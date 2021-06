Bordet: “Trabajamos en una agenda para el futuro de Entre Ríos"

El mandatario, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, desarrolló una extensa agenda con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con la presencia también del titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.



La actividad incluyó una recorrida por el tramo Nº 4 de la autovía de la ruta nacional Nº 18, que pronto estará finalizada, y la entrega de 24 viviendas en San Salvador. Después realizaron el acto institucional en esa localidad junto con el intendente Lucas Larrarte, y presidentes y presidentas municipales de la provincia.



En ese marco, el gobernador Bordet agradeció nuevamente la presencia de los funcionarios nacionales y provinciales, como así también a los intendentes participantes. Además sostuvo que la jornada de trabajo “es para ponernos de acuerdo en una agenda de futuro” que se trabajará en conjunto con “los municipios y el gobierno nacional de manera coordinada".



El mandatario provincial recordó que durante la gestión de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner “había un gobierno que tenía un claro objetivo que era el desarrollo federal de la Argentina con obras de infraestructura y atendiendo programas de inclusión social”, pero que luego, “durante cuatro años hubo otro gobierno que paralizó la obra pública y se dejaron de lado los programas sociales”.



“En esos cuatro años no hubo una sola construcción nueva de viviendas y se paralizaron las que estaban por terminarse en 2015. Por eso tuvimos que poner en marcha un programa con fondos provinciales para seguir desarrollándolas”, recordó.



En esa línea resaltó que "el presidente Alberto Fernández retoma esta agenda de trabajo", a través de obras viales, de saneamiento y de infraestructura para Entre Ríos. "Una forma de gobernar que pone a las personas en el centro de la gestión de gobierno”, expresó.



“Estos desafíos que estamos llevando adelante son obras de envergadura, como la que estamos licitando para el área metropolitana de Paraná, que llevará agua dulce a distintas localidades como Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull, y Colonia Avellaneda”, graficó Bordet y resaltó que la inversión en este caso será de 2.600 millones de pesos.



“Y no solo en obras. También estamos trabajando en políticas sociales, de inclusión o culturales que también generan muchas oportunidades", subrayó el mandatario.



Para finalizar, resaltó que toda esta inversión en obras para Entre Ríos “parece que la hiciéramos en tiempos normales, pero la estamos realizando en medio de una pandemia que ha azotado al mundo y que cambió las condiciones de vida”. “Hoy tenemos que trabajar pensando en la salud de toda la población”, continuó.



"Trabajando juntos con el Presidente y con los intendentes de todos los signos políticos poniéndonos de acuerdo en las cosas que son esenciales y básicas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra provincia”, añadió Bordet y sostuvo que el objetivo de la gestión “para encontrar una salida a la pandemia”, es “vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, como lo estamos haciendo en Entre Ríos”.



Obras para generar empleo



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que las obras “generan empleo y son una señal de una Argentina que se está recuperando”.



“No tenemos dudas que muy pronto vamos a dejar atrás la pandemia y necesitamos que Entre Ríos esté bien preparada. Poner al país de pie requiere que cada provincia se transforme en una pilar para ese proceso de reconstrucción. Está en nuestra historia, sabemos hacerlo, y tenemos la capacidad para concretar este reto histórico que tenemos en la Argentina”, concluyó el funcionario nacional.



Del lado de los que menos tienen



En tanto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, contó que el objetivo del presidente Alberto Fernández es articular “de manera federal, plural y que empecemos a diseñar políticas para esos pueblos relegados de la argentina profunda, del interior, aquellos que menos acceso a la políticas públicas tienen por distintas razones".



En ese contexto crearon “el Registro Federal de Gobiernos Locales”, que “que apunta a revertir las necesidades básicas insatisfechas”, mencionó De Pedro y destacó que Entre Ríos es la primera provincia con la que se concreta la firma del convenio, “por lo cual quiero agradecer al gobernador Bordet”.



Por último, agradeció ser "parte de un gobierno que tiene palabra, pero que también tiene muy claro cuáles son los objetivos”. “Siempre vamos a estar del lado de los que menos tienen", finalizó De Pedro.



Una mirada federal



Sobre el final del acto, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, hizo hincapié en las obras que se están llevando adelante en la provincia de Entre Ríos y en el mipacto “en la conectividad, en la infraestructura para el desarrollo económico y productivo, y también para la generación de empleo”.



En esa línea resaltó que la mirada federal del gobierno de Alberto Fernández busca la “equidad territorial en nuestro país”, y en ese marco, llamó a “trabajar unidos”, a “dejar de lado cualquier diferencia política para resolver la pandemia y dar vuelta la página”.



