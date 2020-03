Iosper adhiere al asueto administrativo, pero garantiza la atención de urgencias con guardias mínimas

“Irán solamente urgencias”, afirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.



El funcionario adelantó que convocó a los directores de las distintas áreas para establecer el mecanismo operativo que se instrumentará en casa central, “porque el Instituto debe seguir autorizando las prestaciones solicitadas de urgencia por los afiliados, continuar con los trámites de medicamentos para patologías complejas y hacer frente a las erogaciones necesarias, de acuerdo a los compromisos contraídos”.



El decreto 368, del Poder Ejecutivo, advierte que ante la alarmante cantidad de casos registrados a nivel mundial y atento a la realidad epidemiológica de público conocimiento, resulta necesario instrumentar medidas que permitan hacer frente al escenario actual”. Y dispone “el mantenimiento de guardias mínimas, facultando a los ministros secretarios de Estado y al secretario de Gobernación a establecer las medidas necesarias para garantizar los servicios esenciales y el funcionamiento de sus dependencias en el período de asueto, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios, agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias o urgencias que se susciten”.



Protocolo activado



Ante la situación epidemiológica actual y el estado en el que se encuentra el país para sensibilizar la vigilancia y respuesta integrada, Iosper “activó el protocolo del ministerio de Salud, que implicará una serie de acciones para preservar la salud pública y, particularmente, el bienestar de los afiliados y trabajadores de la obra social”, aseguró Cañete.



En ese sentido, precisó que se dispuso el refuerzo de elementos de higiene en las oficinas y centros de atención y se estableció que la atención al público se cubrirá con guardias y se regulara el ingreso a los edificios donde se realizan los trámites, por lo que no podrán pasar más de cinco afiliados por vez en Paraná y Concordia y tres en las demás delegaciones.



“Frenar el coronavirus es responsabilidad de todos, por lo que se pide comprensión, responsabilidad y solidaridad de los afiliados, por lo que si no tienen que hacer trámites urgentes no deambulen por las delegaciones”, indicó Cañete, quien subrayó que estas medidas se tomaron “para que quienes tienen necesidad extrema puedan ser bien atendidos”. (Prensa Iosper)