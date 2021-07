En dos meses arrancan las obras del aeropuerto binacional de Concordia

El gobernador Gustavo Bordet encabezó este jueves en el Salón Blanco de Casa de Gobierno la apertura de sobres de la propuesta económica de la obra aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande.



"Si se comienza la obra como está previsto estimativamente en dos meses, el plazo de ejecución de la obra es de dos años. Con lo cual estaría finalizada para mediados de 2023", adelantó Bordet quien destacó el "poder arribar en nuestra gestión a esta apertura de la oferta económica para la construcción de un aeropuerto”.



Esta obra contempla la ampliación del aeropuerto para satisfacer la demanda de aerolíneas comerciales para vuelos de pasajeros y carga liviana, ampliando la pista de 1600 a 2000 metros. También se prevé la construcción de calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, adquisición y montaje de señalamiento diurno y nocturno, mejora de la vía de acceso, nuevo estacionamiento y cerco perimetral. El proyecto incluye también una nueva terminal área, torre de control, oficinas para los organismos que intervienen en la actividad, equipamiento e instrumental para su modernización.



El gobernador Bordet precisó que "es un aeropuerto que permitirá asegurar el tránsito de pasajeros en toda la región de Salto Grande que abarca un conglomerado urbano en toda la zona entre 500.000 y 600.000 personas, además de evacuar la producción de arándanos que se produce en Concordia y Salto, algún sector de la producción citrícola que exporta vía aérea a Arabia Saudita y cáñamo medicinal que Salto produce y exporta a Canadá, entre otros destinos", precisó



En cuanto al proceso licitatorio, Bordet manifestó estar “muy conforme porque, si bien es un proceso que se hace con mucha rigurosidad y que lleva varios meses, ya estamos en la etapa final”, y recordó que las ofertas técnicas fueron abiertas cuando estuvo el presidente Alberto Fernández en diciembre a Concordia. "Aprobada la etapa de las ofertas técnicas, ahora abren las económicas. Luego de esto ya se adjudica la obra con lo cual estaremos en ejecución aproximadamente en el término de dos meses", adelantó.



Es un aeropuerto internacional, binacional, entre Salto y Concordia, y se hace con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo gestionado tiempo atrás. "Es un aeropuerto que tiene una doble modalidad de pasajero y de cargas, y está también orientado a mejorar la competitividad de nuestros productores en la estructura de costos", remarcó.



Detalló luego que "el proyecto es mucho más amplio porque tiene varios componentes, no sólo el aeropuerto. Es el paso de frontera también integrado, y también son aportes no reintegrables a productores tanto de Concordia como de Salto que tiene producción en espejo de citrus, arándanos y en materia turística se integra la región de Salto Grande a través de este proyecto", agregó antes de recordar que 2016, a poco meses de iniciar su gestión, haber estado en una misión técnica comercial en Washington y reunirse con el entonces presidente del BID. "Le planteé la necesidad de contar con un aeropuerto de carga para Concordia, además de pasajeros".



Habló entonces del desarrollo de un proyecto binacional con Uruguay. A partir de ese entonces, "se empezó a trabajar. Se recorrió un largo camino para integrarnos con la República Oriental del Uruguay, desarrollar el proyecto, avanzar y conseguir el financiamiento BID. Poder llegar a esta instancia nos resulta muy gratificante", remarcó.



En cuanto a las posibilidades que da esta obra, el mandatario se refirió al interés de Entre Ríos de producir y exportar cáñamo medicinal. "En cuanto se tenga la ley habilitante, queremos también producirlo en el norte de Entre Ríos porque tiene una perspectiva de exportación muy grande. Están los legisladores que están aquí presentes trabajando sobre un marco legal. Esto abre una gran expectativa", sostuvo.



Por último, agradeció a quienes trabajaron en el proyecto y a "la permanente predisposición del intendente de Concordia para allanar el camino e ir generando las acciones posibles para llegar a este momento. Muchas gracias y que pronto podamos estar en obra este aeropuerto que es muy necesario para nuestra región de Salto Grande", concluyó.



Transformación



Por su parte, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, expresó su satisfacción por llegar a esta instancia en el proceso licitatorio y destacó la importancia que tiene la obra. “Para nosotros es un momento muy feliz haber llegado a esta instancia de la apertura económica que es la finalización de todo el proceso de preconstrucción de este aeropuerto que es una obra es muy esperada por no solamente por ciudad de Concordia sino por toda la región de Salto Grande y la zona este provincia de Entre Ríos. Esa obra va a transformar la ciudad y vamos a tener una conectividad que antes no teníamos”, dijo Francolini.



Y agregó: “Esto es algo que el gobernador comenzó hace mucho tiempo, trabajando y conciliando con la hermana ciudad de Salto. Y llegar a esta instancia es un gran adelanto, no solo para el transporte sino también para la producción”, dijo Francolini, tras lo cual felicitó y agradeció al gobernador por todas las obras que se están llevando adelante en Concordia como en toda la provincia, y también al Presidente de la Nación “que prometió ser federal y hoy lo está haciendo”.



Compromiso



Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, agradeció “el compromiso y el acompañamiento del señor Gobernador Gustavo Bordet, en la gestión del Programa de Integración y Desarrollo de la Región de Salto Grande”. En ese marco, explicó que “es un programa que el gobierno de la provincia ejecuta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se constituye de tres componentes, de los cuales uno es justamente la ejecución del Aeropuerto de Concordia”.



“Al concluir la evaluación técnica de la apertura de sobres realizada en diciembre del 2020, y cumplimentada la intervención de la Comisión Evaluadora y la no objeción por parte del BID, es que nos encontramos hoy en la apertura del sobre financiero” detalló el funcionario.



Asimismo, Richard remarcó que el programa también contempla el componente 1 “que es el de desarrollo en la región de las áreas productiva y de turismo, y el componente 3 que tiene que ver con la integración del sector y el área fronteriza entre Concordia y Salto”. Al respecto precisó que “debemos señalar que este programa es de integración y por lo tanto se contempla también el trabajo articulado con el gobierno de la ciudad de Salto, y de toda la región de la hermana República Oriental del Uruguay. El cual es un trabajo que llevamos adelante con el ministerio de Producción y de Economía de la provincia de Entre Ríos, y también con la Cafesg, que forma parte de este equipo de trabajo, y que nos permite estar hoy en esta instancia” finalizó.



Presencias



La apertura se hizo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, y además del gobernador Gustavo Bordet, estuvo el intendente de Concordia, Alfredo Francolini; los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay; y el de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; legisladores, el coordinador General de Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo, legisladores y representantes de los oferentes. También participó la esposa del gobernador, Mariel Ávila.



El Programa



La readecuación del Aeropuerto Concordia Comodoro Pierrestegui se enmarca en el Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. El organismo ejecutor es la Unidad Ejecutora Provincial y la inversión asciende a 50.000.000 dólares que serán financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un plazo de ejecución de 60 meses. El Programa, específicamente comprende la readecuación del aeropuerto de Concordia y la gestión coordinada de fronteras del Puente Internacional de Salto Grande.





Sobre el Componente Integración Logística



El Componente integración logística por 38.000.000 de dólares contempla la ampliación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia, para satisfacer la demanda de aerolíneas comerciales para vuelos de pasajeros y carga liviana, ampliando la pista de 1600 a 2000 metros. También se prevé la construcción de calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, adquisición y montaje de señalamiento diurno y nocturno, mejora de la vía de acceso, nuevo estacionamiento y cerco perimetral.



El proyecto incluye una nueva terminal aérea, torre de control, oficinas para los organismos que intervienen en la actividad, equipamiento e instrumental para su modernización.