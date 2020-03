Los gremios docentes disconformes con los resultados de la paritaria

“No hay un ofrecimiento concreto, nosotros hemos hecho constar en acta dos cuestiones: Primero, que el planteo que hace la patronal no es una propuesta, lo que remarcan acerca de lo que fue el acuerdo paritario nacional no constituye una propuesta provincial. Además, tal como definió nuestro Congreso, venimos a demandar una oferta salarial que supere la inflación y nos permita recuperar lo que hemos perdido en estos cuatro años”, dijo el titular de Agmer, Marcelo Pagani.



El sindicato tendrá el miércoles 11 su congreso en Federal. “Allí los congresales, luego del debate en las escuelas, tomarán una definición acerca del rumbo a seguir”, anticipó.



“Hoy teníamos la expectativa de llevarnos una propuesta y lo que nos llevamos es una ratificación de lo que ya sabíamos, que es el acuerdo paritario nacional que además es con fondos nacionales y este compromiso a revisar el primer trimestre y en función de las cuentas públicas volver a convocarnos y hacer una propuesta”, precisó. Admitió que lo sucedido en la audiencia generó “preocupación”.



• AMET



El secretario de Relaciones Gremiales de AMET, Felipe Robles, explicó que sólo se llevan como resultado de la audiencia “esta posibilidad de que en el primer trimestre haya una evaluación, pero no son números concretos”. Por esa razón la Comisión Directiva evaluará en las próximas horas los pasos a seguir.



“Tenemos el mandato de los compañeros delegados del pasado 21 de febrero en Gualeguaychú, si era una propuesta concreta bajarla a las bases y si no hacer una repuesta de Comisión Directiva”.



• Sadop



“Todos vinimos con la expectativa de una propuesta explícita, con números concretos, esto no fue así”, comentó a esta Agencia el secretario general de Sadop, Sergio Pesoa, y admitió que “es un panorama complejo”.



Adelantó que el Consejo Directivo provincial tiene convocada la reunión para el miércoles 11 y se compartirá con “las bases lo que nos han dicho hoy”.



• UDA



La secretaria general de UDA, Mirta Raya valoró la apertura de la paritaria a nivel nacional, pero lamentó que “siempre llegamos tarde, lamentamos que estas instancias de acuerdo no se realicen en tiempo y forma para que se puedan iniciar las clases y no tengan que pagar los más débiles, es decir los niños”.



Al igual que el resto de los sindicatos bajarán lo conversado en paritaria a las bases. (APFDigital)