El gobernador Bordet obtuvo el alta médica en coronavirus

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recibió el alta médica tras haber padecido coronavirus durante diez días, informó el propio mandatario, quien dijo sentirse "muy bien, asintomático y cumpliendo el aislamiento".

"Me acaban de comunicar que el último test que me hicieron dio negativo", aseguró a través de sus redes sociales.