Mapa del coronavirus: Paraná llegó a 4 casos y ya son 16 en Entre Ríos

Los mismos son personas que viajaron al exterior o tuvieron contacto estrecho con ellos, por lo cual no se han detectado enfermos por transmisión comunitaria. Incluso, ninguno de ellos fue mortal y se encuentran en recuperación. En el territorio provincial, el departamentoo con más casos confirmados es Paraná con 3, seguido por Gualeguay con tres pacientes. Luego continúa Gualeguaychú y Colón, con dos casos. En tanto, Villaguay, La Paz, Concordia y Diamante registran uno cada uno. CRONOLOGÍA DE LOS CASOS El 12 de marzo se confirmó el primer caso, de un entrerriano oriundo de Gualeguay que quedó internado en un sanatorio de Buenos Aires. El paciente presentó síntomas compatibles con el virus, durante periodo de «auto aislamiento». Se trata de un caso importado, dado que regresó de un viaje por algunos países de Europa. Según el informe del 18 de marzo, el segundo corresponde a un ciudadano que reside en el exterior y se encontraba visitando a sus familiares en Paraná; y el tercero es un contacto estrecho del primer infectado confirmado en Gualeguay. En su momento se informó oficialmente que este último paciente «se encuentra con buen estado general, cedieron los síntomas respiratorios leves que condicionaron la toma de muestra y continúa bajo estricto monitoreo y acompañamiento del sistema de vigilancia». Luego, el 20 de marzo, se incorporó uno de Gualeguaychú. Este paciente fue abordado por profesionales del hospital público de la ciudad respetando rigurosamente –como en los casos anteriores- el protocolo recomendado para la toma de muestra, aislamiento y atención clínica que requiere este tipo de problemas de salud. De la investigación epidemiológica surgió el mapa de personas sujetas a monitorear activamente por la Dirección de Epidemiología y garantizar el correcto aislamiento de los contactos estrechos los cuales se encuentran sin síntomas. Esa fecha, el paciente al día contrinuaba con el estricto aislamiento prescripto, clínicamente asintomático y con buen estado general con el acompañamiento correspondiente de vigilancia epidemiológica. De acuerdo a los datos reportados al 25 de marzo, se sumaron tres nuevos casos de Coronavirus y se llegó a siete. Uno se detectó en Villaguay (ciudadano extranjero que visitó familiares en esa localidad); otro de Paraná (atendido en un establecimiento público) y un tercero oriundo Gualeguay (no llegó a ser atendido en la provincia ya que fue contenido en un sanatorio de CABA). El jueves 26 de marzo se sumaron cuatro casos, que el viernes se redujo a tres por reclasificación. El primero de ellos se trata de una paciente que fuera atendida en la provincia del Chaco, de acuerdo a lo que informó su área de vigilancia epidemiológica, la cual esta analizando si tuvo o no circulación por la provincia de Entre Rios. El segundo de los casos, corresponde a una adulta mayor que fue atendida en un centro privado de la ciudad de Paraná -tras ser derivada de Nogoyá- y que tuvo estrecho contacto con gente que llegó de viaje del exterior. El tercer caso, se trata de una joven con antecedente de viaje y atendida en el Hospital público de la ciudad de La Paz. En tanto, el cuarto caso corresponde a un hombre residente en el departamento Diamante, también con antecedentes de viaje. Precisamente, el viernes 27 la cifra fue bajada a 10 casos positivos en Entre Ríos, de acuerdo a la reclasificación que se hizo ya que uno de los informados se relocalizó en Pilar, provincia de Buenos Aires. Asimismo, se dieron a conocer el lunes 30 de marzo tres casos más. Se trata de adultos jóvenes de Gualeguaychú, Colón y Concordia, con antecedentes de viaje al exterior. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo con el aislamiento. De esta manera, se totalizaron los 13. En tanto, durante el reporte de este 1 de abril, se sumó uno más en Colón. Se trata de una persona que tuvo contacto estrecho con el paciente confirmado de la localidad de Colón el día 30 de marzo, encontrándose en buen estado de salud sin necesidad de internación y cumpliendo el aislamiento. Por su parte, en el reporte del 2 de abril, se sumaron dos más y llegaron a 16. El primer caso, detectado en Gualeguaychú, corresponde a un varón adulto joven que mantuvo contacto estrecho con otro caso positivo; se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento. En tanto, el otro caso identificado corresponde a una paciente de Paraná, una mujer joven que tiene antecedentes de viaje al exterior, también se encuentra cumpliendo el protocolo de aislamiento y con buen estado general de salud. (ahora.com.)





