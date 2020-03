Cuarentena: No ingresarán a Entre Ríos quienes no puedan justificar los motivos

El jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow, anunció que "se continúan con los controles fijos y móviles para concientizar a la gente sobre el decreto que establece el aislamiento preventivo, social y obligatorio".



Fue en ese sentido que comunicó: "Por el abuso y la falta de concientización de la gente en cuanto a las excusas que brinda a los controles, a partir de este miércoles, se comenzará con los controles en los ingresos a la provincia: en los puentes Zárate Brazo-Largo y Rosario-Victoria, en el Túnel Subfluvial que une Paraná y Santa Fe, y puestos camineros de Paso Cerrito en Federación y Paso Telégrafo en La Paz".



De acuerdo a lo que explicó Antoniow, los controles policiales serán "para exigir a quienes ingresan, ya sea a particulares en vehículos, la correspondiente declaración jurada que acredite cuál es el motivo que justifica el ingreso a la provincia de Entre Ríos". En la oportunidad, aclaró que "se tendrán en cuenta las excepciones establecidas en el decreto presidencial".

"Quienes no justifiquen su ingreso a la provincia, no podrán hacerlo. Paulatinamente a esta medida, se comenzará con el secuestro preventivo de las unidades para dar continuidad y aplicación efectiva al decreto y el espíritu que este persigue", sentenció el comisario.



Respecto de los controles al transporte de carga, el cual está autorizado a circular, el comisario recordó que los mismos se realizan "desde los puntos de producción hasta los puestos de distribución y venta".



Los sectores exceptuados al decreto de aislamiento preventivo, social y obligatorio son los rubros de industrias, alimentación, limpieza, medicamentos, producción agropecuaria, lavandería, petróleo, obra pública, y el transporte de carga.



"El traspaso de forma comunitaria se podrá combatir en la medida que logremos el aislamiento con la mayor eficiencia posible", recalcó Antoniow al instar al "acompañamiento de gente a estas medidas y tomar conciencia que todo esto es para que la propagación del virus sea mucho más rápida".



Sobre los bloqueos en los ingresos a Gualeguaychú, Federación y demás localidades turísticas, éste acotó que "desde la Policía de Entre Ríos no se acompañaron algunas medidas particulares de municipios que hicieron cortes parciales del ingreso a las ciudades porque constitucionalmente, es un delito cortar el tránsito arbitrariamente sin ningún fundamento".

Las declaraciones de Antoniow fueron durante la comunicación del informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus que autoridades sanitarias provincial brindan a diario. (Elonce)