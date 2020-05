ANUNCIAN OBRAS NACIONALES EN 14 DEPARTAMENTOS. EN FEDERAL NINGUNA. LA RUTA NACIONAL N°127 TAMPOCO

El funcionario nacional recorrió junto al mandatario provincial, la vicegobernadora Laura Stratta, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, la zona de la Circunvalación desde la ruta 12 para anunciar la continuidad de la obra.



También dieron a conocer la reactivación de autovía en los cuatro tramos de la ruta 18 que une la capital entrerriana con Concordia; firmaron un convenio para obras de saneamiento en municipios entrerrianos por 2.300 millones de pesos y un compromiso federal con cinco gobiernos locales para obras de infraestructura.



"La indicación del Presidente es que vayamos reactivando toda la obra pública en el país, convencidos de que la obra pública genera empleo, irá reactivando todas las actividades económicas que derivan de la construcción y como lo venimos hablando con el gobernador y viene siendo planteado por el gobierno nacional, será cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios, de movilidad de los trabajadores", dijo Katopodis.



"Vamos a garantizar que todas las obras que se van a ir reactivando o, como en este caso, la circunvalación que es una obra que esperó más de 20 años la provincia y que hoy, por pedido del gobernador y del intendente, estamos en condiciones de iniciar", afirmó el funcionario nacional.



El ministro Katopodis llegó junto al secretario de Obras Públicas, Martín Gill, y al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto.



Respecto a cómo repercute el contexto actual en la obra pública, el ministro Katopodis dijo que "venimos trabajando para reactivar 270 obras en todo el país. Mi visita a la provincia tiene que ver con eso, con un compromiso que había asumido con el gobernador de una agenda de trabajo muy intensa que tenemos en la provincia". Y agregó que la obra de la circunvalación de la ruta 12 debería estar arrancando en 90 días. "Es una obra que va a llevar 24 meses pero que permitirá mejorar la conectividad, la seguridad, integrar la región, tener una vía de comunicación segura y rápida", indicó.



Luego se refirió además a la reactivación de los cuatro tramos de la ruta 18 que "también fue un pedido del gobernador con quien me comprometí allá por febrero. Obras que están paradas hace más de un año y otros cuatro años. Es un compromiso del gobierno nacional terminar con la ruta 18, avanzar con las obras hídricas y de saneamiento en Concordia, en cada localidad. Estamos poniendo en marcha también el programa Argentina hace que es infraestructura social básica que se va a ejecutar con los municipios, como pavimento, agua, cloacas, equipamiento social. Ya hay una muy buena cantidad de intendentes y municipios que presentaron proyectos que se están evaluando".



Precisó que las obras de agua y saneamiento "están a cargo del Enohsa donde está Enrique Cresto, un ciudadano e integrante del equipo del gobernador que está hoy colaborando con el gobierno nacional".



"Y estamos avanzando para que todas esas obras se vayan poniendo en marcha, para que municipios y la provincia, las puedan ir concretando. En este período es fundamental en la Argentina reactivar la economía, que la obra pública se transforme en una rueda para poner en marcha de a poco, progresivamente, de manera segura, cuidando la salud de los trabajadores, cada obra", concluyó Katopodis.



Trabajo articulado



Por su parte, el gobernador Bordet dijo que la obra de circunvalación fue definida por el intendente Bahl como prioritaria para la ciudad y "la articulamos con el gobierno nacional para poder generar el financiamiento de un conector vial que necesita Paraná pero también la provincia porque es por donde ingresan vecinos de otras localidades como Crespo, Nogoyá y de la otra costa para poder continuar viaje hacia el norte o cruzar el Túnel. Es un conector vial que la ciudad necesita y que sin lugar a dudas va a mejorar sustancialmente la circulación en la ciudad de Paraná”.



Por otro lado, destacó la decisión de la Nación de “darle continuidad a la ruta 18 en los cuatro tramos, que era algo que reclamamos insistentemente cuando el gobierno de Macri decidió paralizar los tramos dos y tres; hubo un reclamo muy fuerte que hicimos en ese momento en la provincia, lo planteamos con los intendentes que están a la vera de la ruta 18 y hoy ya se está trabajando en el tramo cuatro y se comienza en la totalidad de los tramos para terminar una obra que se había empezado en 2010 y que estuvo prácticamente cuatro año paralizada”.



