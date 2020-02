Bordet aseguró el envío de la coparticipación en tiempo y forma a los municipios

En el Centro Provincial de Convenciones en Paraná, el gobernador recibió a los intendentes del PJ junto a la vicegobernadora Laura Stratta y los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Salud, Sonia Veláquez; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, y de Planeamiento, Luis Benedetto, además del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano.



Bordet habló de la situación provincial, pidió responsabilidad en el uso de recursos públicos, se refirió a la pauta salarial y sugirió que definan entre los intendentes algún criterio general en lo que refiere a las ofertas salariales.



“Es muy importante no comprometer más recursos de los que tenemos", sostuvo tras referirse al aumento que se otorgó a estatales y jubilados que ascendió a un promedio de 57,6 % durante 2019.



A los intendentes les dijo que es importante tener un diálogo fluido para tender, independientemente de las particularidades de cada municipio, a algunas pautas y criterios generales en lo salarial", insistió.



Destacó el cumplimiento de la última paritaria y remarcó que el incremento fue por encima de los recursos. "Se cumplió con mucho esfuerzo y sacrificio, además de con distintas obligaciones".



También remarcó que el último semestre de 2019 fue muy complicado. "Hasta el mes de julio inclusive teníamos un doble superávit en la provincia, tanto primario como financiero, pero a partir de ahí venimos perdiendo sostenidamente recursos. Estamos en una situación complicada porque si los ingresos siguen cayendo tendremos problemas, al igual que todas las provincias", advirtió.



Adelantó luego que hará reuniones de trabajo en las cabeceras de departamento con todos los intendentes y los gabinetes municipales. Recordó que ya se han hecho en algunas localidades y que dieron "muy buenos resultados. Una jornada de trabajo en la que me reúna con los intendentes, los secretarios de Hacienda con el ministro de Economía de la provincia, y así con cada una de las áreas", detalló.



También habló de las obras. Adelantó que las que realiza la provincia con fondos propios continuarán y que se gestionará por las obras paralizadas durante el gobierno de Macri.



“Desde la provincia estamos garantizando cumplir con las obras porque no hemos parado ninguna”. Se refirió a las obras que ejecuta el gobierno nacional en Entre Ríos y expresó que están gestionando que se terminen las iniciadas, entre ellas algunas viales como la ruta 18, y otras como la defensa en Paranacito, una de desagües en Victoria o la defensa norte en Concepción del Uruguay.



“Tenemos obras provinciales con financiamiento propio en el presupuesto y a esas las vamos a seguir atendiendo. Las obras viales están yendo a buen ritmo. Hemos retomado la de San José, la ruta 26; en el acceso a Carbó estamos también trabajando y a la ruta 51 la retomamos con mucha fuerza”, precisó.



Luego cada ministro brindó un estado de situación sobre determinadas temáticas. Paira sobre tarjeta alimentaria y visita del ministro Arroyo; y la ministra Romero sobre la instalación de cámaras, controles a la salida de los boliches, campaña contra el consumo de alcohol, un borrador del código de faltas que la provincia enviará a los municipios, y la capacitación sobre juicio por jurado.



Reconocimiento



Al respecto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo: “El gobernador Bordet ha vuelto a ratificar el compromiso de trabajar mancomunadamente con cada municipio a fin de optimizar el uso de los recursos con los que se cuenta a partir de diagramación de agenda conjunta sobre las necesidades, las prioridades y las metas.”



“Generalmente los municipios tendemos a ser los receptores inmediatos de la mayoría de las demandas sociales, respecto de áreas en las que no siempre contamos con todas las herramientas necesarias. Es el caso de la salud, la obra pública o, incluso, del empleo.”



“Agradecemos la convocatoria del gobernador, y reconocemos y valoramos la importancia de habilitar este tipo de espacios.”



“Trabajar de modo articulado con el gobierno provincial es uno de los pilares de nuestra gestión”, concluyó.



A su turno, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, apuntó que "justamente el gobernador habló del trabajo articulado entre el gobierno y los municipios, sobretodo en lo que refiere a futuras obras y a un programa más federal todavía de que lo que se viene haciendo con todos los municipios". Luego resaltó que "para nosotros fue una muy buena reunión".



Finalmente, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, destacó la buena relación con el equipo de trabajo "que hemos tenido en los cuatro años que pasaron y ahora vamos a seguir trabajando de la misma manera, pero esta bueno que los funcionarios vayan a territorio y que se puedan juntar con nuestros funcionarios". "Somos muy optimistas. Tenemos un gobierno nacional ahora que entendemos tiene otra visión y vamos a poder trabajar de mejor manera y articuladamente municipio, provincia y nación", acotó.