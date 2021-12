Bordet y Perotti inauguraron el Complejo Social del Túnel

“Este complejo también sintetiza esa unión que nos ha caracterizado a partir de la construcción del Túnel Subfluvial a santafesinos y entrerrianos", dijo el mandatario durante el acto que se desarrolló en el marco de los 52 años de la inauguración del Túnel Subfluvial.



“Trabajar de esta manera resulta altamente satisfactorio y más allá de lo protocolar, del trato entre los gobernadores, encuentro en vos cotidianamente un amigo”, afirmó Bordet al dirigirse a su par santafesino, y valoró que la inauguración de las obras representa “dar un paso más, un paso importante en esta efectiva integración santafesina - entrerriana”.



Las autoridades dejaron inaugurado el Centro de Interpretación y el Complejo Social del Túnel Subfluvial, donde cortaron cintas, descubrieron placas, y recorrieron las nuevas instalaciones y realizaron la visita guiada.



El gobernador Bordet destacó la importancia de la fecha, el recordar que "hace 52 años que se inauguraba el Túnel Subfluvial, una obra que desde el lado de Entre Ríos, rompió el carácter insular que tenía la provincia”.



“Fue la primera obra que nos conectó de manera rápida y directa con la vecina provincia de Santa Fe; Entre Ríos estaba aislada por los dos ríos y por esa famosa hipótesis del conflicto que no se conectaba ni con Uruguay, Buenos Aires o Santa Fe, se quiebra a partir de la construcción del Túnel y de la firme decisión de dos gobernadores Sylvestre Begnis y Raúl Uranga, que tomaron la determinación de poder quebrar esas barreras y poder comunicar no solo las dos provincias, sino también tener un corredor vial para que nos conecte con el resto de la Argentina”, rememoró.



El mandatario entrerriano, calificó a la obra como "trascendental, importante y que no tiene parangón en la historia de la ingeniería”, y entonces mencionó que “cuando estábamos inaugurando el Centro de Interpretación, podía ver la magnitud de esa obra pensada en aquel tiempo, hace más de 50 años, donde no existía la tecnología, no estaba todavía la ingeniería desarrollada como la tenemos hoy, y sin embargo se pudo llevar adelante y pudo no solo soportar el paso del tiempo sino también tener una proyección de muchos años más".



“Este es el compromiso que nos toca, poder trabajar cotidianamente en el tránsito entre las dos provincias”, apuntó, pero también “hacer obras complementarias como el Centro de Interpretación que inauguramos o el Complejo que supo albergar a muchos estudiantes, deportistas, personas que venían tanto de Santa Fe como de Entre Ríos que por el paso del tiempo se había ido naturalmente deteriorando y hacía falta ponerlo en valor”.



En ese marco, recordó que con el gobernador Miguel Lifschitz, "habíamos estado aquí hace tres años atrás y habíamos tomado la decisión de remodelar este complejo”, y que “hoy lo estamos inaugurando con Omar (Perotti), hay políticas públicas que transcienden gestiones”, afirmó.



El gobernador Bordet destacó que a los trabajos, los “llevaron adelante las dos administraciones, tanto santafesina como entrerrianas y tenemos hoy para inaugurar este complejo que va a servir para albergar a distintas personas que vengan y también para fomentar el turismo social entre las dos provincias, el interno de cada provincia”.



Dijo que a través del turismo social se da la posibilidad a “jubilados a pasear a ver la Casa de Gobierno de las dos provincias, los edificios históricos, el puente colgante en Santa Fe, tenemos mucho para mostrar”. "



Al dirigirse al gobernador santafesino, le dijo que “este es el desafío que tenemos por delante “, aseguró que “lo hacemos con mucho entusiasmo”, y mencionó que “hoy estuvimos compartiendo jornada muy importante para aumentar la oferta exportable de nuestras provincias, trabajando ahora con esta inauguración que va a redinamizar el turismo social y una agenda de trabajo cotidiana que nos convoca a poder seguir generando acciones para el desarrollo de nuestras dos provincias”.



Desafío



Por su parte el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al hacer uso de la palabra, dijo que “una muy buena manera de rendir homenaje es resguardar una infraestructura de estas características”. “Sorprende aun hoy la magnitud de esa obra de ingeniería, pero también recordar esa decisión de alto contenido federal de dos gobernadores como Sylvestre Begnis y Uranga. Decisión de alto contenido federal que sin duda deseamos con Gustavo (Bordet) poder estar a la altura de ese desafío”, sostuvo.



