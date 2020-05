Trabajadores de comedores, hogares y el Copnaf percibirán una bonificación extraordinaria

El gobernador Gustavo Bordet firmó un decreto mediante el cual dispone una bonificación excepcional y transitoria para trabajadores de distintas áreas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de la emergencia sanitaria.



“El trabajo permanente y articulado que venimos manteniendo los diferentes ministerios en nuestra provincia no sería posible sin el compromiso de trabajadores y trabajadoras que día a día sostienen la prestación de servicios fundamentales en el contexto de pandemia. Por este motivo, el gobernador tomó la decisión de reconocerlos”, destacó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.



Dicha bonificación es no remunerativa y no bonificable, computable desde el 17 de marzo y hasta el 26 de abril.



En detalle, este beneficio alcanza al “personal de la Dirección de Comedores con prestación de servicios en los establecimientos escolares y en los comunitarios, en las coordinaciones activas y a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio, al personal del Hogar de Protección de Mujeres Inés Londra de Paraná, del Hospital Fidanza de Colonia Ensayo, y del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart de Concordia”.



También comprende al “personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, con desempeño de funciones en las residencias de su dependencias y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida”.