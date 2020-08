El Presidente anunció la ejecución de obras para Entre Ríos y otras cuatro provincias

“Estamos haciendo con los gobernadores el país que soñamos”, aseguró el mandatario, quien también afirmó: “Gracias al acuerdo con los acreedores ganamos autonomía y capacidad de decidir para poder avanzar con estas obras tan importantes en todo el país”.



Lo hizo a través de una videconferencia desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y de la que participaron los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; Corrientes, Gustavo Valdés; Santa Cruz, Alicia Kirchner; y San Juan, Sergio Uñac.



Desde Casa Rosada, también estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien explicó: “Nos toca cuidar la salud de los argentinos y levantar el país. Y levantar el país no era solucionar la deuda, era solucionar la deuda para hacer estas obras, dar trabajo y que los ciudadanos de cada provincia puedan tener los hospitales, las rutas, las obras de cloacas y de agua que necesitan”.



Durante la comunicación, el gobernador de Entre Ríos expresó que las obras en esa provincia “están en marcha, han comenzado y no se detendrán porque nos dan la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los entrerrianos a la vez que generar puestos de trabajo en la construcción”, y aseguró: “Estamos trabajando articuladamente Nación, Provincia y municipios para desarrollar un ambicioso plan de obras públicas que genere mayor calidad de vida”.



Bordet estuvo acompañado por el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto. En esa provincia se llevará a cabo la reactivación de los trabajos en la nueva autovía de la Ruta Nacional 18, que tiene una extensión de 227 km, por una inversión de 7.030 millones de pesos.



Las obras en la Ruta 18 se iniciaron en 2011 y quedaron paralizadas entre 2016 y 2019, con avances que se encontraban entre el 50 y el 90 por ciento de la terminación de los trabajos. Esa ruta presenta una circulación promedio de 3.438 vehículos por día, de los cuales un 40 por ciento está conformado por tránsito pesado que realiza el transporte de mercadería a distintos países del Mercosur.



A su turno, el gobernador correntino Gustavo Valdés agradeció la “posibilidad de por primera vez hacer una colectora y una planta depuradora de líquidos porque es realmente un cambio en la calidad de vida”, al tiempo que felicitó al Presidente por el acuerdo al que se llegó esta semana con los acreedores “para tener la posibilidad de refinanciar la deuda argentina”.



En Corrientes se llevarán adelante las obras de remodelación y prolongación de colectores cloacales y de la planta depuradora de la ciudad capital, que beneficiarán a 300 mil habitantes y requerirán una inversión de 2.898 millones de pesos. Los trabajos, que reciben financiamiento del BID, permitirán asegurar el tratamiento de líquidos cloacales antes de su descarga, mejorar la calidad del agua y reducir el riesgo de enfermedades.



Además, se reactivará la obra de rehabilitación y repavimentación de la Ruta Provincial 126, que cuenta con una longitud de 80,5 km, por una inversión estimada de 2.164 millones de pesos. Esos trabajos se encontraban paralizados desde agosto de 2019, y se pondrán en marcha gracias al financiamiento en un 70 por ciento del Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF), y de un 30 por ciento de la Provincia.



A continuación, la gobernadora de Santa Cruz afirmó: “Nosotros durante cuatro años no tuvimos ningún tipo de obra pública”, y destacó que “hoy se está trabajando en un plan de corto y mediano plazo para beneficio de 17 localidades que va a significar más de 2100 empleos y va a mover la economía de Santa Cruz”, sostuvo Alicia Kirchner.



En esa provincia, se pondrán en marcha 44 obras de agua y saneamiento para 17 municipios, por una inversión de 2.523 millones de pesos, que beneficiarán a 182.364 habitantes. Las mismas se llevarán a cabo en Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Caleta Olivia, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto Deseado, Las Heras, Jaramillo, San Julián, Fitz Roy, 3 Lagos, Río Gallegos, Lago Posadas, El Calafate, Los Antiguos, y Perito Moreno.



En tanto, Sergio Uñac subrayó que “gracias al acuerdo con los acreedores el país tiene presente y futuro”, y aseguró: "Esta obra y otras tantas que la administración nacional ha puesto en marcha en la provincia de San Juan nos hace pensar que la obra pública es una realidad”.



Las obras que se llevarán a cabo en San Juan incluyen la duplicación de la calzada de la Ruta Nacional 40 en el Acceso Norte a la ciudad capital, que fue reactivada en mayo y tendrá una inversión total de 3.286 millones de pesos. El trabajo, que había sido paralizado en 2016, cuenta con una extensión de 5,8 km y permitirá ordenar la circulación, agilizar el movimiento de la producción regional y mejorar el traslado de usuarios en un tramo de alto tránsito diario, que conecta a la ciudad de San Juan con seis departamentos del norte de la provincia.



Por último, el gobernador bonaerense destacó: “Estas obras son estratégicas para la provincia, y simbolizan un lugar emblemático para el turismo interno de los sectores medios y trabajadores de nuestro país que es la costa atlántica”, y señaló: “Estamos poniendo en marcha rutas porque estamos pensando en el después de la pandemia, que es seguir poniendo inversión en los lugares que hace falta”.



Desde La Lucila del Mar, se comunicaron con el Presidente el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, e intendentes de distintos municipios bonaerenses quienes agradecieron la puesta en marcha de obras en la provincia. En Buenos Aires se reactivarán obras paralizadas desde 2019, que convertirán en autovías las Rutas Provinciales 11 y 56, por una inversión total de 4.744 millones de pesos.



Los trabajos incluyen la duplicación de calzada a lo largo de 157 km de ruta que se extienden entre las ciudades de General Madariaga, General Conesa, San Clemente del Tuyú, y Mar de Ajó; e implicarán el mejoramiento de la transitabilidad, la seguridad vial, y el desarrollo turístico y económico de ese corredor atlántico. (APFDigital)