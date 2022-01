Se abrieron las ofertas para la repavimentación de la ruta provincial 32 entre Viale y Crespo

“Hoy compartimos la alegría con ustedes que significa poder abrir los sobres de esta obra que es tan esperada, anhelada, trascendente y tan importante. Quiero destacar lo que dice siempre nuestro gobernador Gustavo Bordet acerca de cumplir con la palabra empeñada, con las demandas que tiene nuestra sociedad y transformarlas en realizaciones y en obras públicas concretas”, expresó la vicegobernadora Laura Stratta al momento de la apertura de los sobres.



Para realizar la obra, que tiene un presupuesto de 2.475 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses, presentaron ofertas económicas las empresas Luis Losi, Lemiro Pablo Pietroboni, Jose Eleuterio Pitón y Constructora Dos Arroyos.



Durante la actividad, Stratta además entregó a las autoridades locales la resolución de la ampliación de la red de distribución de Gas Natural, cuyo presupuesto oficial supera los 52 millones de pesos y un plazo de ejecución de obra de 150 días.



La vicegobernadora destacó que la obra es “muy importante que el corazón productivo de Paraná campaña” y señaló: “Tiene que ver con mirar lo que hace a nuestra producción y nuestras economías regionales, con escuchar las demandas de los ciudadanos que todo el tiempo transitan por nuestras rutas; y tiene que ver con esta mirada federal que tenemos de construir infraestructura para el crecimiento y el desarrollo armónico de nuestra provincia”.



En el mismo sentido destacó la importancia de desarrollar infraestructura y de servicios para llegar a todos los entrerrianos con salud, educación y viviendas. “Esta tarea está relacionada como reparar derechos, tiene que ver también con entregar y abrir puertas al crédito o a emprendedores que quieren crecer y desarrollarse. Es acompañar a las instituciones de la sociedad civil para que puedan seguir cumpliendo una función social que es central”, remarcó.



Stratta también remarcó la importancia de “pensar a la zona de Paraná campaña articuladamente. Veo a varios de los intendentes hoy acá y creo que eso tiene que ver con que entendemos que es necesario responder integralmente a las demandas que se nos plantean. Y cuando hay trabajo en equipo, cuando hay sinergia, vocación, cuando hay articulación, cuando hay respeto, cuando hay empatía se logra hacer las cosas”.



La vicegobernadora reiteró la decisión del gobierno provincial “de trabajar para tener un Estado fuerte, promotor, activo, dinámico; que ponga el cuerpo a los problemas. Hace unos días atrás el gobernador se juntaba con integrantes de la actividad agropecuaria campo atendiendo un reclamo. Bueno, ahora también atendemos demandas como son las rutas, el gas, el acceso al crédito. Son demandas que vamos cumpliendo todos los días para construir una Entre Ríos que sea cada vez más grande”. En el mismo sentido elogió la decisión política del Presidente Alberto Fernández por haber retomado los trabajos en la autovía de la ruta nacional 18, que se habían paralizado en la anterior gestión del gobierno nacional.



“Después de estos dos años tan duros y difíciles que nos tocó vivir como generación, poder empezar a ver la reactivación económica a nivel nacional y en nuestra provincia; con acompañamiento real y efectivo a los sectores de la producción, muestra no solamente un Estado que ejecuta sino que escucha. La política tiene que escuchar y tiene que hacer mucho. Y para ser coherentes y consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, estamos aquí ratificando este compromiso y este modo de trabajar, con la mirada siempre puesta en el bienestar de todas las y los entrerrianos ”,concluyó Stratta.



Agradecimiento



A su turno, el intendente vialense Carlos Weiss destacó que la ruta 32 “es un corredor muy importante de Paraná campaña, una ruta que conecta prácticamente tres rutas nacionales como la ruta 18, la 127 y la 12. Y que nos conecta a un puerto exportador muy importante”. Remarcó en ese sentido el potencial productivo de la zona y dijo que la obra beneficiará “a la producción agropecuaria, la industria, las micro pymes, los comerciantes, y también a todos aquellos trabajadores que la recorren a diario: médicos, enfermeras y trabajadores de distintos rubros que circulan para poder cumplir con sus objetivos”.



Weiss remarcó el compromiso asumido por el gobernador Gustavo Bordet respecto de la repavimentación y de la ampliación de la red de gas natural. “Estamos muy agradecidos. Valoramos las gestiones que todos realizamos dentro del diálogo permanente con los legisladores, con los empresarios vialenses y los distintos municipios que fueron escuchados por el gobernador de la provincia, quien puso las gestiones en marcha para que esto no sean promesas, sino una realidad”.



Al referirse a los trabajos, la titular de Vialidad provincial Alicia Benítez indicó que las mejoras en la ruta 32 implica no solo el reasfaltado sino también su ensanche. “Desde su construcción en la década del 70’, hay parques industriales y las ciudades han crecido, por lo que deberán hacer se rotondas para el lado de Seguí, algunos caminos de ripio que le darán más accesibilidad, y también ensancharla ya que hoy la ruta tiene 6,70 metros y hay que llevarla a 7,30 metros de ancho”.



Aportes



Durante el acto, la vicegobernadora entregó diferentes aportes a la comunidad de Viale. Uno de ellos a la Residencia de Adultos Mayores Hospital “Dr. Castilla Mira” por un monto de $300.000 pesos que serán destinados a obras para mejoras edilicias. El aporte corresponde al Programa Entre Ríos con las Personas Mayores (Adultos Mayores - Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos).



Luego, hizo entrega de un aporte de $120.000 pesos a la entidad deportiva Viale Fútbol Club, para la reparación de la cancha de bochas (Deportes - Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos).



Además, le entregó un aporte de $150.000 pesos al emprendedor Juan Manuel Tablada, para la compra de herramientas de herrería, correspondiente al Programa Jóvenes Emprendedores.



Finalmente, Stratta hizo entrega de un aporte de $500.000 pesos al Arsenal Fútbol Club para acompañarlos en los gastos de la segunda edición del “Festival con sabor a pollo”, organizado por la institución deportiva. El evento reúne no sólo excelentes sabores gastronómicos sino también concursos, artesanías, música y shows en vivo para toda la familia entrerriana.



Igualmente visitó la empresa avícola Eduardo Sterz e Hijos, ubicada en el Parque Industrial local. La empresa es beneficiaria del programa federal Desafío Exportador, que tiene por objetivo consolidar las capacidades técnicas relacionadas a los procesos de exportación.



Presencias



Participaron del acto, los diputados provinciales Gustavo Zavallo y Uriel Brupbacher. El senador por el departamento Paraná, Juan Carlos Kloss; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad Entre Ríos, Alicia Benítez; el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart; la secretaria de Energía de la Provincia, Silvina Guerra; y el titular de la Secretaría de Deportes, José Gómez. Además, estuvieron presentes el intendente de Viale Carlos Weiss y el expresidente municipal Sergio Smunck; el intendente de Seguí, Gerardo Heberlein y la intendenta de Tabossi, Liliana Landra. También autoridades de la escribanía mayor de gobierno y representantes de empresas contratistas. (Prensa Vicegobernación)