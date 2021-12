Cuáles son los síntomas de Ómicron, la nueva variante del coronavirus

Cuando la pandemia por COVID-19 nos daba un respiro y a medida que avanzaba la vacunación, los casos de la variante más contagiosa, Delta, comenzaban a ser controlados, surgió una nueva preocupación: Ómicron.



Se trata de la última variante del SARS-CoV-2 en ser detectada y la más mutada hasta la fecha, presenta “un riesgo muy elevado” para el mundo, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), y subrayó que hay todavía muchas incógnitas sobre esta variante, especialmente sobre el peligro real que representa.



La OMS comunicó que aún no está claro si la nueva variante del coronavirus es más transmisible en comparación con otras mutaciones del SARS-CoV-2 o si causa una enfermedad más grave. Sin embargo, en un comunicado, la agencia reiteró que la evidencia preliminar sugiere que puede haber un mayor riesgo de reinfección por la variante: “Los datos preliminares sugieren que hay un aumento de las tasas de hospitalización en Sudáfrica, pero esto puede deberse al alza del número total de personas infectadas, más que al resultado de una infección específica con ómicron”.



La OMS dijo que está trabajando con expertos técnicos para comprender el impacto potencial de la variante en las contramedidas existentes contra la enfermedad COVID-19, incluidas las vacunas. “Actualmente no hay información que sugiera que los síntomas asociados con Ómicron sean diferentes de los de otras variantes”, dijo la OMS y pidió más tiempo para estar segura de los datos de los infectados. “Las infecciones reportadas inicialmente estaban entre los estudiantes universitarios, individuos más jóvenes que tienden a tener una enfermedad más leve, pero comprender el nivel de severidad de la variante ómicron tomará de días a varias semanas”, expresó.

Foto:Infografía: Infobae

Los síntomas de Ómicron

Sin embargo, médicos de Sudáfrica informan que los casos de COVID-19 atribuidos a la nueva variante Ómicron muestran en su mayoría síntomas leves. El doctor Unben Pillay, médico general en la provincia Gauteng, donde 81% de los casos nuevos se han reportado, indicó que ha presenciado un rápido aumento en nuevos casos de COVID-19 en los últimos 10 días y que hasta ahora han sido casos muy leves, donde los pacientes muestran síntomas similares a los de la influenza, tos seca, fiebre, sudores nocturnos y muchos dolores corporales.



Además, señaló que a aquellas personas vacunadas les va mucho mejor que a los no vacunados y que todos los infectados fueron tratados en sus casas, sin notificarse internaciones.



El aumento reciente en Sudáfrica ha sido en personas de aproximadamente 20 y 30 años de edad, y los doctores enfatizan que los síntomas de COVID-19 suelen ser leves en ese grupo de edad. Una médica sudafricana, que ha tratado a una treintena de pacientes con covid-19 infectados por la nueva variante ómicron, afirma que solamente presentan “síntomas leves” y que por ahora están pasando su convalecencia sin necesidad de hospitalización.



Durante los últimos diez días, la médica Angelique Coetzee, quien es además la presidenta de la Asociación médica sudafricana, ha recibido a pacientes con pruebas por COVID positivas pero con síntomas poco habituales. “Atendí principalemente en Pretoria a personas con fatiga y otros síntomas leves, que por ahora están pasando su convalecencia sin necesidad de hospitalización”, señaló a la AFP. En su mayoría se trataba de hombres menores de 40 años, de los cuales, al menos la mitad estaban vacunados. Además de la enorme fatiga, sufrían dolores musculares, una tos seca o “picazón en la garganta”, añadió. Sólo unos pocos padecían además una fiebre baja.



El 18 de noviembre, Coetzee alertó a las autoridades sanitarias respecto a este “cuadro clínico que no coincide con el de delta”, hasta ahora la variante predominante en Sudáfrica. La doctora no fue tomada por sorpresa puesto que este cuadro ya estaba siendo estudiado. Días después, el 25 de noviembre, investigadores sudafricanos anunciaron que habían identificado la variante B.1.1.529, denominada al día siguiente ómicron por la OMS, que tiene múltiples mutaciones y probablemente sea muy contagiosa.



Hoy, las pruebas de PCR continúan detectando la infección con ómicron, que se descubrió por primera vez en Sudáfrica a principios de este mes, y se están realizando estudios para determinar si hay algún impacto en las pruebas de detección rápida de antígenos, dijo la OMS.



Corea del Sur superó hoy por primera vez los 5.000 nuevos casos de COVID-19 en un día y registró así nuevamente su récord histórico de infecciones diarias y de enfermos graves en un momento marcado además por el temor a la propagación

¿Cuáles son los síntomas que provoca Ómicron?

Dolor muscular, fatiga y cefalea serían los síntomas de ómicron más característicos según los datos que nos llegan por el momento. También hay cuadros febriles y dolores de garganta. En general los síntomas son bastante similares a los que ya conocemos, aunque en los casos detectados se ha observado que no presentaban pérdida de gusto ni olfato.

¿Por qué preocupa tanto a los científicos?

La variante más reciente del coronavirus, también es la más rápida en ser etiquetada como una “variante de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud debido a su aparentemente rápida propagación en Sudáfrica y sus muchas mutaciones preocupantes. “La probabilidad de una mayor propagación potencial de Omicron a nivel mundial es alta”, advirtió la OMS en una nota técnica. “Si se produce otro aumento importante de Covid-19 impulsado por Omicron, las consecuencias pueden ser graves”, dijo, y concluyó que “el riesgo global general relacionado con la nueva variante de preocupación Omicron se evalúa como muy alto”.

¿Las vacunas son efectivas contra esta nueva variante?

Todos los laboratorios productores de vacunas ya están realizando ensayos para determinar la efectividad contra esta nueva variante y anticiparon que podrían realizar cambios en la formulación de sus vacunas para contrarrestar el contagio de ómicron.



de los laboratorios fabricantes de vacunas ya han anunciado que están estudiando la nueva variante y si habría que hacer algún tipo de modificación en ellas. En caso necesario, unos 150 días serían suficientes para actualizar las vacunas de ARN mensajero a las nuevas modificaciones que presenta Ómicron en su proteína S. Aunque es muy pronto para asegurar nada.