Promueven la generación de 1.000 puestos de trabajo en el sector industrial de Entre Ríos

Como así también, para la instrumentación en Entre Ríos de una línea de Inversión Productiva por 400 millones de pesos.



"Trabajar en políticas públicas articuladas con el sector privado, con el gobierno nacional y tener decisiones de políticas que alienten y estimulen la producción, genera un fuerte impacto no sólo en el desarrollo productivo, sino también en la generación de empleo”, expresó el mandatario entrerriano.



Kulfas, en tanto, aseguró que “Entre Ríos es una provincia que está siendo protagonista de la recuperación de la Argentina, de una industria que ya muestra 11 meses consecutivos de creación de empleo industrial y que a pesar de la pandemia ya produce más que lo que producía en 2019, es decir, al periodo previo al inicio de la pandemia”.



En el Centro Provincial de Convenciones, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el mandatario mantuvo una reunión virtual con el ministro Kulfas y participaron en forma presencial, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.



Allí firmó acuerdos con la Nación, en el primer caso, para la instrumentación provincial del Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva, en virtud del cual Entre Ríos recibirá una asistencia de 235 millones de pesos a los fines de poner en marcha 1.000 puestos nuevos de trabajo en el sector industrial y agroindustrial a nivel provincial. Los fondos, provenientes del Fondep (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo), se instrumentarán a través de Aportes No Reintegrables (ANRs) para el pago de contribuciones patronales destinados a empresas que realicen nuevas contrataciones.



Asimismo, se firmó un convenio para la instrumentación en Entre Ríos de la Línea de Inversión Productiva. Se trata de una línea crediticia destinada a inversión, por un monto de 400 millones decesos y con subsidio de tasa por parte del Fondep y del gobierno de Entre Ríos, con una tasa final del 22 por ciento para los beneficiarios durante el total de la amortización del crédito que es a 5 años. La línea de créditos estará disponible en el Banco de Entre Ríos, y los créditos estarán garantizados en un 50 por ciento por el Fogar (Fondo de Garantías de Argentina) y el restante 50 por ciento por el Fogaer (Fondo de Garantías de Entre Ríos).



Por otro lado, se anunció la puesta en marcha del registro pyme para empresas entrerrianas, que incluye el intercambio de información económica y productiva ligada al sector generada a nivel provincial.



Se procedió a la firma de convenios con instituciones en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales. Es para financiar capacitaciones. Los proyectos beneficiados de la provincia pertenecen a la Unión Industrial de Entre Ríos, al Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER), a la Municipalidad de Villaguay y al Consorcio Mixto del Parque Industrial de Concepción del Uruguay (COMPICU).



También se hizo referencia al Programa de Reactivación Productiva - Línea de Créditos Directos para Inversión. Dicha línea otorga créditos directos de hasta 15.000.000 pesos para financiar proyectos de inversión productiva en empresas y cooperativa. Las pymes entrerrianas beneficiadas son: Intermia SRL, Industria Metalúrgica Fontana SRL, Industrias Bartoli Hnos SRL, Nogolac SA, Lizzi Leandro Javier y Michel Juan Alberto y Palacios SRL.



En el marco del Programa Soluciona, Reactivación de la Economía del Conocimiento, se entregaron aportes por un total de 37.100.000 pesos a las empresas Lafedar SA y Mirich Seguridad Electrónica S.A., y a la Universidad Nacional de Entre Ríos.



En lo que respecta al Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, se entregaron aportes no reembolsables para propiciar industrialización, diversificación de la matriz productiva interna y promover de la productividad y competitividad. Los beneficiarios, por un total de 34 millones de pesos, fueron las empresas Lafedar SA y Boaglio Juan Federico.



Por el programa Capacitación y Economía del Conocimiento para municipios se dio cuenta de la entrega de Aportes No Reembolsables por un total de 3 millones de pesos a las municipalidades de Concordia, San Salvador, Concepción del Uruguay, Crespo, Gualeguaychú, Oro Verde, Larroque y Paraná.



