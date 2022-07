El Indec dio a conocer cuándo cobrarán los censistas

El Indec anunció este viernes que ya se firmaron las resoluciones y órdenes de pago para que los censistas comiencen a cobrar el próximo 18 de julio, los $6.000 correspondientes a su trabajo.



Dicho anuncio llega tras los reclamos en todo el país de los 750.000 mil censistas que participaron de la jornada censal hace casi dos meses, el pasado 18 de mayo.



Muchos voluntarios ya tuvieron la suerte de cobrar y otros lo harán en estos días aunque se prevé que se completará a partir del 18 de julio.



El escenario de cobros es desparejo ya que provincias como San Luis, Salta, Catamarca y Tucumán ya empezaron a pagar a sus censistas mientras que las demás todavía no comenzaron los depósitos.



Argumentos del INDEC por el retraso en el pago

“Son 750.000 personas a las que hay que pagarles y previo el pago se debía certificar el cumplimiento de las tareas para asegurar el pago a las personas que correspondan. Ya hay censistas que han recibido el pago, pero no deja de ser una cantidad enorme que se tiene que habilitar”, justificaron desde el Indec.



Las autoridades ya habían advertido que el retraso se debía a que muchos censistas no tenían cuenta bancaria y a la gran cantidad de voluntarios que hubo en esta oportunidad.



El Banco de la Nación Argentina también aclaró que está efectuando “algunas transferencias y otras órdenes están en Tesorería General de la Nación, que tiene que dar la orden final para transferir”.



Desde el organismo aclararon que recién el 30 de junio mandaron las planillas a las jurisdicciones para la rectificación final. Allí el banco debe pedir autorización a Tesorería General de la Nación para girar el dinero y una vez que Tesorería autoriza, el Banco finalmente hace los giros