Entre Ríos diseña con Nación una campaña de vacunación contra el Coronavirus

“Nosotros trabajamos con mucha seriedad y mucha responsabilidad para informar con claridad a la población a partir de la compra de la vacuna que anunció el presidente Alberto Fernández. Las autoridades sanitarias nacionales están previendo la disponibilidad de la vacuna para fines del mes de diciembre o principios de enero y nosotros ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación para la campaña de vacunación”, adelantó el mandatario.



En ese sentido, Bordet también destacó que "nuestra provincia cuenta desde hace mucha experiencia profesional en campañas de vacunación exitosas, por ejemplo la de gripe". "Todos los años nosotros tratamos de vacunar el mayor universo posible de influenza porque es lo que disminuye las causas de muertes por problemas respiratorios, sobre todo en niños, en bronquiolitis", explicó.



Frente a ello, y ante la adquisición de dosis de vacunas contra el Coronavirus por parte del gobierno nacional, Bordet adelantó que "hoy estamos preparando los equipos para trabajar en todo el territorio de la provincia y lo haremos articuladamente con los municipios e informando paulatinamente como se va dando". También resaltó la necesidad de "no generar expectativas en una población que hoy de por si tiene mucha preocupación, que nos angustia a todos".



"Esto nos abre una puerta de esperanza. Quizás la vacuna no sea solución de la pandemia, pero sí trae un alivio muy importante para los grupos etarios de más riesgo que son los mayores y el personal de salud que son los primeros que van a vacunarse”, manifestó el mandatario.



Temporada turística



Si bien "hoy no tenemos una fecha de apertura", el gobernador adelantó que se están preparando los protocolos para el posible inicio de la temporada turística, y apuntó que también se realizan gestiones ante la Nación para que se habiliten los pasos fronterizos entrerrianos con Uruguay.



“Estamos trabajando en protocolos para cuando se abran las actividades turísticas, y hablando con todos los intendentes", señaló Bordet y sostuvo que "si las condiciones sanitarias lo permiten queremos habilitar a principios de diciembre la temporada turística, para la cual Entre Ríos tiene grandes oportunidades".



Por otra parte, Bordet contó que dialogó con el Ministro del Interior para manifestarle "que nos interesaba que los pasos fronterizos que tenemos con Uruguay se habiliten". Recordó que lo primero que se abrió es el transporte aéreo y fluvial con el puerto de Montevideo y dijo que “el paso siguiente en las próximas aperturas, que es inminente si sigue esta curva descendente, son los tres pasos fronterizos que tenemos con Uruguay".



"Si se cumple con todos los protocolos no tendríamos que correr ningún riesgo", indicó Bordet y advirtió que también está pendiente la decisión del gobierno uruguayo de "permitir que sus ciudadanos vengan para acá”.

"Lo que nos interesa es que haya un flujo de turismo y de intercambio de bienes y servicios con ciudadano uruguayos y brasileros. En otras partes de la Argentina también. Creo que tenemos una gran oportunidad en la temporada turística por eso estamos poniendo a punto todos los protocolos para que en el momento que haya que abrir la temporada, automáticamente estemos en condiciones de hacerlo", completó Bordet.