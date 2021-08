Bordet destacó el equilibrio de la provincia y afirmó que el gobierno “está siempre de puertas abiertas”

“No encontramos ninguna queja de ningún sector de la economía entrerriana que diga que no ha sido entendido por nuestro gobierno”, agregó el mandatario.



Bordet estuvo acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta; el titular de Enohsa, Enrique Cresto; la diputada nacional, Carolina Gaillard; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman; el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte; y el coordinador de Municipios de la Región Centro del Ministerio del Interior de la Nación, Tomás Ledesma.



En ese marco, destacó que “la provincia está en una situación equilibrada”, y que “por primera vez en lo que llevo de gestión tenemos una situación de equilibrio financiero”, dijo en referencia al “superávit primario, y financiero de caja”. Lo relacionó con las políticas federales del gobierno de Alberto Fernández.



En diálogo con sectores de la actividad privada en Victoria, Bordet subrayó que la planta de personal del Estado “viene decreciendo en promedio del 1 por ciento interanual, cuando antes de asumir crecía al 3 por ciento”.



Además, recordó que la “situación es de equilibrio” en la que se encuentra la administración pública “nos ha permitido poder liberar fondos para llevar adelante muchas obras”, y mencionó como ejemplo la circunvalación de Victoria, “que va a insumir cerca de 500 millones de pesos que se financian con fondos provinciales”.



Durante su visita a Victoria, Bordet subrayó que “las cuentas están saneadas”, y que “renegociamos la deuda que teníamos con bonistas extranjeros de manera muy exitosa”. “Mientras la oposición nos decía que llevaríamos la provincia al default, estábamos renegociando con firmeza para no regalar nada del patrimonio de todos los entrerrianos”, enfatizó el mandatario provincial.



“El tiempo nos dio la razón”, evaluó Bordet y mencionó el ahorro de 600 millones de pesos que se produjo con los vencimientos de febrero, que “no fueron a rentas generales, los invertimos en el sistema sanitario: compramos 40 ambulancias, tomógrafos y equipamientos para fortalecer el sistema de salud en la pandemia”, detalló.



Por otra parte, adelantó que “no va a haber aumentos de impuestos”, y repasó la disminución de las alícuotas de ingresos brutos a varios sectores de la economía y el aporte patronal a la Ley 4035 porque esto distorsiona los costos laborales”.



Sin embargo, aclaró: “Que desaparezca la Ley 4035 no quiere decir que vamos a dejar de atender los problemas que se asisten con esta Ley, que son programas alimentarios y pensiones de ancianidad”. “No cobramos impuestos pero seguimos sosteniendo los derechos de la Ley de ancianidad, las pensiones y también los programas alimentarios”, expresó Bordet.



“A quien me suceda le entregaré una provincia ordenada, una provincia con equilibrio pero también una provincia con muchas obras en marcha, con un sistema fortalecido y también con trabajo muy fuerte en cuanto inclusión social para distintos programas que estamos ejecutando en todo el territorio de la provincia”, concluyó Bordet.



Lo acompañaron el ministro de Producción, Juan José Bahillo, la diputada Nacional, Mayda Crestom el diputado Nacional, Marcelo Casaretto, y el delegado de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch.