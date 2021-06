Bordet encabezó una reunión de gabinete con anuncios de asistencia económica y balance de la campaña de vacunación

En una reunión de gabinete que encabezó en la Casa Gris, el mandatario destacó el buen ritmo de la campaña de vacunación con “el 52 por ciento de la población objetivo que ya recibió al menos una dosis” y luego ratificó la presencialidad administrada en las escuelas entrerrianas y el receso invernal previsto entre el 12 y el 24 de julio.



“Hoy tenemos que de todo el universo al cual se le aplica la vacuna, que son los entrerrianos de más de 18 años, el 52 por ciento ya recibió al menos una dosis de la vacuna”, indicó y acotó que el 92 por ciento del sector policial ya se encuentra vacunado.



“En el sector docente hay 40.000 dosis aplicadas sobre un universo total de 47.000 docentes, es decir que el 90 por ciento de los docentes entrerrianos tiene al menos una dosis aplicada”, dijo Bordet y acotó: “Y también continuamos recibiendo vacunas, lo cual nos va a permitir poder seguir activamente con una campaña de vacunación que es histórica en la provincia porque nunca se vacunó tanta gente en tan corto lapso de tiempo y de manera tan organizada”.



Tras mencionar que en gabinete se analizó la situación económica de la provincia, Bordet precisó: “Vamos a estar pagando los sueldos en cuatro tramos, del 1 al 4, y al aguinaldo lo terminaremos de pagar el día 10. O sea que el 10 completamos todo el cronograma y calendario de sueldos”.



“También estuvimos hablando de asistencia y ayuda económica a sectores que por las últimas restricciones aplicadas han tenido una merma en sus ingresos”, continuó diciendo el gobernador y en ese marco indicó que “para el sector turístico, es decir hotelero y gastronómico, estamos implementando la aplicación de 10.000 pesos a más de 2.000 empleados que se va a efectivizar antes de fin de mes, y anticipó que se está trabajando con otros sectores afectados por la pandemia.



Receso invernal



Consultado sobre el receso invernal, Bordet precisó que "siempre estuvo previsto a partir del 12 de julio. Empieza el 9 que es feriado y se prolongará durante dos semanas. Se cumplirá tal cual está previsto. En ese sentido trabajaremos con todos los sectores turísticos, con mucha responsabilidad, y coordinaremos con todos los intendentes, para que puedan venir los turistas a Entre Ríos, porque necesitamos que vengan, pero que sea de una manera ordenada, que nos permita generar burbujas y evitar contagios, sobre todo en meses de invierno".



Hizo notar que el turismo que viene en invierno a Entre Ríos “es generalmente familiar, termal sobre todo; y queremos tener la máxima protección para brindarle al turista la mejor estadía, pero también evitar que esto genere un flujo de contagios".



En este sentido, insistió en que "apelaremos al trabajo en conjunto con los intendentes de cada localidad para tener una buena temporada turística, pero por otro lado toda la protección necesaria para que no tengamos un incremento potencial de los casos de coronavirus".



Presencialidad en las aulas



"Siempre hemos tenido una postura muy clara: en todo el país están dictando clases presenciales y en Entre Ríos también. Hoy están las clases presenciales en todo el territorio de la provincia, la instrucción que tienen los directores es de garantizar que nuestros chicos, sobre todo de las escuelas públicas, estén presencialmente en las aulas; y luego se evaluará y se irá monitoreando la situación. Pero hoy es fundamental asegurar la presencialidad", subrayó.



Continuidad de las medidas



Por otra parte, respecto a cómo continuarán las medidas en la provincia ante el próximo vencimiento del DNU nacional, señaló que "siempre fuimos en una misma línea con el gobierno nacional; hay una disminución de casos que se vienen presentando, que no es fruto de la casualidad, sino de estas medidas que aplicamos y que recién ahora estamos viendo”.



“Queremos seguir trabajando de manera responsable, pudiendo permitir que la actividad económica se desarrolle; pero las reuniones sociales tienen que evitarse, hay que tratar de circular lo menos posible y poder generar, por un lado una actividad económica que sea sostenible y sustentable; y por otro lado que esta curva de descenso en un mes complejo como es julio, que es el más frío del año, nos dé la posibilidad de seguir con esta perspectiva”, apuntó.



Y agregó: “Hemos visto que la ocupación de camas en terapia bajó pero si uno se descuida, automáticamente esto se revierte. Entonces lo que queremos es trabajar con mucha previsibilidad; y en la medida que la situación epidemiológica lo amerite y avancemos con la campaña de vacunación, iremos recuperando distintos tipos de acciones y actos que nos permitan ir volviendo a la normalidad, que es lo que todos ansiamos. Pero hay que trabajar fuertemente sobre el cuidado y la salud de la población".



Obra pública



“Estuvimos conversando con el gabinete sobre distintos aspectos de gestión, muchas de ellas tienen que ver con la marcha y el avance de la obra pública en todos sus aspectos, es decir obras viales, de viviendas, de infraestructura escolar, de saneamiento, que estamos desarrollando con el gobierno nacional. Y también tiene que ver con obras que estamos licitando para poder terminarlas pronto y otras que están comenzando”, comentó el primer mandatario entrerriano.



Con respecto a la gran bajante del río Paraná, destacó que "hay obras que son estratégicas, que nunca se hicieron”. Recordó que “en nuestra anterior gestión habíamos presentado ante el gobierno nacional un proyecto para hacer un acueducto en el Gran Paraná, que incluye la toma de agua mucho más adentro de donde está y que abastece de agua no sólo a la ciudad de Paraná, sino a San Benito, Oro Verde, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda, pero no hubo avances. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández, en un año y medio, se está licitando esta obra junto con la provincia de Entre Ríos”.



“Estas son obras estratégicas que si hubiésemos tenido el apoyo del gobierno nacional anterior hoy estaríamos inaugurando. Son obras que estamos comenzando, estamos trabajando sobre la planta potabilizadora de agua en La Paz; está muy adelantado el proyecto para Diamante”, aunque “vamos a estar en una emergencia hídrica, que más allá de las obras hay que resolverlo porque el agua es el principal alimento que consumimos los seres humanos".



Finalmente, el gobernador dijo: "Estaremos hablando con los intendentes para poder asegurar la provisión y el consumo de agua en cada una de las localidades a la vera del río Paraná".