En el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, se anunció la priorización de entrega de un Aporte No Reembolsable al Parque Industrial de Lucas González por 40 millones de pesos. Este aporte se suma, a nivel provincial, al ya otorgado al parque industrial Público Municipal de Seguí por 43 millones de pesos.



Las palabras del gobernador Bordet



Al hablar en el acto, Bordet destacó la posibilidad de poner en marcha estos programas “que hemos articulado el gobierno nacional y provincial, en una situación totalmente atípica como la que nos tocó atravesar el año pasado y este primer semestre, en medio de una pandemia que permanentemente nos obliga a tomar decisiones imprevistas, porque hay una mutación y un cambio permanente; y actuar ante lo desconocido no siempre resulta sencillo".



"Nosotros que estamos en gestión sabemos cómo actuar frente a cuestiones que son previsibles y para las que nos hemos preparado, pero la imprevisibilidad de una pandemia nos obliga permanentemente a tomar decisiones que tienen que ver con la preservación de la salud de la población. No obstante hemos trabajado fuertemente para poder tener nuestro sistema productivo en la provincia de Entre Ríos en marcha", subrayó.



Hizo notar que “nuestra provincia es productora de alimentos, pero también tiene un fuerte impulso desde el sector servicios, en el turismo, que no la está pasando bien con la pandemia. Pero ahí está el Estado presente con las decisiones que tomó oportunamente el Presidente y también con medidas complementarias que desde el gobierno provincial venimos tomando y sosteniendo para poder paliar en parte las dificultades que presenta este sector".



En lo que hace al sector productivo e industrial, remarcó que "Entre Ríos registra niveles superiores a 2019, hay un incremento en las exportaciones que se hace notar en este primer semestre de 2021", y consideró que "trabajar en políticas públicas articuladas con el sector privado, con el gobierno nacional y tener decisiones de políticas que alienten y estimulen la producción, hace que en nuestra provincia tenga un fuerte impacto, no sólo en el desarrollo productivo, sino también en la generación de empleo”.



En ese marco, destacó que “el hecho de poder estar en Entre Ríos con este sistema de promoción para los 1000 primeros puestos de trabajo que se generen en la provincia y que tengan la posibilidad de subsidiar las contribuciones, es muy importante y es un estímulo a la contratación de empleo en tiempos difíciles como los que nos toca atravesar. Esto claramente obedece a una decisión política del Presidente y de su ministerio".



Asimismo, resaltó que “poder llegar con créditos accesibles para distintos sectores de nuestro sistema productivo, industria y empresarios hace que el acceso al financiamiento pueda generar nuevas inversiones”.



"Estos son los desafíos que tenemos que tomar", dijo y destacó el hecho de que "hoy podamos estar hoy cumpliendo con muchos municipios con aportes no reintegrables en parque industriales”. Al respecto mencionó que “ya lo hemos hecho con el municipio de Seguí y ahora con Lucas González. También se hará con el parque industrial de Ubajay, de Victoria, de Concepción del Uruguay, de Concordia, de Crespo, de Larroque y otros más donde estamos trabajando para poder llegar con este tipo de aportes que puedan generar obras de infraestructura para poder poner en condiciones óptimas nuestros parques industriales".



Además, afirmó que “el esfuerzo que hace el gobierno nacional también es compartido por la provincia, donde hemos llegado con aportes al sector de turismo para apoyar en esta coyuntura compleja y a otros sectores de servicios que tienen que ver con organizaciones de fiestas, eventos y gimnasios”.





También mencionó las condiciones de infraestructura que se están generando desde lo público “en materia vial, donde estamos asistiendo a una inversión realmente inédita ya que en este año y medio se pusieron en marcha todas las obras paralizadas y muchas más, lo cual genera la posibilidad de tener buenos caminos; y nuestros puertos activos como Concepción del Uruguay e Ibicuy y próximamente Diamante con el dragado que comienza en estos días”.



