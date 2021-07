Quedó habilitada la autovía de la ruta 18 entre San Salvador y Concordia

Bordet definió la obra vial como "emblemática" y recordó que "había una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de llevar adelante esta obra. Se comenzó en cuatro tramos, y después en 2015 con el gobierno de Cambiemos se paralizó. Retomando el gobierno de Alberto Fernández tuvo la decisión política con el ministro Katopodis de generar la puesta en marcha de esta ruta al punto tal que las obras comenzaron con muy buen ritmo y hoy se habilita este tramo que es el más emblemático, que circunvala la ciudad de San Salvador", precisó.



Dijo además, que "vienen a muy buen ritmo el resto de los tramos hasta la ciudad de Paraná. Este conector de la ruta 18 continúa con la ruta 19, con lo cual se genera un corredor vial en doble vía en autovía desde Concordia, con la ruta 14, hasta la ciudad de Córdoba. Esto también nos da una posibilidad geográfica de conectarnos con el corredor biocéanico", remarcó.





El tramo cuatro de la nueva autovía comprende desde arroyo Sandoval hasta la intersección con la ruta nacional 14. Se extiende en una longitud aproximada de 61 kilómetros e incluye la variante a San Salvador, que comprende una traza nueva desde Jubileo hasta el cruce de las vías del ferrocarril, en cercanías de General Campos, con un desarrollo de unos 22 kilómetros.





Por su parte, la directora administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, explicó que, "es el más importante y el más complejo de los cuatro tramos de la ruta 18, porque hubo que hacer obras de arte muy importantes, como son los puentes. Además, esta obra trae muchos beneficios para San Salvador, porque el tránsito de la ruta deja de impactar en el centro de la ciudad y, a la vez, acompaña el desarrollo de la zona", La funcionaria provincial destacó que "la zona productiva de San Salvador y alrededores es donde está la nueva traza, así que es muy relevante esta obra".



En ese marco, Benítez repasó la historia de esta obra y, recordó que "en septiembre de 2016 estuvimos con el gobernador en Buenos Aires gestionando para que se llevara a cabo la autovía de la ruta 18 y en aquel momento nos decían que la Nación no iba a financiar obras. Igualmente, en diciembre de 2016, a través de un convenio, ellos se comprometieron a seguir la ruta 18, pero eso no pasó, ni con esa obra ni con otras”.



Además subrayó que la provincia mantenía “nueve contratos firmados con Nación y ninguno se cumplió. Tuvimos que hacernos cargo de las obras. Pero, por su magnitud, la ruta 18 no era algo que podíamos realizar con recursos propios”.



No obstante, con el cambio de gobierno y la llegada del presidente Alberto Fernández “en febrero del 2020 volvimos a ir a Nación y nuevamente el gobernador pidió por la continuidad de estas obras. Y esto se cumplió, ahora de los cuatro tramos de la ruta 18 se habilita el primero y se avanza en los demás".



Por otra parte, destacó que esta autovía, “atraviesa el medio a Entre Ríos y se vincula con todo el resto de la red provincial", como la ruta 6, que tenemos en plena ejecución con financiamiento netamente nacional; y se va sumando toda la otra red principal de rutas de Entre Ríos”.



Agregó que esta obra significa "el cumplimiento del presidente Alberto Fernández a lo que el gobernador le pidió en campaña, que eran caminos para la provincia de Entre Ríos. Esto se está cumpliendo y hoy estamos hablando de cifras millonarias en inversión de obra vial".



En cuanto a los plazos para la terminación total de la obra, señaló que "están estipulados para terminarse en esta gestión, vamos a ir viendo avance por avance y acompañando desde la provincia a todo el desarrollo".