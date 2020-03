En Entre Ríos no empiezan las clases: Agmer definió tres días de paro

En la ciudad de Federal, el congreso provincial de Agmer resolvió realizar medidas de fuerza: los docentes nucleados en el gremio harán paro el lunes 2, el martes 3 y el miércoles. Este último día también se llevará a cabo una "marcha provincial docente".



Además, el gremio convocó a un paro de 24 horas para el día 9 de Marzo, adhiriendo al Paro Internacional de Mujeres.



De este modo, el ciclo lectivo nuevamente no se iniciará con normalidad en Entre Ríos y no se cumplirán los 180 días de clase mínimos establecidos por ley.



Por otra parte, el gremio decidió asistir a la reunión convocada por el Gobierno provincial para el viernes 6 y “exigir una propuesta salarial”.



El congreso sindical pasó a un cuarto intermedio para una fecha que no vaya más allá del miércoles 11 de marzo. (APFDigital)