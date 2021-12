Se fortalecen los operativos de seguridad en las rutas entrerrianas

Se trata de una labor que encabeza la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, con los 20 puestos camineros y coordinando tareas de seguridad con las 17 departamentales y trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Salud en cuanto a atención sanitaria.







En la mañana de este sábado, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presentó en el balneario Thompson de Paraná el Operativo Verano Seguro, junto a su par de Salud, Sonia Velázquez y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el jefe de Policía, Gustavo Maslein y el intendente de la ciudad, Adán Bahl.







El operativo de esta temporada cuenta con 450 hombres y mujeres afectados a la seguridad vial. Además, se destinaron 35 vehículos, entre camionetas y automóviles, 30 motocicletas, autobombas, cuatriciclos, helicópteros, canes antinarcóticos e instrumentos de prevención vial. A los 20 puestos camineros de control fijo, se le sumarán puestos de control móviles en accesos a ciudades y cruces carreteros.







Además de los controles viales habituales, este verano los esfuerzos estarán puestos principalmente en el control vehicular; reforzando la presencia en los accesos de los principales centros vacacionales, y en aquellos puntos considerados de interés, como ser cruces de rutas más transitadas para la temporada.







Desde la División Bomberos Zapadores tendrán dispuesto equipamiento para actuar en incendios por diferentes causales de combustión; como también socorrer en todo tipo de rescate, ya sea en espacio confinado, en altura y vehicular. Se efectuarán patrullajes aéreos sobre la autovía de la Ruta Nacional 14, a fin de mantener una constante vigilancia visual sobre este corredor del Mercosur, asimismo contribuirá a brindar apoyo necesario a los controles terrestres.







“Todos los años con motivo del verano, de la actividad turística y de los festivales se organizan los distintos Estados municipales y la provincia para hacer una labor coordinada de prevención”, explicó la titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Rosario Romero e informó: “En los operativos se realizarán controles de velocidad, utilización de cinturón de seguridad y luces en rutas, entre otros”.







En esta línea remarcó que la prevención no es solo el control sino también la concientización y sostuvo: “Desde el Observatorio de Seguridad Vial se entrega folletería con información importante para la circulación en rutas, lo mismo hacen otros Ministerios y todos confluimos en este evento masivo para hacer controles y concientizar. Ahora sumamos también las tareas de prevención propias del Covid- 19”.







El jefe de Policía, Gustavo Maslein, subrayó: “Hace varios años que estamos trabajando con este Programa integral, tanto en rutas de la Provincia, de la mano de la Dirección de Seguridad Vial como en aquellos lugares donde se desarrollan actividades especiales o festivales. Es importante subrayar que esta tarea no la hacemos solos, lo hacemos de la mano de otras entidades como Salud Pública, Bomberos Voluntarios, Zapadores y Municipios. Organizados de este modo, hemos tenido buenos resultados años anteriores y lo volveremos a repetir este año”.





Indicó además que dentro de los controles que se realizan en rutas se encuentra el Test de Alcoholemia y detalló: “La finalidad de todas estas tareas es brindar seguridad al turista y a la comunidad entrerriana”.







Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, mencionó: "Como ciudad turística valoramos enormemente esta política, con un Estado provincial presente trabajando por la seguridad vial. Significa un gran aporte para el desarrollo del turismo local que las rutas entrerrianas sean seguras y pueda darse una respuesta inmediata ante cualquier accidente".







"En la ciudad de Paraná nos preparamos todo el año para este momento. Recuperamos playas y espacios públicos. Organizamos una agenda con propuestas para todos los públicos con gastronomía, historia, cultura y deportes. El verano nos da la posibilidad de reencontrarnos después de la cuarentena y disfrutar la ciudad".



Cuestión sanitaria



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, explicó que “se trabajando con los equipos, para poder consensuar con aquellos organizadores de espectáculos públicos, también con las áreas municipales vinculadas con los eventos para poder abordar la cuestión sanitaria desde la adherencia de cada organización y estamento".







En ese sentido, reiteró que la propuesta es que no sea algo "impuesto, sino que se pueda lograr la adherencia, habida cuenta que sabemos que la estrategia sanitaria de la inmunización sigue siendo una importante herramienta para poder seguir cuidándonos".







En ese marco, recordó que "esta semana vamos a desarrollar tres jornadas abiertas (de vacunación) tanto en el hospital De La Baxada como en la escuela Hogar para poder trabajar con el inicio y cumplimiento de esquemas pero también seguir aplicando los refuerzos para los esquemas ya completos de las personas que hayan cumplimentado un intervalo de cinco meses hasta la fecha de la última inoculación".



Despliegue de equipamiento



Fueron exhibidos los recursos dispuestos por diferentes organismos estatales para el operativo verano: Policía de Entre Ríos: 35 vehículos, entre camionetas y automóviles, 30 motovehículos, autobombas, cuatriciclos, motocicletas, helicóptero, canes antinarcóticos, carpa policial con instrumentos de prevención vial (alcoholímetros, simuladores visuales, etc.)



Estuvo presente la dirección de Defensa Civil con una simulación del comando de comunicaciones que funciona en las Islas cuando se realizan operativos de combate de incendios; Camioneta de Defensa Civil y cuatro Unidad de Rescate (Camionetas) de Bomberos Voluntarios Crespo, Victoria, Paraná y Aldea Brasilera.



El Observatorio de Seguridad Vial presentó materiales informativos y gafas de simulación de consumo de alcohol.



El Servicio de Emergencia 107 del Ministerio de Salud, mostró tres unidades móviles. La Municipalidad de Paraná, Camionetas de Control Urbano y motos de tránsito y el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas estuvo presente con su unidad móvil.





Requisitos a tener en cuenta para transitar en rutas:



La policía exigirá Licencia de conducir y seguro automotor en vigencia; cédula de identificación del vehículo; cédula de autorizado a conducir (si correspondiere); elementos de emergencia: matafuegos cargado, balizas portátiles; luces bajas encendidas en todo momento; funcionamiento de luces de posición y freno; cinturones de seguridad colocados en todos los ocupantes; realizará test de alcoholemia; controlará los límites máximos de velocidad; que las personas menores de 10 años de edad estén ubicados en el asiento posterior; y que la cantidad de ocupantes no supere la capacidad del rodado.





Presentes



Estuvieron presentes en la presentación del Programa, la viceintendenta de Paraná, Adrea Zoff; la secretaria de Justicia, Adriana Pérez; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle; el secretario Legal y Administrativo municipal, Pablo Testa, la concejal Luisina Minni; el director de Defensa Civil provincial, Lautaro López; la directora de Asistencia a la Víctima, María Laura Albarenque, el coodinador Gral. Del Observatorio Vial, Pablo Peil; el coordinador de Educación Vial, Luis Hartmann, el coordinar de Emergencias, Sergio Altamirano y el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, entre otras autoridades provinciales y locales.