El Senado aprobó la capitalización de la Empresa Compañía Entrerriana de Tierras

La cámara alta celebró la décima segunda sesión ordinaria del 142º período, presidida por la vicegobernadora Laura Stratta. Durante la sesión se aprobó el proyecto de resolución por el que se presta el acuerdo constitucional solicitado por el Poder Ejecutivo para nombrar Agente Fiscal de la ciudad de Federal a la abogada Susana Griselda Irurzun (expediente Nº 13.928). Al respecto, el senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, se refirió a la audiencia pública, desarrollada el 11 de agosto y leyó la resolución correspondiente.



Luego, legisladoras y legisladores aprobaron el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al gobierno de la provincia a aceptar la donación formulada por Juan Leonardo Ducret, de un inmueble ubicado en el Distrito Tercero, Centro Rural de Población San Miguel, departamento Colón, con destino a la construcción de la Junta de Gobierno de dicho centro rural (expediente Nº 14.087). El senador Mauricio Santa Cruz (Colón- Frente Justicialista) detalló los fundamentos de la iniciativa.



Capitalización de Enersa



También se dio media sanción a dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, ambos con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Uno, autoriza al mismo a disponer la capitalización de la Empresa de Energía de Entre Ríos –ENERSA por un monto de hasta 1.087.790.000 pesos.



El monto será destinado a la Ejecución de las obras referenciadas en el Convenio Marco y Convenio Específico para la Tercer Etapa de Obras para el desarrollo del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica de la provincia de Entre Ríos. La capitalización autorizada se integra con los recursos que, con carácter de aporte no reintegrable, se recibirán desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación, en el marco del indicado.



Acceso a la vivienda

La otra iniciativa, autoriza al gobierno de la provincia a proceder a la capitalización de la Empresa Compañía Entrerriana de Tierras Sociedad del Estado (CETSE) por la suma de hasta 50 millones de pesos a los fines de garantizar el cumplimiento de sus objetivos.



Esa Compañía fue creada en el 2013 para facilitar a los ciudadanos entrerrianos el acceso al suelo para la vivienda familiar. En los últimos años quedó en evidencia que grandes franjas de sectores económico-sociales medios no pueden acceder a las viviendas sociales por exceder los límites de los ingresos referidos, pero tampoco pueden ahorrar lo suficiente o acceder al crédito hipotecario tradicional. Parte de esta problemática fue atendida por el exitoso Plan Procrear, que le permitió a muchas familias acceder a la vivienda; pero por otro lado visibilizó otro problema: al dispararse la demanda de lotes para la construcción se incrementaron los precios y la especulación inmobiliaria.



Por eso la CETSE busca ser una herramienta para facilitar a las familias entrerrianas el acceso a esa tierra, poniendo -mediante operaciones inmobiliarias sin fines de lucro empresarial- lotes aptos para vivienda al alcance de los trabajadores de recursos limitados. Los lotes generados por la CETSE son vendidos a los adjudicatarios, en forma similar a lo que sucede con los clásicos sistemas de vivienda social, con un esquema de recupero de las inversiones que posibilitan nuevas intervenciones.



Pero este sistema no puede ser pensado sin un capital inicial mayor, que permita concretar los proyectos y poner en marcha las ventas financiadas, y solo a mediano y largo plazo se puede pensar en que los valores de los recuperos impliquen números importantes. Por eso el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para su capitalización.



El senador Amilcar Genre Berth (La Paz- Frente Justicialista), quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dio detalles de la fundamentación de las iniciativas.



Otras iniciativas



Además, en la sesión de este miércoles, quedó aprobado el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se establece en la provincia de Entre Ríos la aplicación de la Unidad de Vivienda (UVI), conforme lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.397, como marco de referencia para la determinación de los precios en los contratos de obras pública destinados a la construcción de viviendas y de programas habitacionales financiados por el Estado Nacional.



El senador Genre Berth explicó los fundamentos del proyecto de ley que establece “la posibilidad de adaptar el mecanismo de UVI en la provincia”.



En el debate, los legisladores aprobaron el proyecto de ley de autoría del senador Francisco Morchio (Cambiemos- Gualeguay), por el que se condona la deuda existente en concepto de Impuesto Inmobiliario, sobre el inmueble cuya aceptación de ofrecimiento de donación fuera autorizada por el gobierno de la provincia a través de la Ley Nº 10.697.



Al hacer uso de la palabra, el senador Morchio agradeció “la generosidad y la ejecutividad que tienen todos los senadores de ambos bloques en este tipo de necesidades que se generan en nuestras localidades” y explicó los fundamentos de la iniciativa.



El debate se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados para garantizar el distanciamiento necesario en el marco de las medidas de prevención por el Covid-19. De forma presencial asistieron todas y todos los senadores a excepción de Ester González (Feliciano- Frente Justicialista), Adrián Fuertes (Frente Justicialista – Villaguay), y Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista), quienes participaron a través de la plataforma virtual. (Prensa Vicegobernación)