"El desafío de hoy, de estos tiempos sigue teniéndonos juntos en la posibilidad real de un país federal que vuelva a darle a la Argentina ese contenido, esa mirada con un proyecto de desarrollo que vuelva a generar riqueza en el país, que vuelva a entusiasmar a todos los argentinos y que no me cabe dudas que tiene a Santa Fe y a Entre Ríos como protagonistas centrales", dijo el mandatario santafesino.



Párrafo seguido, dijo que la otra mirada está, en “como aprovechar cada una de las infraestructuras, como seguir mostrando y rejuveneciendo una obra para entusiasmar a que la vuelvan a visitar, y también tener un complejo en el que las dos provincias puedan ser receptoras de todos los argentinos que vienen a ver esta obra y que vienen a conocer nuestra provincias”.



Y continuó: “Son parte de los desafíos que juntos tenemos que trabajar, en el tema turístico, tenemos que trabajar para ver como seguimos fortaleciendo este tipo de complejos, como seguimos fortaleciendo acciones comunes para atraer a los argentinos y a los visitantes a la argentina a esta región, como compartir desafíos de infraestructura, mejoras en vuelos, mejoras en comunicaciones que nos permitan que esta economía que genera el turismo la podamos aprovechar plenamente”.





“Santafesinos, tenemos mucho que aprender de Entre Ríos que ha tenido en el turismo una de sus herramientas importantes para su economía”, expresó y agregó: “Nosotros tenemos ese desafío, quizás, con potencialidades en otros sectores. Hoy es un compromiso de aprovechar plenamente la potencialidad como se la define a esta industria sin chimeneas que nos genera del sector servicios la posibilidad creciente de ocupación de mano de obra. Si juntos no solamente aprovechamos y nos enriquecemos de la experiencia de Entre Ríos, juntos podemos seguramente estar enviando al país otro mensaje. Mensaje de trabajo conjunto, mensaje de mirada federal y de compromiso para generar el desarrollo y arraigo de nuestra gente”, afirmó.



Presencias



Junto a los mandatarios, estuvieron, la esposa del gobernador Bordet, Mariel Ávila; la vicegobernadora de la provincia, Laura Stratta; vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano; ministros de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; Economía, Hugo Ballay; Desarrollo Social, Marisa Paira; Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; Producción, Juan José Bahillo. En tanto que de la provincia vecina, las ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; de Ambiente y Cambio Climático, Érika Donet.



También participaron el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff; el director del Túnel, representante del gobierno de Entre Ríos, Martín Uranga; la directora del Túnel representante del gobierno de Santa Fe, Carina Rotela; legisladores nacionales y provinciales, autoridades nacionales, provinciales y municipales de ambas provincia, entre otras autoridades y familiares de Raúl Uranga y de Carlos Sylvestre Begnis.



Sobre las obras de puesta en valor y re funcionalización del complejo Social



Una de las obras, es Refuncionalización y puesta en valor de edificio 01 y de la cocina comedor, construcción dormitorios Nº 1 y Nº 2 y ejecución de la infraestructura de espacios exteriores del complejo social del túnel subfluvial. La misma demandó una inversión total de 162.167.277,55 pesos.



Dicha obra se enmarca en el propósito de la gestión del Túnel de modernizar y poner en valor los edificios existentes, actualmente en uso, incorporando nuevos dormitorios colectivos en función de ampliar las opciones que se brindan a la propuesta de turismo social.



En tanto, la obra construcción de edificio Centro de Interpretación, en cabecera lado de Paraná y en proximidad al anexo Paraná, está conformada por el Edificio de Centro de Interpretación, senderos exteriores de llegada al mismo, estacionamientos para público general, la conexión con el Auditorio existente y el parquizado del área proyectada. El monto total de monto Invertido es de 32.262.502,20 pesos.





El Centro de Interpretación del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis tiene como objeto brindar nuevos espacios para el desarrollo de actividades sociales y culturales, generando vínculos renovados con la comunidad y adaptándose a los vertiginosos cambios de la cultura contemporánea.



Entrega de informes



En el marco del convenio específico suscripto entre la Comisión Administradora del Ente y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) apuntadas regionales de ambas provincias, cuyo objeto principal es la de evaluar y realizar un diagnostico de la condición del estado actual del Túnel desde el punto de vista de la seguridad estructural, los decanos de las facultades regionales de Paraná, ingeniero Alejandro Carrere, y de Santa Fe, ingeniero Rudy Grether hicieron entrega de los correspondientes informes a los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe.



Conforme al informe presentado en la oportunidad se puede concluir en que la estructura principal del túnel se encuentra operando en la actualidad con un muy buen margen de cobertura del punto de vista de la seguridad estructural y que se podrá prolongar de manera significativa su vida útiles se llevan adelante una serie de tareas imprescindibles.



Además, durante la ceremonia se proyecto un video sobre distintos aspectos de la obra realizada.