo después de estar mucho tiempo sin representante de la región en la delegación argentina. Hoy podemos decir que los tres delegados defienden intereses de la provincia y de nuestro país. En ese sentido, venimos avanzando y trabajando para generar energía limpia para todo el país - este es el cometido de la represa de Salto Grande-, y para lo que fue pensado en 1946 que era con un fin social, de desarrollo económico y social. Esto también lo venimos haciendo con el firme compromiso en cuanto a la distribución de los excedentes, que fue algo que se logró en esa extensa lucha, y que esos excedentes queden en la región y estén afectados a la obra pública", precisó.



En ese marco, apuntó que los fondos "son administrados por una comisión como es Cafesg, donde también interviene la oposición en el directorio para que haya claridad y transparencia en el marco de las cuentas públicas, y que de algún modo, genere mejor calidad de vida para todos quienes vivimos en este ocho departamentos entrerrianos donde Salto Grande tiene su zona de influencia".



Luego expresó que “la represa hoy está amortizada y como muchas otras represas pasan a ser de las provincias, estamos pidiendo que Entre Ríos pueda tener no sólo el manejo de los excedentes de Salto Grande, sino también de la operación y por supuesto esto puede generar una mejora en el costo estructural de la energía. De todos modos nuestra gestión ha trabajado en un mismo sentido que el gobierno nacional con un congelamiento de tarifas de más de 18 meses. Hace 18 meses que no aumenta la luz y el incremento que se va a dar no va a exceder el 20 por ciento, lo cual está muy por debajo de los valores inflacionarios, muy lejos de aquel gran tarifazo que dio Macri de 1.100 por ciento de aumento en la tarifa eléctrica”.



También mencionó que “hay un proyecto de modernización y de recambio de todos los elementos que tiene la represa, incluidas las turbinas porque hoy la represa tiene 50 años y esto es pensar para el futuro. En el futuro de la represa tiene que estar la provincia de Entre Ríos”.



"Por eso, estar hoy y recorrer la represa hoy tiene un contenido muy importante para mí. Agradecerles por lo que venimos realizando en conjunto. Es una muestra el convenio firmado y lo que tenemos previsto a futuro para trabajar en conjunto. Las grandes obras que necesita la provincia de Entre Ríos requieren de financiamiento nacional. El presidente Alberto Fernández está plenamente comprometido en ese sentido, y hemos encontrado en ustedes, en la Secretaría y Subsecretaría de Energía, todo el apoyo para trabajar en infraestructura y materia energética en Entre Ríos. Hoy estamos ratificando una modalidad de trabajo, la voluntad de seguir trabajando por el desarrollo energético de la Argentina, Entre Ríos y particularmente de la región de Salto Grande que es tan cara a todos nuestros sentimiento", concluyó.



Ejemplo de trabajo coordinado

Por su parte, el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, quien estuvo vía zoom dijo que lo pone "muy contento poder estar coordinando acciones entre el gobierno Nacional y el gobierno provincial de Entre Ríos en Concordia".

"La verdad que es un verdadero ejemplo de trabajo coordinado y que da sus frutos", resaltó.



"Para nosotros es un día importantísimo porque vamos cumpliendo con el mandato del presidente Alberto Fernández y la vice presidenta Cristina Fernández, de tener un gobierno federal que vaya concretando a lo largo y ancho del país, en este caso en la querida provincia de Entre Ríos. Una provincia, además, productora de energía por lo cual bien merecido tiene que podamos trabajar en conjunto y consolidar estas obras de tal dimensión que se están anunciando", expresó.



Luego reiteró su agradecimiento, "porque encontrar gobiernos provinciales y locales que se puedan coordinar el trabajo de esta manera y lograr resultados nos facilita esa tarea que nos pide Alberto y Cristina permanentemente".



"La argentina en expansión demanda más energía y esa energía tiene que llegar en cantidad y calidad a cada vecino y cada vecina viva a donde viva. Sobre todo en provincias productoras de energía, también es un poco en conocimiento dentro de lo que establece nuestra Constitución a quienes son los verdaderos dueños del recurso", sostuvo.



