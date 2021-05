Bordet firmó un convenio con el Presidente por más viviendas para Entre Ríos

Junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández; y el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat, Jorge Ferraresi; el gobernador Gustavo Bordet suscribió este miércoles el acta acuerdo con la Nación para la terminación de las viviendas en el marco del programa Reconstruir – Casa Propia, junto a las provincias de Buenos Aires, Chaco y San Juan.



“Representa para Entre Ríos la posibilidad de poner en marcha obras que estuvieron paradas durante cuatro años. Así que, esto es importante porque son muchas las oportunidades para familias que pensaban que ya no iban a tener techo propio y, con esta firma de convenio hoy se puede materializar”, expresó el mandatario entrerriano, tras la firma del acuerdo.



En ese marco, valoró el trabajo con Nación, y precisó: “Nosotros trabajamos con el Presidente en conjunto, lo hacemos con los gobernadores y tenemos un proyecto político que sostenemos y que defendemos”.



El acto se llevó a cabo en la localidad de Ensenada, donde estuvieron presentes, además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; intendentes de bonaerenses, y de manera virtual los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; y de San Juan, Sergio Uñac.



Por este programa se concluirán 55.000 unidades habitacionales en el país y se invertirán 110 millones de pesos.



El gobierno nacional oficializó el Programa Reconstruir-Casa Propia para finalizar 55.000 viviendas paralizadas durante la gestión anterior. El objetivo es reactivar y finalizar aquellas obras de vivienda que se encuentren paralizadas en su ejecución, como asimismo aquellas que, habiendo sido proyectadas o aprobadas, no han sido iniciadas.



El programa contará con una inversión de 110 mil millones de pesos para finalizar las 55.000 viviendas que fueron abandonadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri cuando se encontraban en proceso de construcción a cargo de distintos entes ejecutores, con financiamiento del Estado Nacional.



La Autoridad de Aplicación del programa será la Secretaría de Hábitat que conduce Santiago Maggiotti, quien tendrá a su cargo la formulación de las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas, y la emisión de los actos administrativos que resulten necesarios para la ejecución del mismo, en el marco de sus competencias. Por su parte, los Entes Ejecutores deberán adherirse y efectuar la solicitud de financiamiento de las soluciones habitacionales.



En Entre Ríos



En la provincia el acuerdo alcanza a 344 viviendas y un SUM . Las obras presentan diferentes grados de avances y correspondían al Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Habitat de Pueblos Originarios y Rurales y, al Programa Federal de Integración Sociocomunitaria.



Las mismas están ubicadas en Villa Tabossi; Don Cristóbal 2°; San José de Feliciano; Conscripto Bernardi; Villaguay; La Paz; Villa Paranacito; Puerto Yerua; Nogoya; Federal San José; Urdinarrain; Gualeguaychú; Concepción del Uruguay y Las Toscas.