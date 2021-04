Bordet: “Necesitamos amesetar la curva de contagios”

“Resulta imprescindible reducir la circulación de personas en distintos horarios, sobre todo en la nocturnidad. Por eso es que le pedimos a todos los vecinos de cada una de las localidades de nuestra provincia que se cuiden”, afirmó.



“Cuidarse significa no circular innecesariamente”, resaltó Bordet y alertó: "Estamos asistiendo a la circulación de distintas cepas que son novedosas”, en referencia a las variantes británica y de Manaos, que “están en circulación activa en nuestra provincia”.



“Esto hace que los contagios que estamos teniendo en Entre Ríos tengan a personas jóvenes, que antes no se contagiaban, internadas en nuestros hospitales. La situación como se puede ver es grave y tenemos que cuidarnos", insistió el mandatario.



Además llamó a “usar métodos de protección, como tapabocas y mantener el distanciamiento, que es tan necesario”, y valoró que en la provincia “continuamos activamente con el plan de vacunación”.



En ese sentido, Bordet destacó que ya se vacunaron “170.000 entrerrianos”, y que “esto representa el 25 por ciento de la población objetivo”. “La totalidad del personal de salud ya fue vacunado y todos nuestros adultos mayores, que están institucionalizados en distintos geriátricos y otras instituciones”, refirió.



“De los mayores de 70 años, el 70 por ciento ya está vacunado; y de los mayores de 60 años, el 45 por ciento”, agregó a continuación el mandatario y sostuvo que con las nuevas dosis que recibió la provincia comenzará la vacunación a personas menores a 59 años con comorbilidades.



“Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero necesitamos que este esfuerzo sea acompañado desde el conjunto de sociedad entrerriana. Por eso, apelamos a cuidarnos”, añadió Bordet.



En esa línea, el mandatario se mostró comprensivo respecto a la posibilidad de que “muchas veces puede existir fatiga o cansancio de tantos meses de pandemia”, pero sostuvo que “ahora, cuando más apremia, no podemos de dejar de trabajar en conjunto”.



“Por eso este llamamiento a todos los vecinos a poder trabajar, a poder concientizar y a poder decirle a sus pares que evitemos todo tipo de reuniones, todo tipo de encuentros por lo menos por 10 días, es decir hasta el 3 de mayo, que nos permitan estabilizar esta situación”, agregó.



Más adelante, el mandatario explicó “el sistema de salud en Entre Ríos se preparó para esta pandemia” y recordó que se duplicó “la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores”.



Pero, “ante esta nueva segunda ola que ocurrió en todo el mundo, que ocurre en los países de la región y en nuestro país, y que llegan a nuestra provincia, no resulta suficiente porque también hay otras patologías como politraumatismos o cirugías que estaban programadas que hacen que las camas se ocupen”.



“Necesitamos amesetar la curva de contagios”, enfatizó Bordet y aclaró: “Confiamos que las entrerrianas y los entrerrianos vamos a saber estar a la altura de la circunstancia”.



Finalmente, indicó que dio instrucciones a la Policía de Entre Ríos y a los presidentes municipales para que, a través de los cuerpos de inspectores, se realice un trabajo de disuasión de las personas que incumplan las nuevas medidas. “Por lo más importante es que nosotros mismos tomemos estas medidas de cuidado”, concluyó.