Por último, señaló que "esta jornada de trabajo nos alienta a seguir trabajando y a poner todo nuestro esfuerzo y no doblegarnos ante la adversidad que nos genera la pandemia para lograr entre todos sortear las dificultades y poder poner en relieve el sistema productivo y la generación de empleo en nuestra provincia, que consideramos vitales y centrales de una gestión de gobierno, para poder lograr la calidad de vidas para los ciudadanos de nuestra provincia”.



Los programas de Nación



Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, subrayó que “somos un solo equipo el gobierno nacional y el de la provincia trabajando juntos y unidos, y tirando para el mismo lado para desarrollar la estructura productiva nacional y la de Entre Ríos en particular".



En ese sentido, habló de "poder contener los efectos negativos de la pandemia, y más aún tener una agenda proactiva vinculada a la crecimiento, la reactivación, la reconstrucción nacional y al desarrollo económico y social".



Dijo estar "muy contento por gestionar estos programas en la provincia de Entre Ríos, una provincia que está siendo protagonista de esta recuperación de la Argentina, de una industria que ya muestra 11 meses consecutivos de creación de empleo industrial y que a pesar de la pandemia ya produce más que lo que producía en 2019, es decir, al periodo previo al inicio de la pandemia”.



También sostuvo que "el esfuerzo ha sido muy grande si se repasa parte de lo hecho durante el último año" y mencionó las diversas líneas de trabajo. "El gobierno nacional ha estado presente en el peor momento de la pandemia en ATP que llegó a 7000 firmas entrerrianas y que implicó el pago del salario de 44600 trabajadores, además de los más de 2200 créditos que se dieron a tasa cero en el marco de la TG. En definitiva, hemos desplegado un conjunto de políticas de financiamiento, pero no nos quedamos en eso, y evaluamos diferentes medidas financieras vinculadas al desarrollo productivo de Entre Ríos con el PAC para pymes por más de 600 de millones de pesos dentro del gobierno provincial con diferentes proyectos aprobados".



Se refirió al trabajo con las industrias vinculadas a la pandemia y a la salud para poder afrontar los problemas de pandemia; el programa de desarrollo de proveedores con nuevos proyectos a firmas entrerrianas para desarrollar las capacidades productivas y más equipamiento para sustituir importaciones en Argentina. Asimismo, al programa de parques industriales donde "se han podido volcar recursos concretos en la provincia y se espera multiplicar más con 220 millones de pesos en ejecución en los parques industriales de Concepción del Uruguay, Crespo y Concordia. Buscando trabajar con las necesidades que plantea el gobierno de la provincia y así complementar la mirada estratégica entrerriana con los instrumentos que tiene la Nación a disposición del desarrollo productivo".



Trabajo conjunto



Al hacer uso de la palabra, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, resaltó que "hoy se están plasmando acciones y gestiones que venimos llevando adelante desde hace bastante tiempo, en una agenda construida en conjunto entre los gobiernos nacional, provincial, los municipios, los sectores de la producción y las entidades intermedias, porque hay una decisión del gobernador de trabajar en conjunto con todos los sectores de la producción de Entre Ríos y con todos los niveles de representación institucional".



Luego valoró "el esfuerzo, el apoyo y el acompañamiento del sector productivo en un año que no ha sido fácil de transitar, pero nuestra provincia, más allá de sectores puntuales como el turístico y parte de transporte, ha tenido una muy buena performance en este último año y medio y eso ha sido posible porque, en el marco de una pandemia que afectó al mundo, a la región, al país y a la provincia, hubo fuertes políticas activas del gobierno nacional bajo distintos programas, como el ATP, que permitieron mantener el trabajo y el nivel de actividad económica, más las medidas tomadas por el gobernador y el gobierno provincial para sostener también y subsistir en este momento de pandemia".



Presentes



Además del gobernador Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta, estuvieron los ministros de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, y el de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Hugo Ballay. También estuvo el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor de Entre Ríos, Pedro Gebhart



Además participaron las intendentas de Lucas González y de Villaguay; autoridades de la UNER, de la Unión Industrial de Entra Ríos, del Consejo Empresario, representantes de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú y del Consorcio Mixto del Parque Industrial de Concepción del Uruguay; y de empresas y Pymes entrerrianas.