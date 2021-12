Presupuesto 2022: Bordet cuestionó a la oposición por priorizar “cuestiones partidarias” y perjudicar a la provincia

“La no aprobación del Presupuesto 2022 impacta de manera muy negativa porque Entre Ríos va a perder casi 9 mil millones de pesos por menos ingresos que estaban previstos en el Presupuesto”, expresó Gustavo Bordet y aseguró que eso implica “menor recaudación”. “Significa también que nos quedemos con menos fondos excedentes para Salto Grande, por ende para regalías y por ende para obras de gas”, agregó.



“La verdad que uno no entiende que haya diputados y diputadas que hace poco se comprometieron ante toda la ciudadanía de Entre Ríos a votar leyes que colaboren y ayuden a la provincia, y que en definitiva prioricen cuestiones partidarias y terminen perjudicando”, cuestionó el mandatario entrerriano en relación a cómo votaron los legisladores entrerrianos que asumieron sus bancas recientemente y que forman parte de la oposición.



Luego expresó: “Hay que buscar todos los consensos que sean necesarios, para eso estamos, fundamentalmente pensando en la provincia, no pensando en cómo arman una estructura política a nivel nacional”.



En declaraciones brindadas a la prensa este lunes, Bordet informó que abordará esta situación durante una reunión que mantendrá el martes con el presidente Alberto Fernández. “Nos sentaremos a ver de qué manera recomponemos esos menores ingresos”, adelantó. Además aseguró: “Siempre hemos tenido con el Gobierno nacional una relación muy positiva en ese sentido”.



“Entendemos que, más allá que las discusiones lógicas que amerita el debate, hay que asegurar la sanción del Presupuesto”, apuntó el Gobernador. Y subrayó: “Nosotros fuimos oposición cuatro años y los diputados de Entre Ríos siempre garantizaron el voto y el quórum para el Presupuesto nacional, porque es una herramienta que garantiza gobernabilidad”. Recordó además que “del 83 a la fecha solamente en dos oportunidades se dejó sin Presupuesto al Gobierno nacional”.



“Creo que se priorizaron otras cosas y no se pensó en la proyección que tiene el país. Y acá hay que pensar en grande, no en pequeño”, cuestionó.



Consultado respecto a cómo afecta a la provincia la no sanción del Presupuesto nacional aseguró: “Perdemos ingresos”. Señaló que no tener sancionada la ley de Presupuesto 2022 “le va a dar discrecionalidad al Presidente para poder asignar recursos”. Y remarcó: “Si alguien se perjudicó con la no sanción del Presupuesto, fuimos los gobernadores”. (APFDigital)