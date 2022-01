Bordet evaluó con su gabinete la situación sanitaria y las medidas que se van adoptando en la provincia

En el encuentro, que se realizó en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, participaron también las ministra de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, y el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo.



Tras la reunión, Stratta señaló: "El gobernador encabezó una reunión con parte del gabinete para hacer una evaluación de la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia ante el aumento exponencial de casos y el tema de los testeos, y también para volver a poner sobre la mesa la alta contagiosidad que tiene esta variante del virus. Por eso seguimos alentando a todas las medidas de autocuidado, uso del barbijo y demás”.



Precisó que, además, se hizo una evaluación del pase sanitario y de los controles que está haciendo la policía de la provincia en torno a la alcoholemia, y apuntó: "Ante este contexto necesitamos construir Estado, tener mucha presencia, marcar cuáles son las pautas, los parámetros y las políticas que impulsa el gobierno".



Por último, resumió: "La reunión fue de evaluación y de las medidas y acciones que se están tomando y que está emprendiendo el gobierno de la provincia en torno a todos estos ejes".



MEDIDAS SANITARIAS

Por su parte, la ministra se Salud, Sonia Velázquez, expresó que "las medidas que se van tomando son dinámicas, como ha sido a lo largo de estos 22 meses de pandemia”, y apuntó en las últimas horas con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones del país, a través del Consejo Federal de Salud, fueron evaluando la situación de la pandemia en relación a como se está presentando hoy con esta variante Omicrom.



Tras ello, destacó: “Particularmente la situación de pandemia en este momento de enero 2022 se nos presenta con una cuestión muy favorable, que es el componente de la alta tasa de cobertura de inmunización que tiene nuestro país y nuestra provincia. Por lo tanto, para aquellas medidas como las de aislamiento y los hisopados, se tiene muy en cuenta no solamente el criterio sanitario, sino también aspectos que tienen que ver con el uso racional de los recursos. También tiene que ver con cómo vamos monitoreando la situación de la pandemia en el devenir de los días".



Aclaró que "al criterio sanitario lo seguimos manteniendo, lo que estamos desarrollando hoy es un criterio específico para poder hisopar a aquellas personas que representen un riesgo epidemiológico y sanitario, sobre todo por los factores de riesgo. Por eso se ha tenido muy en cuenta a las personas mayores de 60 años con esquema incompletos de vacunación y con factores de riesgo para seguir teniéndolos en el radar específico y en el monitoreo”.



Por otro lado, advirtió que "no debemos olvidar que tenemos que seguir atendiendo todas las otras patologías prevalentes que hoy están requiriendo atención en los centros de salud y hospitales".



Apuntó que "lo que se está presentando hoy es una alta transmisión de esta variante específica, que está tensionando el sistema pre hospitalario, las postas respiratorias y centros de testeo. Esto se ha dado particularmente en aquellas ciudades con mayor densidad poblacional, como Paraná, Gualeguaychú y en otras localidades con mayor densidad poblacional, no así en toda la provincia ni en todo el país”.



"Vamos evaluando la dinámica, las características territoriales y particulares de cada localidad y por eso hemos tenido reuniones con los directores de hospitales y de centros de salud de todas las regiones sanitarias de la provincia”, acotó.



Sobre los internados, precisó que "en este momento tenemos 17 personas que están en Unidad de Terapia Intensiva. De dos pacientes hemos ido escalando; en algunos casos tienen cobertura completa de su plan de vacuna, pero son personas con factores de riesgo, algunos oncológicos, transplantados, por lo que siempre hay que estar muy atentos y vigilando la cuestión de riesgo sanitario de estos pacientes”.



IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Por su parte el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó la importancia de la vacunación y comentó: “Lo importante en estos momento es completar el esquema, los que lo hayan iniciado, y también es importantísimo el refuerzo. Con esta nueva variante el refuerzo se hace muy importante porque ayuda mucho a disminuir principalmente lo que es la enfermedad. Por lo tanto, con Ómicron el refuerzo es uno de los puntos clave que tenemos que tener en cuenta”,



En relación a las internaciones en explicó que aproximadamente el 40 por ciento de los casos que están internados en terapia tienen esquemas incompletos o no tienen vacunación. “Si bien hay algunos casos que pueden tener la vacunación completa y terminar en terapia, en comparación a la cantidad de gente que está vacunada son muy pocos”, detalló.



Por último, informó que en la provincia el esquema de vacunación supera el 80 por ciento para los que han iniciado el esquema, y el 70 por ciento los que están dentro de las dos dosis.