Más adelante, sostuvo Bordet que “la firma del convenio por 2.300 millones de pesos con municipios de la provincia para obras de agua y cloacas, esenciales para la calidad de vida de los entrerrianos, habla a las claras de un fuerte compromiso que tienen el presidente de la Nación, Alberto Fernández”. Asimismo, resaltó “el hecho de trabajar articulado con todos los intendentes para poder llegar con este tipo de obras que rinden sus frutos”.



Al referirse al estado de las obras, mencionó que “en el caso de la ruta 12 ya está prácticamente todo el proceso licitatorio terminado y entre 60 y 90 días se estaría comenzando la obra. En cuanto a la ruta 18, la obra estaba neutralizada pero las empresas ya estaban trabajando, lo que se hace ahora es retomar lo que se había paralizado durante todo este tiempo, por eso ya comienza pronto; y en el tramo cuatro, que va de arroyo Sandoval hasta la ruta 14, que pasa por San Salvador, ya está la empresa trabajando. Los otros tres estarán comenzando a la brevedad”.



En relación a los convenios con municipios, explicó que “es un programa que lanzó el Presidente con el ministro para todo el país y, en el caso de Entre Ríos, estos 2.300 millones de pesos en obras están distribuidas entre los distintos municipios que ya tenían los proyectos presentados y no conseguíamos el financiamiento; los calzamos e este programa y van a salir rápido los procesos licitatorios porque los proyectos ejecutivos ya están terminados”.



A su turno, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, señaló que "estar en el gabinete del Ministerio de Obras Públicas, a cargo del Enohsa, sirve mucho y nos hemos puesto a disposición de la provincia y del gobernador, no solamente para lo que tiene que ver con las obras hídricas y de saneamiento que es el Enohsa, sino también con todo lo que involucre a este equipo que está integrado por varios intendentes que estamos en uso de licencia”.



Luego destacó la importancia del convenio “en una provincia que tiene 14 veces más de recursos hídricos o de agua superficial y profunda que cualquier otra. “Apoyar el plan directriz que tiene la provincia con esto 2300 millones de pesos en obras, más toda las obras de la Argentina Hace; más las que tiene el Enohsa, como la planta de agua de Concordia o el colector de Paraná, va a hacer que en el tiempo que estemos allá nos acerquemos más a lo que es una ambición de los objetivos de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con agua y saneamiento como el llegar al 100 por ciento de agua potable y un 90 o 95 por ciento de obras de saneamiento”.



El intendente Bahl dijo que “el restablecimiento de las gestiones y los vínculos de cooperación con la nación y la provincia nos permite concretar obras estratégicas para la ciudad, como la culminación de circunvalación, infraestructura vial fundamental para mejorar la conectividad física con el área metropolitana, y distintas obras de saneamiento”.



“Hoy podemos dar a conocer la adjudicación definitiva de la obra en el marco de la cual se completará la Avenida Circunvalación de Paraná hasta la Ruta Nacional N° 12. El gobernador Bordet, desde el comienzo de su gestión, ya en el primer mandato, señaló como prioritaria la necesidad de que todas las ciudades entrerrianas contaran con acceso seguros. El acceso Sur de Paraná es una muestra de su compromiso en la materia. Nuestra ciudad es capital de provincia. Son muchos los vehículos que ingresan y salen de acá; y con esta obra, cuidamos la vida de todos”.



“La obra pública es un eje fundamental de gobierno. Gracias a ella no sólo se resuelven cuestiones infraestructurales primordiales, sino que tiene la virtud de impactar positivamente en la economía y sobre todo en la generación de empleo. Son muy buenas noticias para Paraná y estamos muy agradecidos por eso”, expresó el intendente Bahl.



Más adelante, se refirió a las obras que se realizarán en la capital provincial, por un lado, la optimización del sistema de captación de agua cruda y la refuncionalización y aumento de producción en Planta Ramírez y Nuevas redes maestras y enlaces desde Centro Distribuidor Ejército: “Nuestro compromiso al asumir la responsabilidad política de conducir Paraná, fue dar inicio a un proceso capaz de transformarla en una ciudad en la que cada vecino se sienta seguro y cuidado. Para eso, sabíamos que lo que necesitábamos eran soluciones definitivas a las demandas histórica”.



“Hoy, tanto el ministro Katopodis, como el gobernador Bordet, al firmar este convenio e incluir a nuestra ciudad entre las beneficiarias, comprometiéndose a subvencionar obras de envergadura que van a dar solución a un problema tan esencial como el del agua potable en Paraná, no sólo nos indica que ellos también creen que el camino que nos hemos planteado es el correcto, sino que con su acción nos confirman que están ahí para acompañarnos”.





