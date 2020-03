El paro docente culminó con una masiva marcha: “Vamos a dar todas las peleas”

Masivamente los docentes se plegaron a la medida de fuerza y salieron a las calles de Paraná para culminar con un acto frente a Casa de Gobierno que planteó exigencias bien claras: propuesta de aumento salarial que no sólo acompañe la inflación sino que permita recuperar lo perdido y defensa irrestricta de la Ley de Jubilaciones 8732. “Que tomen nota. Estamos fuertes, muy fuertes para dar ésta y todas las peleas que se vengan”, advirtió el secretario General del gremio, Marcelo Pagani. Delegaciones de los 17 departamentos, el pleno de la conducción provincial y representaciones de todas las expresiones que conviven en el sindicato a través de sus agrupaciones “configuraron una marcha ejemplar que no dejó lugar a la duda: la unidad en torno al reclamo es una realidad y expresa la fortaleza del sector para salir a dar las disputas que sean necesarias”, se indicó desde el sindicato. Así lo remarcaron cada uno de los oradores que se turnaron en el uso de la palabra durante el acto central de la jornada, en la explanada de Casa de Gobierno: el secretario general de ATE, Oscar Muntes; el secretario General de AMET, Andrés Bessell; el secretario de Jubilados de AGMER, Sergio Blanc; y el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani. Pagani: “Vamos a dar todas las peleas” Pagani anunció que el paro de 72 horas promedió una adhesión del 90% de la docencia entrerriana y evaluó que tal acatamiento “es producto de la construcción colectiva de la agenda de reivindicaciones, trabajada en el Plenario de secretarios Generales, y luego la determinación del plan de lucha, por unanimidad, en el Congreso de Federal”. “Estamos fuertes, muy fuertes para dar ésta y todas las peleas que se vengan”, dijo. Respecto de la demanda salarial, recordó que el gobierno convocó recién para el viernes 6 de marzo a negociación paritaria, por lo que “no es responsabilidad de los trabajadores la dilación en el inicio del ciclo lectivo”. Y anticipó: “Queremos para 2020 aumento salarial por encima de la inflación. Ya hicimos los trabajadores demasiados esfuerzos, necesitamos una propuesta salarial ya, que nos permita ganarle a la inflación y recuperar lo perdido. En esa dirección vamos a ir el día viernes (a la audiencia paritaria convocada por Trabajo)”. En su intervención, Pagani enumeró algunas de las disputas centrales que la organización sindical tiene por delante y en ello inscribió el paro de 24 horas convocado para el lunes 9 de marzo, en adhesión al paro internacional de mujeres. “Porque el movimiento de mujeres tiene una agenda y esa agenda debe ser política de Estado”, manifestó. También recordó que estamos en vísperas de un nuevo 24 marzo, “para recordar el nefasto golpe de Estado de 1976. Hoy más que nunca, Memoria, Verdad y Justicia. Y también en la calle nos vamos a expresar en ese sentido”. Luego se refirió a la problemática de las escuelas rurales fumigadas. “Seguiremos disputando en la Justicia y en todos los ámbitos la derogación del decreto del gobierno. Lamentablemente el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón al gobierno y se volvió a fumigar a metros de nuestros gurises y nuestras compañeras. Pero iremos a la Corte Suprema”, anunció. Los derechos jubilatorios Por otra parte, el secretario de Jubilados de AGMER, Sergio Blanc, fue el encargado de trasmitir la férrea voluntad del sindicato de defender los derechos jubilatorios consagrados por la Ley 8732. “Hoy estamos en la calle, pero le estamos dando cátedra a todos esos políticos que nos dicen que no estamos trabajando”, manifestó Blanc. “Estamos aquí demostrando que no hay ninguna interna, que todos los trabajadores vamos a estar en unidad en la defensa de la Caja de Jubilaciones y de nuestro salario”, refirió. Luego rechazó las expresiones del gobernador a la Asamblea Legislativa “donde blanqueó las intenciones de modificar la ley de jubilaciones”. Y replicó: “Sustentabilidad, para toda la clase política, es sinónimo de ajuste. Y los trabajadores no vamos a permitirlo”. Fuente. Análisis





