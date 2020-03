Coronavirus: El Gobierno provincial endurece los controles fronterizos

El subdirector de Operaciones y Seguridad de la Policía de la Provincia, Crio. Gral. D. Marcos Nicolás Antoniow, informó que la fuerza ha dejado atrás la etapa de información y concientización a las personas que circulan por el territorio provincial. Ante los “abusos y falta de conciencia”, dijo el oficial, comenzarán en los puntos de ingreso (Zárate – Brazo Largo; Túnel Subfluvial; Victoria – Rosario; Paso Cerrito y Paso Telégrafo) a “exigir a quienes ingresan la declaración jurada que acredite el motivo de ingreso a Entre Ríos”.



“Quienes no justifiquen fehacientemente el porqué de su ingreso, no podrán hacerlo. Se procederá paulatinamente con el secuestro preventivo de unidades”, puntualizó. Antes, había subrayado que la Policía continuará con los controles “fijos y móviles” en todo el territorio provincial.



Por su parte, Diego Garcilazo, director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, consignó que hasta el momento, siguen siendo cuatro los casos confirmados de Coronavirus, uno de los cuales está de alta médica “ya está curado”, señaló. Los restantes están bajo seguimiento, algunos llevan más de 5 días sin síntomas, pero continúan siendo positivos en la presencia del virus, por lo tanto deberán seguir aislados.



A estos casos se suman 27 controles descartados por no tener Covid-19, en tanto que otros 24, la mayoría de los cuales ingresaron entre lunes y martes de esta semana, están bajo estudio.



Además, señalo que la vacunación antigripal comenzará de forma escalonada en los próximos días. Los primeros en recibirla serán el personal de salud y las personas mayores a 65 años, principalmente aquellos que estén institucionalizados. Garcilazo pidió que la gente consulte en su centro de salud antes de ir, para evitar aglomeraciones.



El titular de Epidemiología insistió con la importancia de las medidas de aislamiento social cuyos “efectos beneficiosos se están viendo” ya que por ahora “es la única herramienta que tenemos”. Sin embargo, reclamó “no entusiasmarse con los datos positivos o negativos. El país está en una situación de circulación del virus”.



El presidente del Consejo de Educación, Martín Müller, indicó que tienen un plan “para todo el mes de abril. La idea nuestra es prevenir y para eso es la organización de las semanas que vienen”. El titular del CGE resaltó que las empresas de telefonía móvil han establecido el acceso sin consumo de datos al portal Aprender, además de mencionar que continúan las entregas de viandas en los comedores escolares y que se amplió la oferta on line para docentes y alumnos.



Asimismo, agradeció la contribución que realizaron las escuelas técnicas para proveer de insumos, como barbijos, para combatir la pandemia. También puso de relieve la realización de elementos vía impresoras 3D con elementos reciclados.



Marcelo Richard, del ministerio de Infraestructura puntualizó por su parte que la cartera está acompañando a través de intervenciones para mejorar la situación edilicia en uno 20 nosocomios de toda la provincia. (APFDigital)