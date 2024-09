REFORMA A LA LEY DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA: “NO SE SALVA NADIE”

CARTA ABIERTA, en realidad es un sentido llamado de atención a todos los Trabajadores Activos y Jubilados de Entre Ríos.

El proyecto de Reforma de la Ley de Jubilaciones de la Provincia para nada pretende sostener algo de lo que tenemos como Derecho sino, peor aún, Pretende derogarlos.

Necesitamos desmentir absolutamente el discurso oficial porque es una falacia absoluta, pero sobre todo necesitamos poner en escena lo que se pretende.

Lamentablemente, varios piensan que la Reforma solo afecta a los Docentes o, aún más, piensan que solo es para los Trabajadores Activos.

Debo decirles algo y es hora de que despierten: Esta Reforma ataca totalmente el futuro de los Trabajadores Activos como el Presente de los Jubilados.

Compañeros!!!… con la creación de la figura del H.I.P., DESAPARECE LA “MOVILIDAD” quedando Congelada al Momento del Cese.

Pero también desaparece a futuro de “todos” los Jubilados.

Y veamos este presente y lo que pretende el futuro:

Hoy, en Paritarias de todos los Sectores, por cada $100 que recibe un Trabajador Activo, un Jubilado recibe $82 (82% Móvil) automáticamente.

Sin embargo, el Proyecto establece que el 82% llega hasta el primer Haber Previsional… luego a futuros aumentos queda librado a la homologación de Paritarias o al capricho del Gobierno.

Dicho de otra manera, los Jubilados (Todos) ya no podrán disfrutar un merecido descanso con Movilidad automática de sus Salarios, sino que recibirán el Aumento (si lo hay) en un total de acuerdo con el Modelo Nacional donde los Jubilados perciben haberes de hambre y de Vetos si tienen un aumento.

Por ello esta Carta Abierta (o Llamado de Atención), a Trabajadores Activos y Jubilados todos, para estar alertas y movilizados.

• No alcanza solo a Docentes, sino a todos los Trabajadores de la Provincia.

• No alcanza solo a los Activos sino, también, procesualmente a los Jubilados.

• Esto no viene a sanear un supuesto Déficit, ni mucho menos a beneficiar a Trabajadores.

• Viene claramente a destruir el Sistema Jubilatorio de Entre Ríos instalando un nuevo Paradigma Jubilatorio.

Por ello, hoy no puede estar ausente nadie en esta lucha para rechazar esta Reforma.

Ni Activos Ni Jubilados…

Porque no se salva nadie…

Estela B. Gallardo

Secretaria Jubilados – AGMER FEDERAL – 11 de septiembre 2024