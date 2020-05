La provincia autorizó el funcionamiento de comercios minoristas y oficios

“Es muy importante poder contar con actividades comerciales que van a poder desarrollarse en forma minorista y también de otros oficios. Pero también quiero mencionar expresamente que en caso de verificarse en alguna ciudad situaciones epidemiológicas que lo ameriten, automáticamente se suspenderán estas habilitaciones y seremos muy estrictos. Es decir, donde detectemos que se produce un desborde de la situación y donde detectemos que se producen incumplimientos expresos a lo que los protocolos establecen, volvemos todo a fojas cero. Por eso es que apelo a la responsabilidad de cada uno y también decir que habrá un control permanente y que habrá sanciones en caso de incumplimiento”, indicó el gobernador Gustavo Bordet durante la conferencia de prensa virtual realizada este lunes.



Más actividades

“Tal cual lo anunciáramos el lunes pasado, continuamos paulatina y progresivamente habilitando nuevas actividades comerciales e industriales. Once de ellas han sido habilitadas en todo el territorio de Entre Ríos (las que se suman a las 33 antes exceptuadas) y se encuentran operativas", dijo el mandatario.



Señaló que el estado que presenta hoy la provincia desde el punto de vista de la pandemia “es controlado”, y que no se han verificado casos de circulación activa, aunque hubo un incremento de circulación de casos que se han producido en las últimas horas y que fueron anunciados oportunamente.



Explicó que en este tiempo la provincia ha podido desarrollar la ampliación del sistema de salud, y se ha podido lograr un mayor equipamiento y mayores camas. “Esto fue frutos sin lugar a dudas de una política que se siguió adelante estrictamente con criterios sanitarios, con un equipo trabajando y también ha demostrado lo que significa el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha dado un muy alto resultado en la provincia. Por eso tenemos los resultados que podemos ofrecer hoy. No es fruto se azar, tampoco es fruto de la casualidad, sino justamente de un programa aplicado y de la conciencia que los entrerrianos hemos tomado", remarcó Bordet.



En este punto fue que anunció: "Esto nos lleva a anunciar que podemos tomar hoy nuevas medidas y desde el gobierno de la provincia hemos decidido la autorización para la habilitación de comercios minoristas y de oficios menores. Esto es un reclamo que nos estaba realizando muy buena parte de la ciudadanía porque después de dos meses de inactividad el impacto económico realmente es muy grande y muy severo, sobre todo en comerciantes de distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos", dijo el mandatario.



Al mismo tiempo advirtió que el hecho de tener más comercios habilitados va a aumentar la circulación de personas y esto sin lugar a dudas aumentará el riesgo de mayores contagios que se van a dar. “Por eso es que preparamos el sistema de salud para cuando ese momento llegue”, remarcó.



Responsabilidad

Subrayó que “resulta fundamental que para que podamos seguir teniendo el control epidemiológico de la situación sigamos trabajando del mismo modo, con esta misma responsabilidad social que nos ha caracterizado a cada uno de los ciudadanos de la provincia, haciéndolo con responsabilidad del lugar que nos toca. En nuestro caso, como gobierno de la provincia; en el caso de los comerciantes, haciéndolo con total responsabilidad, cuidando y velando por todas las normas de seguridad; y en el caso de los consumidores, de los vecinos, como hasta ahora, de manera correcta y responsable, para evitar que la pandemia pueda seguir propagándose”, subrayó.



Dijo que “de esta forma, se da un paso importante en la provincia al poder generar un circuito económico y que es necesario que se ponga en marcha y reactive. Hemos escuchado, atendido y trabajado de manera muy responsable todos los reclamos. Pedimos esa misma recíproca responsabilidad para actuar cada día cuando se habilite nuevas actividades comerciales", solicitó.



Función de los municipios

Precisó que los intendentes conocen en cada municipio la realidad de la ciudad y aclaró que son ellos los que elaborarán los protocolos y pedirán a la provincia las habilitaciones correspondientes para poder trabajar como se viene haciendo de manera articulada entre Nación, provincia y municipios.



"Como el poder de policía lo tienen los municipios sobre las habilitaciones de comercios o de clausuras y control en cada ciudad, la provincia autoriza las habilitaciones pero cada municipio debe realizar específicamente las habilitaciones y adaptarlas a un protocolo que cada uno de ellos propiamente elaborará. Esto es para lo que significan horarios de apertura, condiciones de apertura; la cantidad de empleados que pueden estar atendiendo al mismo tiempo dentro de cada comercio, siempre apelando a la responsabilidad de cada ciudadano y de cada propietario del comercio autorizado".



Esparcimiento

Por otro lado acotó que hasta el 10 de mayo, fecha de vencimiento de la prórroga de la cuarentena que hiciera el gobierno nacional, no se permitirán las salidas recreativas en todo el territorio de la provincia, con excepción de los municipios que sí lo soliciten.



Precisó que la situación controlada que tiene la provincia “nos ha hecho analizar también el caso de algunas ciudades que habían pedido la posibilidad de contar con acceso a una hora de esparcimiento diario público, y que fue así que ante el pedido de la localidad de Cerrito fue autorizada y está funcionando de manera correcta de acuerdo a lo estipulado en los protocolos que se elevaron". Agregó que a través del Comité de Emergencia Sanitaria también se están analizando habilitaciones en otros municipios que lo han solicitado.



Por último, indicó que se "aguardará las novedades para las cuales estamos en contacto permanente con las autoridades nacionales en pos de ver cómo sigue la pandemia y trabajando para el próximo 10 de mayo. Por lo pronto, estas semanas tenemos un trabajo fecundo y articulado que hay que llevar adelante, con la máxima responsabilidad que nos caracteriza a todos".