Bordet acordó con Nación la continuidad de obras claves para el desarrollo entrerriano - La Ruta Nacional N°127 sigue brillando por su ausencia.

Tras el encuentro que se desarrolló en Buenos Aires, la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, advirtió que en el marco de la situación que atraviesa el país, “va a ser un año difícil” y subrayó la importancia de que el gobernador encabece las reuniones con los funcionarios nacionales.



Durante el encuentro se abordó el convenio que llevó a cabo la gestión nacional anterior con la provincia, que contemplaba “el compromiso de ejecución de obra”, recordó Benítez, y resaltó que “la provincia cumplió” llevando adelante obras como el acceso norte a Paraná, la continuación de la ruta 6, y algunos accesos. Sin embargo “el gobierno anterior no cumplió con los pagos”, señaló.



En ese sentido, desde la provincia se repasaron esas obras adeudadas por Vialidad Nacional, “y todos aquellos proyectos que quedaron sin financiamiento como fueron los puentes que se habían previsto en aquel momento y que también fueron plasmados en un convenio”, detalló la funcionaria.



Además, en el encuentro se expusieron las situaciones de “la ruta 6, que va desde la ruta 12 hasta la ruta 127 y la 18”, de la cual “se terminó un tramo”, indicó Benítez y apuntó: “nos falta el acceso a la ciudad de La Paz”. “Se terminó en puente de Hernandarias pero todo eso nunca se pagó”, completó la titular de Vialidad.



“Si nosotros no recibimos recursos es casi imposible que podamos seguir obras. Más allá que decimos que la deuda está generada en algunos casos desde 2018 ese valor hoy no nos sirve para los mismos kilómetros que nosotros pagamos”, añadió.



Participaron también en la reunión el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; las diputadas nacionales Blanca Osuna y Mayda Cresto; y la secretaria de Obras Públicas de Concordia, Mireya López Berni.



Obras para Paraná



Por su parte, el intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl sostuvo: "Nosotros presentamos varios proyectos pero hemos decidido priorizar la obra de la avenida Circunvalación, concretamente el tramo que va desde avenida Almafuerte hasta la entrada la entrada de San Benito. Eso nos permite conectar la ruta N° 12, la ruta N° 18 y la actual Av. circunvalación hacia el Túnel Subfluvial".



Además el presidente municipal expresó que es " una obra imprescindible para la ciudad de Paraná. Hace más de 50 años que se viene prometiendo y hoy nos llevamos el compromiso concreto del director nacional de Vialidad de trabajar para que este año esa obra pueda comenzar. Nos vamos muy entusiasmados y a seguir trabajando y gestionando".



Además agradeció "la decisión del gobernador Bordet de priorizar está obra para la capital provincial, que es una obra emblemática que brindará conectividad, seguridad y permitirá alivianar la transitabilidad de las calles que hoy cruzan el Parque Industrial a la entrada de la ciudad".

Como vemos, una vez más, brilla por su ausencia la RUTA NACIONAL N°127, se sigue sin tomar conciencia que esta es la ve rdadera RUTA DEL MERCOSUR y se sigue pensando obras en otras rutas que priorizan cuestiones de menor importancia.-