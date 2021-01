Bordet firmó un convenio con Nación para financiar el desarrollo del sector foresto industrial

“Compartimos con el presidente Alberto Fernández una misma visión federal de crecimiento del país que genere empleo y desarrollo, y lo llevamos a la práctica con acciones de esta naturaleza”, expresó el mandatario entrerriano desde la sede la cartera nacional.



El programa incluye el edificio y equipamiento del Centro Foresto Industrial en la localidad de Federación; el fortalecimiento del Centro Regional de Geomática (Cergeo) de la UADER para apoyar la implementación del Inventario Nacional de Plantaciones Forestales; el fortalecimiento del vivero forestal de Villa Paranacito y el fortalecimiento del Programa Nacional Forestal del INTA, a través de equipamiento para la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Concordia.



El gobernador Bordet destacó que este "es un convenio muy importante porque está direccionado a la foresto industria, que es una cadena de valor que genera mano de obra intensiva en nuestra provincia, que agrega valor; en este caso, el convenio permite trabajar desde laboratorios, hasta un secadero en la ciudad de Federación; trabajar con viveros y genética en Villa Paranacito; y esto nos da mucha competitividad para el sector foresto industrial".



El mandatario comentó que la construcción del Centro Foresto Industrial en Federación comenzará de forma inmediata, en febrero, ya que “los proyectos están terminados, los fondos están afectados y los interesados que se involucraron en esto son los que más urgencia tienen en llevarlos adelante”.



Resaltó la importancia de este proyecto, ya que “para secar madera hoy hay que ir a Corrientes; y tener el secadero en la ciudad de Federación es una gran posibilidad para que el producto que se transforma y que se va agregando en valor pueda tener una mejora sustancial en cuanto a costos logísticos de transporte y fletes”.



Igualmente, puso énfasis en el beneficio que significará “el hecho de poder trabajar en especies como álamos o sauces, en los viveros que tenemos en el sur de la provincia, en un lugar como el departamento Islas que es muy particular y donde la única posibilidad de desarrollo y crecimiento está en este sector. Volcar fondos allí genera la posibilidad de desarrollo y empelo en un lugar donde es muy necesario”, afirmó.



"Venimos trabajando articuladamente con la Nación en las distintas cadenas de valor que tiene la provincia. Entre Ríos produce alimentos y genera una transformación a través de la mano de obra de esos alimentos; y el hecho de que se hayan eliminado las retenciones para muchas actividades es una gran noticia para nuestra provincia. Algo que se venía reclamando desde hace muchos años y rápidamente se ha puesto en marcha. Esto genera la posibilidad de ser competitivos, no solo en materia de exportaciones, también en el mercado interno", subrayó.



Agregó que "estas actividades, como la citrícola, la arandanera, la de nuez pecán y la de miel, generan mano de obra de manera intensiva en nuestras localidades; por eso es importante trabajar articulados y tener una misma visión del crecimiento y el desarrollo del país, que no es ajeno a nuestras provincias”. “Es la manera de entender como país federal a nuestra Argentina, y este concepto que el presidente Alberto Fernández ha sostenido en cada oportunidad que va al interior del país, nosotros lo llevamos a la práctica con acciones de esta naturaleza”.



Tras la firma del acuerdo, el ministro Basterra señaló que "es un trabajo coordinado entre el gobierno nacional y el provincial, aprovechando las capacidades de los dos estados, con un laboratorio para el análisis de la industria de la madera".



Explicó que este convenio "apunta a darle una mayor competitividad al sector, dentro del marco de una cantidad importante de acciones que venimos llevando adelante con el gobierno de Entre Ríos, que se vinculan a proyectos de acompañamiento a caminos. También a políticas estratégicas para los sectores, como han sido las recientes reducciones en los derechos arancelarios para economías regionales, como es la de Entre Ríos, para cítricos, arándanos y productos de madera”.



El ministro advirtió que "cuando hay una alineación en las concepciones entre un gobierno nacional y un gobierno provincial la acción de los dos estados se sinegiza y obtiene resultados que son mucho más que una suma puntual de los esfuerzos de cada uno".



En cuanto a la visión hacia Entre Ríos, señaló que "hemos tenido muy buenas noticias en términos de exportación por parte de la provincia, en lo que hace a industria de la madera, de granos; es un principal proveedor de proteínas animales; y cumple un rol a nivel nacional muy importante. Para nosotros eso tiene una relevancia sustancial para lo que significa generar un país con saldos exportables, pero fundamentalmente garantizar el alimento de los argentinos que es lo que nos ha pedido el presidente Alberto Fernández".



Estuvieron presentes en el encuentro, además, el director general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), Juan Manuel Fernandez Arocena; y por Entre Ríos, el ministro de Producción, Juan José Bahillo; y el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet. También estuvo el vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Tomás Schlichter.



El programa



El programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal que financia el BID, incluye:



Centro Foresto Industrial de Federación: Construcción de una nave industrial, sala de caldera, sala de afilado, sala de capacitación, oficinas, sanitarios y vestuarios. Instalación de una cámara de secado con una capacidad de 64m3, una sala de caldera equipada con caldera de producción de vapor a biomasa (aserrín proveniente de aserraderos locales). Una sala de afilado para sierras circulares, sierras sinfín y fresas. El objetivo es que el Centro brinde servicios a las Mipymes para que puedan incrementar la oferta de productos de calidad y con mayor valor agregado, además de apoyar la formación de personal en el afilado y mantenimiento de herramientas de corte para favorecer el aumento en el rendimiento de la producción. El inicio de la obra está previsto para el 15 de febrero de 2021 y la duración es de 10 meses.



Equipamiento INTA Concordia: Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento del Programa Nacional Forestal del INTA principalmente dirigido a la producción de material genético mejorado. En proyecto, está prevista la licitación para el primer trimestre 2021.



Fortalecimiento Cergeo: Apoyo para la implementación y actualización del inventario forestal en Entre Ríos y el monitoreo permanente. En proyecto, está prevista la licitación para el primer trimestre 2021.



Fortalecimiento del Vivero Villa Paranacito: Ampliar la capacidad de producción para incrementar la disponibilidad de estacas de salicáceas de calidad para pequeños productores del delta entrerriano. En proyecto, está prevista la licitación para el primer trimestre 2021.



Todo ello redundará en beneficios de las Mipymes del sector, operarios, técnicos, profesionales, productores forestales y viveristas.



Las localidades involucradas son Federación, Villa Paranacito y Concordia.



En el acuerdo se dispone que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, será la Unidad Ejecutora Nacional (UEC) del programa y quien tendrá a su cargo el seguimiento.



Por el convenio, las partes se obligan a realizar las obras y/o adquisición de bienes y/o servicios necesarios para ejecutar el programa, de acuerdo a las disposiciones contenidas en acuerdo suscripto, el contrato de préstamo y el reglamento operativo del programa.



La provincia, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, preparará y remitirá a la UEC el Plan Operativo Anual (POA) para la ejecución y el financiamiento del programa. Dicho POA tendrá el alcance y los detalles establecidos en el reglamento operativo y en las instrucciones que reciba la provincia de la Diprose, comprometiéndose a cumplirlo.