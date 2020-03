La provincia lleva a cabo inversiones en equipamientos y mejoras en los hospitales para enfrentar la pandemia

Este jueves se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa del gobierno entrerriano en relación a la pandemia. Además de actualizar la información epidemiológica de la última jornada, se dieron a conocer los trabajos que la provincia realiza en los hospitales y centros de salud de referencia para adecuar la infraestructura sanitaria a las posibles demandas que genere la pandemia.



Por otra parte se puso en valor la reducción del 50 por ciento en la tarifa eléctrica para los prestadores privados del servicios de salud que estén abocados a la pandemia en la provincia; y se anunció que, en consonancia con las medidas tomadas por el gobierno nacional, a partir del viernes 20 de marzo a las 00 horas, y hasta el 24 de marzo, se implementarán restricciones al transporte público.



Además, desde el Salón de Periodistas de Casa de Gobierno, y en comunicación con los medios de comunicación de toda la provincia, la secretaria de Salud, Carina Reh, actualizó la información epidemiológica en relación al Coronavirus.



Durante la última jornada, Entre Ríos no registró nuevos casos positivos de Coronavirus. Se descartaron 12 casos que estaban en estudio, y otros 12 permanecen en evaluación. También se especificó que no todos los casos de Coronavirus requieren la asistencia de respiradores artificiales, y que el 80 por ciento evoluciona bien. Apenas un cinco por ciento registra gravedad en el estado de salud.



En ese marco, Benedetto dio precisiones sobre los trabajos que el gobierno provincial lleva adelante a través del Ministerio de Planeamiento para adecuar la infraestructura hospitalaria ante la pandemia de Coronavirus.



"Personal técnico del Ministerio recorrió los hospitales la provincia para ver las necesidades para montar la emergencia necesaria y poder cumplir con los objetivos de los protocolos del Ministerio de Salud", indicó el ministro de Planeamiento y resaltó que “se trabaja en el hospital La Baxada, Dra. Teresa Ratto, para habilitar un sector con camas que dispuso el Ministerio de Salud”.



Por otra parte, Benedetto subrayó la decisión del gobernador Gustavo Bordet de establecer la reducción de tarifa eléctrica en un 50 por ciento para sanatorios y clínicas privados abocados a la emergencia sanitaria. "Esto será subsidiado por el fondo este provincia y, de esa manera, se colabora una vez más en esta situación", señaló.



Además, “en materia de Transporte, se trabajó en los protocolos y lo establecido por Nación en cuanto a restricciones de servicios que se implementará a partir de este viernes 20 de marzo a las 0 horas hasta el 24 de marzo”, agregó el funcionario y aclaró que "las restricciones son las establecidas por el gobierno nacional”, y que “desde la provincia sumamos todos los usuarios pueden hacer la devolución del pasaje o postergarlo de acuerdo a lo que está establecido".



Información epidemiológica



En cuanto a la información epidemiológica, Reh confirmó que no hubieron nuevos casos en la última jornada. La cantidad de casos positivos en Entre Ríos sigue siendo de tres y reveló que hay “12 descartados y 12 aún en estudio o a la espera de confirmación del Instituto Malbrán".



El último caso confirmado es una persona de Gualeguay que mantuvo contacto estrecho con el primer caso que se registró en esa ciudad. “Evoluciona favorablemente y continúa en aislamiento", informó y detalló que “la notificación se hace desde el Instituto Malbrán hacia la Dirección de Epidemiología de la provincia. Se notifica al paciente y al efector, y posteriormente recién se dan a conocer".



Por otra parte, Reh explicó que “no todos los casos positivos de coronavirus necesitan respiradores. Está demostrado que el 80 por ciento de los infectados evoluciona favorablemente o asintomáticos, de los cuales generalmente un cinco por ciento son los que evolucionan de forma desfavorable y alcanzan a la población de adultos mayores”.



“Junto con el equipo del Ministerio de Planeamiento y del Ministerio de Salud estamos trabajando en el relevamiento total de camas disponibles en toda la provincia para optimizar el recurso con la incorporación de nuevo equipamiento en cuanto a las unidades respiratorias necesarias”, remarcó.



Reh precisó que "el lunes, a partir del protocolo de actuación que se confeccionó durante el fin de semana, se fueron distribuyendo los kits a los diferentes hospitales y efectores que no los tenían porque la recomendación en el protocolo hacía referencia a que cuando se recibiera una denuncia concreta y el personal de actuación tuviera que hacer la constatación debía retirar el kits en el efector para poder ir a hacerla".



También destacó que "hay una gran colaboración de parte de todas las organizaciones, instituciones, respaldando al equipo de Salud, lo cual es fundamental porque en esta pandemia necesitamos los brazos de todos”, y entonces agradeció “de parte de nuestro equipo a todas las organizaciones que acompañan el trabajo".



Consultada sobre cómo se trabajará en función de la internaciones necesarias, Reh detalló: “El comité organizador lo que hizo fue evaluar junto con los expertos médicos y epidemiológicos y se definió que aquellos pacientes a los que se los considere sospechosos se les evaluará la condición clínica, y en aquellos casos leves en los que el equipo pueda garantizar el acompañamiento domiciliario y la evaluación domiciliaria van a estar en su domicilio con un seguimiento estricto telefónico personalizado. Aquellos que realmente revistan una condición de gravedad son los únicos pacientes que van a quedar internados en algún nosocomio”, remarcó.



Por otra parte reiteró que el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud, está acompañando el equipo de salud que trabaja en Gualeguay, y que se va a hacer una evaluación del resto de contactos que pudiera haber tenido la persona con Coronavirus y una proyección epidemiológica en la ciudad para poder tomar las decisiones adecuadas en la ciudad.