También estuvieron presentes los legisladores nacionales Mayda Cresto, Marcelo Casaretto y Blanca Osuna; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el titular de Vialidad Nacional Delegación Entre Ríos, Daniel Koch, y la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez.



Obras de saneamiento



Con el fin de mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento cloacal en la provincia, el gobernador Gustavo Bordet firmó este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, un compromiso federal de cooperación con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

En dicho convenio, el Ministerio de Obra Públicas de Nación se comprometió a gestionar la obtención de 2.334.748.592 de pesos para financiar la ejecución de obras de saneamiento en los departamentos La Paz, Feliciano, Islas del Ibicuy, San Salvador, Colón, Paraná, Nogoyá, Uruguay, Diamante, Tala, Victoria, Gualeguay, Concordia y Gualeguaychú, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.



En la ocasión, firmaron el compromiso federal las municipalidades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Villaguay para obras de infraestructura.



Detalles de obras



En La Paz, optimización de impulsión, tratamiento y almacenamiento de red de agua potable. Santa Elena, obra con una inversión de 74.587.144,74 pesos.

En La Paz, segunda etapa Nueva planta de potabilización de agua y abastecimiento, obra con una inversión de 420.110.313,09 pesos.

En Feliciano, segunda etapa Lagunas de tratamiento y nuevo colector, obra con una inversión de 129.214.002,82 pesos.

En el departamento Islas del Ibicuy, construcción de sistema cloacal 2da etapa – Ceibas, obra con una inversión de 47.605.180,53 pesos.

En el departamento Islas del Ibicuy, nueva planta compacta potabilizadora de agua – Ceibas, obra con una inversión de 28.385.197,36 pesos.

En San Salvador, ampliación de red cloacal y lagunas de tratamiento, obra con una inversión de 116.590.554,48 pesos.

En el departamento Colón, ampliación de red cloacal y lagunas de tratamiento en Ubajay, obra con una inversión de 62.873.871,56 pesos.

En el departamento Colón, ampliación de red cloacal en Villa Elisa, obra con una inversión de 47.749.388,20 pesos.



En el departamento Colón, ampliación de red de cloacas en Pueblo Cazes, obra con una inversión de 12.642.719,72 pesos.

En el departamento Paraná, reparación y adecuación de laguna de tratamiento de efluentes cloacales de Colonia Avellaneda, obra con una inversión de 31.494.063,61 pesos.

En el departamento Paraná, recambio de red Cloacal primera y segunda etapa en Seguí, obra con una inversión de 32.231.290 pesos.

En el departamento Paraná, ampliación de Red de Cloacas en Tabossi, obra con una inversión de 17.000.000 pesos.

En el departamento Paraná, ampliación Red Cloacal y conexiones domiciliarias en Villa Urquiza, obra con una inversión de 30.000.000 pesos.

En Paraná, optimización del sistema de captación de agua cruda - Re funcionalización y aumento de producción en Planta Ramírez y nuevas redes y enlaces desde Centro Distribuidor Ejercito, obra con una inversión de 384.548.767,47 pesos.

En Nogoyá, readecuación de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales y red de impulsión, obra con una inversión de 11.182.202,46 pesos.

En el departamento Nogoyá, red Cloacal y Lagunas en Betbedere, obra con una inversión de 34.000.000 pesos.

En el departamento Uruguay, ampliación de red cloacal, segunda etapa en Colonia Elia, obra por una inversión de 40.400.442,06 pesos.

En Concepción del Uruguay, ampliación de Red Cloacal Zona Oeste, obra con una inversión de 55.325.000 pesos.

En Diamante, nuevo volcado de red cloacal y unificación de red colectora, obra por una inversión de 15.000.000 pesos.

En el departamento Tala, red de efluentes cloacales y tratamiento en Maciá, obra con una inversión de 116.188.000 pesos.

En Victoria, plan Director de Cloacas - Etapa I, obra con una inversión de 104.000.000 pesos.

En Gualeguay, nuevo colector Quiroz, obra con una inversión de 103.500.000 pesos.

En Concordia, Programa de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Concordia, obra con una inversión de 300.000.000 de pesos.

En Gualeguaychú, Planta de Tratamiento de Efluentes Unidad Los Potreros, obra con una inversión de 45.120.454,20 pesos.

Multijurisdiccional, Programa de Limpieza de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales, obra con una inversión de 45.000.000 pesos.

Multijurisdiccional, Programa de emergencia de perforaciones para abastecimiento de agua, obra con una inversión de 30.000.000 pesos.