“Tiene que haber un dirigencia que le pueda dar certeza a los argentinos, que más allá de las competencias electorales, que naturalmente son sanas para alimentar nuestra democracia, tienen que entender que con la pandemia no se puede hacer política, la gestión de la pandemia implica salvar vidas, y no ganar votos o restar votos”, enfatizó.



Firma de convenios



En el acto, se firmaron convenios específicos de cooperación y financiación de Enohsa para obras en Cerrito: sustitución de colector cloacal e instalación electromecánicas, por un monto de 214.974.535 pesos; y en Seguí, para la obra de sustitución de cañerías, desagües cloacales, por 54.744.174 pesos.



Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y el del Interior firmaron un convenio marco para establecer acciones conjuntas en articulación con los gobiernos locales para facilitar asistencia y herramientas para garantizar el acceso al agua potable.



Además, se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y la provincia de Entre Ríos, en el marco del Registro Federal de Gobiernos Locales (Refeglo) para recolectar, reproducir, monitorear, registrar, sistematizar y unificar los datos e información de la estructura político administrativa territorial y socioeconómica de los gobiernos locales, establecidos en el territorio nacional.



Por otra parte, se firmaron contratos para distintas obras en la provincia:



- Ampliación de la red cloacal del sistema colector oeste, barrio Las Lomas norte y sur y sector cuenca arroyo El Curro de Concepción del Uruguay, que ejecutará la empresa Ernesto Hornus; el monto es de 88.945.589 pesos y el plazo es de 9 meses.



- Recuperación de lagunas de tratamiento de afluentes cloacales Colonia Avellaneda/San Benito adjudicada a la empresa es OICSA; el monto es de 51.467.700 pesos y el plazo 1 año.



- Optimización impulsión, tratamiento y almacenamiento de red de agua potable de Santa Elena, que ejecutará la empresa: Antolín Fernández, por un monto de 95.976.533 pesos y un plazo de 10 meses;



- Construcción sistema desagües cloacales de Tabossi, a cargo de la empresa Verco SA., por un monto de 17.627.172 pesos y un plazo de 5 meses.



Anuncios



Durante el acto se firmó el decreto de llamado a licitación para la obra del Acueducto Región Metropolitana Paraná (Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde), cuyo presupuesto es de 2.597.240.420 pesos y la apertura de oferta sería el 18 de agosto.



Además se anunció que el Estado nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, gestiona una inversión de una cartera plurianual en obras en Entre Ríos de 34.266 millones de pesos. En ese sentido, Katopodis anunció la reciente reactivación de la ruta 18 entre la nacional 12 y Las Tunas por un monto de 2.515 millones de pesos; el inicio de la obra de la escuela secundaria técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por 195 millones de pesos; el anuncio en agosto de las obras de agua y saneamiento en Diamante y Villaguay, por una inversión de 1.916 millones de pesos, que beneficiarán a 75.000 personas; el financiamiento de 57 obras de agua y saneamiento enmarcadas en el Plan Argentina Hace, del Enohsa, por una inversión de estimada de 1.285 millones de pesos; y que en el marco del Programa de la Red de Infraestructura del Cuidado se construirán 18 centros de desarrollo infantil en 11 localidades, con una inversión de 610 millones de pesos



Por otra parte, el gobernador Bordet entregó al intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, el decreto de llamado a licitación de la obra de ampliación de optimización de desagües cloacales de San Salvador, la cual tiene un presupuesto oficial de 153.429.361 pesos. La apertura de ofertas será el 20 de julio.



Asimismo, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, recibió el decreto de llamado a licitación las lagunas de tratamiento y nuevo colector - 2da Etapa – de San José de Feliciano. La obra tiene un presupuesto 165.028.261 pesos y la apertura de ofertas será el 16 de julio.



Inauguración de viviendas



Previo al acto, en el marco del Programa Primero tu Casa, el gobernador junto a los ministros nacionales inauguraron 24 viviendas que fueron construidas a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en San Salvador, con una inversión de 58.752.153 pesos.



Presentes



También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; ministros del gabinete provincial y legisladores nacionales y provinciales, así como los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; de Feliciano, Damián Arévalo; Oro Verde, Oscar Toledo; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; de San Benito, Exequiel Donda; de Cerrito, José Palacios; de Seguí, Gerardo Heberlein; de Tabossi, Liliana Landra; y Santa Elena, Domingo Rossi. Además de representantes de empresas contratistas.