Bordet resaltó la reactivación de las obras viales para el sector productivo que generan empleo

Lo manifestó al recorrer la obra de readecuación del camino Bovril – El Solar, en la cuenca lechera del departamento La Paz.



“En estas acciones tenemos que trabajar juntos, las obras y acciones son en beneficio de la gente, tenemos que ponernos de acuerdo para solucionar los problemas que tienen nuestras comunidades. Estamos cumpliendo en materia vial con el cometido que nos trazamos, falta mucho, pero hay muy buena voluntad, y juntos lo podemos lograr”, expresó el mandatario.



Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, y el intendente de Bovril, Fabián Valenzuela, el ministro de la Producciòn, Juan José Bahillo, y la titular de Vialidad, Alicia Feltes, y autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) de la Nación, observó los trabajos que se llevan a cabo con financiamiento provincial, a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Se trata de la mejora de más de 40 kilómetros de camino, que representará una inversión de alrededor de 750 millones de pesos gestionada por la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) del MAGyP.



“En épocas difíciles, de pandemia, donde tenemos una severa preocupación por la salud de nuestra población, atendemos varios frentes en forma simultánea, y el de la obra pública genera empleo”, dijo el mandatario y precisó que “en esta obra hay 60 obreros trabajando, muchos de la zona”.



Bordet recordó que estuvo en Bovril a poco de asumir, en marzo de 2016, y “tanto el intendente de ese momento como el actual que era funcionario; y varios productores importantes de la zona, me plantearon la necesidad de esta obra, porque es un conector entre la ruta 27 y la 12, dos rutas troncales de la provincia; pero además es una gran cuenca lechera, y cuando llueve los productores tienen dificultad para sacar un producto perecedero que se echa a perder si no sale rápidamente, de ahí la importancia de la readecuación del camino".



“Hicimos los trámites y hoy ya está empezada la obra, que demanda alrededor de 750 millones de pesos, y es muy importante ya que desde 1983 estaba en agenda de los pobladores de la zona y nunca se había podido conseguir el financiamiento; hoy la estamos llevando adelante con un muy buen ritmo”, subrayó.



El mandatario expresó su “satisfacción de estar viendo cómo avanza la obra; es parte del compromiso que hemos asumido de poder poner en valor todos los caminos rurales de la provincia. Hay un gran atraso, ya que pasaron casi 40 años para que podamos iniciar esta obra; y así vamos a seguir con otras obras, como estamos haciendo con los puentes de Don Cristóbal; con el puente de ruta 5, que está por comenzar; y también con otras rutas que son importantes”.



Asimismo, mencionó que, “en la ruta 6, a mediados de junio se retoman las obras de la etapa que falta entre el cruce con la ruta 127 en Colonia Avigdor, hasta Paso de la Laguna. Es una ruta largamente demandada porque además de ser camino de producción, la transitan muchos turistas, sobre todo del norte entrerriano, así como muchas familias de la zona”.



que, en departamento La Paz, “tenemos varias obras que estamos retomando el ritmo, como la de la escuela Chacabuco, en Alcaráz, que lleva el 50 por ciento; y la de la escuela French, que se está construyendo en la ciudad de La Paz; y varias acciones más de gobierno”.



Una obra prometida por muchos



Por su parte, el intendente Valenzuela dijo que "este es un día histórico para nosotros porque contamos con la presencia de las máximas autoridades provinciales y departamentales”.



Destacó que esta “es una obra más que trascendente, de muchos años, prometida por muchos; y el gobernador Bordet, aún no habiéndola prometido, se comprometió a hacerla y esto fue una realidad en forma inmediata”,



“Hoy estamos viendo cómo se abren los surcos. Tranqueras adentro, en este grupo de productores, más de 50 en este trayecto de 42 kilómetros, va a generar mucha pujanza; no obstante las más de 60 personas que están trabajando en forma directa en la obra, lo que produce en Bovril un gran movimiento económico que tiene que ver con el combustible que se consume, las casas que se alquilan, los servicios gastronómicos y todo lo que acarrea una obra”.



"Estamos muy contentos en este día histórico, porque en esta época de pandemia donde todo parece muy triste y donde la economía tiene serias dificultades, el gobierno provincial sigue demostrando que tiene la fortaleza de poder seguir adelante. Estamos para acompañar ese proceso", finalizó.



En la recorrida estuvieron además, los diputados provinciales Sergio Castrillón y Sara Foletto; el senador provincial Amilcar Genre Bert e intendentes de localidades Vecinas



Detalles de la obra

Se prevé la construcción de la obra básica y enripiado en la ruta provincial S/Nº, tramo comprendido entre Colonia Bertozzi (El Solar) y la ciudad de Bovril. La obra contempla en su inicio la ejecución de un perfil urbano con cordones cuneta en una longitud de aproximadamente 566,30 m, continuando con un perfil tipo rural de 39.284,68 metros de longitud con la construcción de terraplenes que contendrán las capas estructurales planteadas, nuevas alcantarillas, trabajos de limpieza de terreno, profundización de cunetas, y la construcción de un nuevo puente de 100 metros sobre el arroyo Carrasco, y un perfil urbano con cordones cuneta a ambos lados de 358,41 metros de longitud, en la zona sub urbana de la ciudad de Bovril.



Además de todas las tareas concernientes a la obra básica y la calzada de ripio natural, este plan se completa con el remplazo de todas las obras de arte, tanto transversales cómo laterales.



Así también, se prevé la colocación de señalamiento vertical en todo el tramo, carteles de prevención, prescripción, información y especiales.