Por último, dijo que las puertas seguirán abiertas para seguir trabajando, y apuntó: “Queda muchísimo por hacer en este país, queda mucho por hacer en la provincia de Entre Ríos y vamos a estar a disposición”, sostuvo y agregó: “La secretaria va a seguir coordinando de la misma manera que lo venimos haciendo para lograr este excelente resultado”, concluyó.



Obras para Entre Ríos

A su turno, el subsecretario Basualdo expresó su agradecimiento al gobernador Bordet "por este recibimiento" y acotó que Salto Grande es "una central muy importante para el sistema eléctrico argentino y para el funcionamiento de la economía de nuestro país y de Uruguay".

"Estoy muy contento por haber recorrido la central junto con el gobernador, con quien estuvimos repasando la agenda eléctrica que tenemos entre Nación y la provincia, vinculadas a obras para la ampliación del transporte de la zona norte entrerriana, proyectos que están enmarcados en el plan federal. Le comentaba al gobernador que hemos tomado la decisión desde la Secretaría, y como instrucción de Darío Martínez, de iniciar las obras más allá del retraso que existe en relación al financiamiento externo con que siempre contó ese plan. Estaremos iniciando las obras tanto en Entre Ríos como en el resto de las provincias que están en condiciones de presentar todos los proyectos. Es una buena noticia para nosotros y obviamente para todas las provincias", concluyó.



Trabajo conjunto

Por su parte, el presidente de CTM, Luis Benedetto, remarcó lo que “el gobernador siempre ha manifestado que la represa de Salto Grande tiene que ser para la provincia de Entre Ríos”, e indicó que “es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo.”.



En lo que respecta a la visita del subsecretario de Energía, apuntó: “Estamos trabajando en un proceso de renovación de la central que ya lo iniciamos en una primera etapa con una inversión de 80 millones de dólares entre ambos países. Hoy estaríamos gestionando la segunda etapa que es justamente las máquinas principales que consisten en turbinas y generadores, y también en lo que son sub-estaciones. Es un financiamiento importante y esperemos poder lograrlo en un trabajo en conjunto que estamos haciendo con Uruguay”, concluyó.



Importante

En tanto, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, dijo que "es muy importante esta visita porque se firma, junto al gobernador Bordet y el secretario de Energía, un programa que es energía segura para barrios vulnerables”.



Habló luego del convenio por el cual se ampliará y mejorará el ingreso a Concordia por la ruta. “Es una obra importante para la ciudad, al igual que lo que se está haciendo con la ruta 4 -que es la ampliación y modernización de esa zona-, y lo que es Vuelta de Obligado que lo está haciendo la provincia”.



Presencias

Acompañaron a Bordet, el secretario de Energía, Darío Martínez -quien participó por videoconferencia-, y Basualdo, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini; el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM), Luis Benedetto; el titular de Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; el presidente de Enersa, Ramiro Caminos; el coordinador Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; y los legisladores Armando Gay, Tomas Ledesma y Marcelo Casaretto, este último por videoconferencia.



La actividad

El temario tratado en la reunión que mantuvo Bordet con Basualdoincluyó la producción energética, el valor de la energía que se abona a Salto Grande, el desarrollo del Proyecto Renovación de Salto Grande (RSG), y programa de inversión para la renovación integral de la Central, entre otros temas. En la jornada también se rubricó un par de convenios con Vialidad Nacional, la Secretaría de Energía de Nación y el municipio de Concordia.



Durante la actividad, se proyectó un video sobre la construcción de la represa, la cual luego se recorrió para observar la obra que se está realizando.



Firma de convenios

En la jornada, además se rubricó un convenio entre la Municipalidad de Concordia y la Secretaría de Energía, en el marco del Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (Proninte) para la ejecución de redes de suministro de energía eléctrica y alumbrado público a los barrios de Concordia.



También se firmó un acta acuerdo entre Vialidad Nacional y el municipio de Concordia para el Mejoramiento de Acceso Sur a Concordia, avenida Presidente Perón entre avenida Rucci y ruta nacional N° 14, cuyo monto estimado asciende a 117.000.000 pesos.